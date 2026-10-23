Rubio incontra i leader dell’Asia Centrale in Uzbekistan

Si è conclusa la visita del Segretario di Stato Marco Rubio in Uzbekistan, dove – oltre al presidente Mirziyoyev – ha incontrato i ministri degli esteri di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan e Turkmenistan. Una ricerca di nuovi canali economici condita da vecchie e annose questioni.

Rubio e gli imprenditori statunitensi alla ricerca di nuovo mercato

Nonostante gli importanti dossier degli ultimi mesi – tra Iran, Gaza e Ucraina – Rubio ha trovato il modo di presenziare al summit diplomatico C5+1, che ormai dal 2015 riunisce i leader di Stati Uniti, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Una folta delegazione di imprenditori e rappresentanti di compagnie americane ha accompagnato il segretario di stato in questo appuntamento annuale: tra questi il colosso delle ferrovie Webtec, la multinazionale di gestione patrimoniale Franklin Templeton, Boeing e Citibank. Gli accordi stipulati negli ultimi giorni tra entità statali, privati e imprenditori dovrebbero ammontare a circa 20 miliardi, concentrati soprattutto nei settori energetico, finanziario, delle terre rare, agricolo e tecnologico. Settori nei quali, insomma, l’amministrazione statunitense sta cercando da tempo nuovo terreno fertile per collaborazioni e approvvigionamenti – segno, questo, della dimensione eminentemente economica della visita di Rubio. Particolare attenzione è stata dedicata anche allo sviluppo del Corridoio Transcaspico, la rotta di trasporto multimodale che connette Cina ed Europa passando, appunto, per Asia Centrale, Caucaso e Turchia.

Come suggerito dall’ambasciatore statunitense in Uzbekistan, Jonathan Henick, Washington non guarda più alla regione come ad un terreno di scontro di grandi potenze straniere – rievocando il Great Game, ossia il periodo storico in cui, a metà Ottocento, impero russo e corona britannica si contendevano il dominio delle alture centroasiatiche. Concentrarsi su un determinato problema, un determinato paese o una determinata regione – ha detto Rubio – “non può avvenire a discapito di altre opportunità”. Insomma, Washington non vuole – e d’altra parte non si può permettere – di dare un aut aut ai paesi centroasiatici, nonostante la competizione con Cina e Russia in campi come lo sviluppo dell’AI sia particolarmente critica. La guerra iniziata da Mosca in Ucraina ha certamente creato maggior spazio di manovra per Washington, che può inserirsi soprattutto nel settore degli investimenti privati e dell’innovazione. In particolare, gli Stati Uniti possono dare rilievo internazionale a questi paesi, come accaduto con il famigerato Board of Peace per Gaza ideato dal presidente Trump – iniziativa lodata da Kazakhstan e Uzbekistan, che vi hanno preso parte. Un discorso simile si può fare a proposito degli Accordi Artemis, promulgati dal Dipartimento di Stato e sottoscritti dall’Uzbekistan, per l’esplorazione civile dei corpi celesti. Tuttavia, i legami storici, economici, culturali e geografici con Russia e Cina rendono impossibile e controproducente, per gli Stati Uniti, mettere gli esponenti del C5 davanti ad una scelta di campo.

D’altronde, la spiccata multivettorialità della politica centroasiatica non poteva trovare espressione maggiore questa settimana, in Uzbekistan. Se il 19 ottobre Marco Rubio veniva accolto con tutti gli onori del caso – tra cui una medaglia, conferitagli proprio dal presidente uzbeco, in virtù dell’impegno nelle relazioni diplomatiche bilaterali -, dall’altra parte, il 20 ottobre, truppe russe sono arrivate nel paese per un’esercitazione militare congiunta. E ancora: soltanto una decina di giorni prima, il governo ha iniziato una cooperazione con la cinese Huawei per lo sviluppo di un sistema di videosorveglianza “intelligente”. E infine, ad inizio settembre un ente del ministero dell’agricoltura firmava un memorandum con l’iraniana Sirang UAV, specializzata nell’irrigazione di precisione tramite droni.

L’eterogeneità degli accordi presi dall’Uzbekistan in questi anni – una situazione non dissimile a quella degli altri stati centroasiatici – sembra aver permesso al paese di tenere il coltello dalla parte del manico, impedendo a potenti vicini o ricchi imprenditori oltreoceano di fare leva su rapporti unici ed esclusivi

Sullo sfondo

Sullo sfondo, taciuti, restano tutti i problemi che da anni emergono nei report delle agenzie internazionali: libertà di stampa inesistente, corruzione dilagante, diritti politici calpestati, in un contesto regionale che da tempo prosegue tra alti e bassi sulla via dell’autoritarismo. Soltanto per citare due esempi: la situazione del popolo uiguro, per la quale lo stesso Rubio si era molto speso in passato, è stata completamente ignorata. I paesi centroasiatici ospitano quasi mezzo milione di uiguri fuoriusciti dalla Cina, che spesso si trovano costretti a nascondersi anche al di fuori dei confini del proprio paese. I governi di Kyrgyzstan, Kazakhstan e Tagikistan, nel timore di eventuali ripercussioni nei rapporti con Beijing, non hanno mai adottato politiche di chiaro asilo e protezione.

Un’altra questione è quella del Karakalpakstan. La situazione nella repubblica (formalmente sovrana, all’interno dell’Uzbekistan) va aggravandosi dalle proteste e dalle conseguenti violenze del 2022. Nonostante gli appelli della Human Rights Foundation e delle Nazioni Unite il tema non è mai stato approfondito all’interno dei colloqui. D’altra parte, l’ultima volta che il Dipartimento di Stato ha espresso le proprie criticità circa la repressione operata da Tashkent (dopo il massacro di Andijan del 2005), Washington si è trovata ad evacuare forzosamente la base di Karshi-Khanabad, importante snodo per le operazioni in Afghanistan.

Un precedente esplicativo, che illustra i rischi di una politica più assertiva nella regione. Ma d’altronde, pur avendo le necessarie leve negoziali, Washington non pare interessata a difendere lo stato di diritto o le comunità minacciate dalle violenze statali.