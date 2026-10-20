BALCANI: I leader all’ONU tra le ferite del passato e la prospettiva europea

Dal 22 al 28 settembre si è tenuto a New York il dibattito generale dell’81ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In un contesto segnato da conflitti e crescenti difficoltà per l’ordine internazionale, i leader dei Balcani occidentali hanno rilanciato le rispettive priorità internazionali. Tra ambizioni europee e continue tensioni legate al passato, la regione continua a confrontarsi con le proprie contraddizioni.

Croazia e Bosnia-Erzegovina tra integrazione europea e memoria delle guerre

Nel suo discorso, il primo ministro croato Andrej Plenković ha presentato l’esperienza della Croazia come un esempio di trasformazione politica ed economica: da paese uscito dalla guerra negli anni Novanta a membro dell’Unione europea e della NATO. Il percorso di Zagabria è stato utilizzato per sostenere l’importanza dell’allargamento europeo e delle istituzioni multilaterali, ma anche per richiamare le responsabilità dei paesi della regione, in modo particolare della Serbia, nell’affrontare il proprio passato.

Il passaggio più significativo ha riguardato proprio le conseguenze ancora aperte delle guerre jugoslave. Plenković ha criticato la celebrazione pubblica di Ratko Mladić, condannato per genocidio e altri crimini di guerra, ricordando che la riconciliazione non può prescindere dal riconoscimento delle responsabilità individuali e dal rifiuto della glorificazione dei responsabili delle atrocità. Il riferimento alla memoria storica si è intrecciato con la questione bosniaca, insistendo sulla necessità di garantire un’adeguata rappresentanza politica ai croati del paese.

Anche l’intervento di Denis Bećirović, presidente della Presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, ha avuto toni particolarmente duri. Il paese è stato presentato come uno Stato che, pur avendo subito l’aggressione e il genocidio durante la guerra del 1992-1995, continua a confrontarsi con forze politiche che ne ostacolano il consolidamento istituzionale e il percorso europeo. Bećirović ha denunciato le minacce all’integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina, indicando nella leadership della Republika Srpska uno dei principali fattori di instabilità. Ha inoltre criticato la glorificazione di Mladić da parte del governo serbo. Il presidente ha collegato queste tensioni regionali alle crisi internazionali, dalla guerra russa contro l’Ucraina alla situazione a Gaza, sostenendo che l’erosione del diritto internazionale rappresenti una minaccia comune.

Serbia e Kosovo

La posizione serba si inserisce in una narrativa diplomatica che richiama il rispetto della sovranità e del diritto internazionale, ma che interpreta tali principi soprattutto attraverso la questione del Kosovo e l’intervento della NATO del 1999. Nel suo intervento all’Assemblea generale, il presidente Aleksandar Vučić ha insistito sui doppi standard delle potenze occidentali, accusate di invocare l’integrità territoriale dell’Ucraina dopo aver sostenuto l’indipendenza del Kosovo e richiamando a proprio sostegno la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, senza però menzionare il parere consultivo del 2010 della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione d’indipendenza del Kosovo.

D’altra parte, sebbene il Kosovo non sia membro delle Nazioni Unite, il primo ministro Albin Kurti, accompagnato dal ministro degli Esteri Glauk Konjufca, ha tenuto numerosi incontri a margine dei lavori con rappresentanti politici e istituzionali, tra cui il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, il primo ministro croato Plenković e il principe ereditario del Kuwait Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. I colloqui hanno riguardato la cooperazione economica e militare e il sostegno all’integrazione euro-atlantica. Kurti ha inoltre incontrato esponenti del Congresso statunitense e partecipato a un pranzo con i leader dei Balcani occidentali organizzato dall’Alta rappresentante dell’UE Kaja Kallas.

Il Montenegro e la prospettiva europea

Per il Montenegro, il dibattito generale ha rappresentato un’occasione per presentarsi come uno dei paesi più vicini all’adesione all’Unione europea. Nel suo intervento, il presidente Jakov Milatović ha collegato il percorso europeo del paese alla necessità di rafforzare il multilateralismo e la fiducia nelle istituzioni internazionali, insistendo sul valore degli impegni assunti dagli Stati e sulla responsabilità di rispettarli.

Milatović ha ribadito l’ambizione di entrare nell’UE entro il 2028, presentando l’allargamento non soltanto come un processo tecnico legato alle riforme, ma come un investimento strategico nella stabilità e nella sicurezza dell’intero continente.

L’Albania e la trasformazione dell’ordine internazionale

Rispetto ai discorsi più direttamente incentrati sulle controversie regionali, quello albanese ha privilegiato una prospettiva globale. Infatti, il primo ministro albanese Edi Rama ha richiamato le trasformazioni tecnologiche e politiche che stanno ridefinendo le società contemporanee. Il suo intervento ha posto l’accento sull’innovazione, sulla libertà di espressione e sulla necessità di preservare uno spazio pubblico fondato su una percezione condivisa della realtà.

La riflessione sulla tecnologia si inserisce in un’agenda internazionale in cui l’intelligenza artificiale e la capacità delle istituzioni di governare il cambiamento assumono un ruolo crescente, offrendo l’occasione all’Albania di presentarsi come un paese orientato all’innovazione, essendo il primo paese a creare una Ministra con l’intelligenza artificiale.

La Macedonia del Nord, obiettivo UE

Infine, il primo ministro macedone Hristijan Mickoski ha ribadito l’orientamento euro-atlantico della Macedonia del Nord, con l’adesione all’Unione europea vista come un obiettivo strategico. Mickoski ha insistito sulla necessità che l’integrazione europea si fondi su criteri chiari e verificabili, sostenendo che la fiducia nell’Unione rischia di indebolirsi quando le condizioni per l’adesione sembrano cambiare nel corso dei negoziati.

Nel suo discorso ha inoltre richiamato le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dal cambiamento climatico, sottolineando la vulnerabilità degli Stati più piccoli in un ordine internazionale nel quale gli interessi delle grandi potenze tendono a prevalere.

Nel complesso, gli interventi dei leader balcanici all’ONU confermano che il futuro europeo della regione resta legato alla capacità di superare le dispute bilaterali e trasformare le dichiarazioni diplomatiche in progressi concreti.

Foto: UN News