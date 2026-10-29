UNGHERIA: Il premier Magyar, liberale xenofobo e nazionalista

Il primo ministro ungherese Péter Magyar ha affermato che i disordini in Francia giustificano la sua linea dura sull’immigrazione, una posizione condivisa anche dal polacco Donald Tusk…

«Video e immagini scioccanti stanno arrivando dalla Francia» – è Péter Magyar, primo ministro ungherese, a parlare commentando i fatti che hanno portato all’incendio del municipio di Limoges, lo scorso 17 ottobre, durante i giorni più caldi della protesta francese – «Edifici storici sono stati distrutti, centinaia di agenti di polizia sono rimasti feriti e ingenti danni materiali sono stati causati da un’escalation di vandalismo e violenza». Il tono è istituzionale, le parole misurate, ma il contenuto è di una violenza che le fiamme francesi impallidiscono: «Forse ora è chiaro a tutti perché l’Ungheria sostiene l’approccio più rigoroso possibile all’immigrazione, e perché non allenteremo gli sforzi per proteggere i nostri confini esterni». Le proteste francesi, per Magyar, sono dovute agli immigrati. E poco conta se i fermati per l’incendio doloso a Limoges sono due uomini di 34 e 66 anni, con la pelle bianca come il latte.

Le sue dichiarazioni riecheggiano le posizioni dell’estrema destra europea, poiché eliminano dalle proteste la componente della lotta di classe e cercano di costruire una narrazione xenofoba, scaricando la colpa sulle minoranze e sui sobillatori «esterni». Magyar non afferma esplicitamente che gli immigrati siano responsabili di ogni violenza. Gli basta collocare i disordini accanto alla difesa delle frontiere, lasciando che sia il lettore a completare il ragionamento. Si tratta, tra l’altro, dello stesso copione cui stiamo assistendo in Italia, a seguito dell’arresto di Youssef Siher.

Le parole di Magyar richiamano inevitabilmente alla mente Viktor Orbán, suo predecessore e principale interprete del nazionalismo ungherese contemporaneo. Magyar ci riporta dritto dritto al peggior orbanismo usando un episodio di violenza per farne immediatamente un argomento contro l’immigrazione, sostituendo le responsabilità individuali con una colpa collettiva, attribuita implicitamente a intere categorie di persone: gli immigrati. Anche il primo ministro polacco Donald Tusk è intervenuto, pur senza fare esplicito riferimento alla Francia. Ha dichiarato che la Polonia non avrebbe «né ripetuto né pagato» gli errori di altri Paesi, sottolineando che Varsavia avrebbe mantenuto la propria rigida politica in materia di asilo. «Difendiamo con fermezza i nostri confini contro l’immigrazione illegale; abbiamo una nostra politica in materia di asilo (non accettiamo domande); espelliamo coloro che violano la legge polacca» ha dichiarato Tusk.

È molto istruttivo vedere come le élites liberali, e il sistema mediatico che le sorregge, stiano cercando di demonizzare queste proteste e le loro legittime rivendicazioni, definendole «scontri razziali», «atti di vandalismo» e così via. Lo fanno proprio perché, altrimenti, dovrebbero entrare nel merito del malcontento e riconoscere il peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Peggioramento che hanno contribuito a creare, con misure di austerità e politiche repressive.

Magyar conclude affermando che: «l’Europa che tutti amiamo è in gravi difficoltà oggi. È anche nostra responsabilità aiutare a preservare il nostro continente come il posto più meraviglioso al mondo per i nostri figli e nipoti. L’Europa può contare sull’Ungheria. Esprimo la mia piena solidarietà al popolo francese». Il popolo, per Magyar, evidentemente è quello bianco e cristiano. Non i beur delle banlieu parigine. Non i maranza delle nostre periferie. Quelli non sono “i nostri figli e nipoti”.

È qui che il liberalismo dichiarato mostra i propri limiti. Non perché ogni politica restrittiva sia necessariamente illiberale, ma perché una visione autenticamente liberale dovrebbe resistere alla tentazione di trasformare l’emergenza in un pretesto per alimentare il sospetto verso intere categorie di persone. Il suo è un discorso moderato nella forma, ma nazionalista e razzista nei contenuti. Un razzismo dalle buone maniere, rassicurante, europeista.