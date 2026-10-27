RUSSIA: Il ritorno dei comunisti all’opposizione?

Il 4 ottobre una sessantina di manifestanti del Partito Comunista della Federazione Russa (KPFR) sono stati fermati a Mosca, mentre scandivano slogan contro la repressione politica. Intanto nelle repubbliche russe di Komi e Buriazia i rami locali del partito non riconoscono l’esito delle recenti elezioni parlamentari. I comunisti sono tornati all’opposizione?

Leali ma non troppo

L’evento era stato organizzato per commemorare i difensori della Casa Bianca – coloro che, nel 1993, avevano perso la vita nel contesto della grave crisi costituzionale, conclusasi con la vittoria di El’cin, lo scioglimento del parlamento e infine il suo bombardamento. Formalmente organizzato dal KPFR, stando alle testimonianze, il corteo ha visto la partecipazione di membri vicini a Yabloko e di tanti giovani, spesso apolitici o non ideologicamente allineati con il partito. Due diverse ondate di fermi hanno interessato il corteo, portando all’arresto di circa una sessantina di persone.

Di norma, un corteo del KPFR non dovrebbe fare notizia. Il partito guidato dall’ottantaduenne Gennadij Zjuganov non ha mai rappresentato un serio problema in termini di “competizione” elettorale – tanto che il leader comunista può essere considerato ormai uno sparring partner di Putin, avendo corso contro di lui per la presidenza molte volte. Di più: il gruppo dirigente ha spesso deciso di allinearsi con il presidente sulle questioni più care al Cremlino, che si trattasse dell’annessione della Crimea, del Donbass, di Navalny o della guerra in Ucraina. Il clima di crescente repressione, unito all’appiattimento delle proprie istanze a quelle del presidente ha punito il partito, che nelle elezioni parlamentari appena passate ha “conquistato” un misero 13% – una percentuale in calo rispetto al quasi 19% del 2021.

Dunque un partito della galassia dell’opposizione che viene definita “sistemica”: agglomerati elettorali cooptati dalle élite che non rappresentano alcun vero problema in termini elettorali, ideologici o politici. Stampelle del potere che legittimino processi democratici di facciata, dando l’illusione di una certa competitività.

Eppure, i fermi di questo mese sono avvenuti mentre il corteo intonava cori come “abbasso lo zar”, “abbasso Roskomnadzor (l’agenzia governativa responsabile del monitoraggio e della censura dei mezzi di comunicazione)”, “libertà per i prigionieri politici”, “elezioni libere ed eque”, “no alla persecuzione politica” – unico slogan, quest’ultimo, ad essere stato approvato dal partito.

Eppure, se si ripercorrono i voti e le posizioni del KPFR su questioni altrettanto importanti – anche se certo non vitali come quelle sopracitate – come la riforma pensionistica del 2018, la riforma costituzionale del 2020, le elezioni parlamentari del 2021, o i recenti blocchi informatici a Telegram, si può notare come il partito si sia più volte dimostrato poco accondiscendente verso le istanze della presidenza.

Eppure, nelle regioni, dove la politica locale può dimostrarsi in qualche modo competitiva, gli esponenti comunisti arrivano a non riconoscere il risultato delle elezioni, denunciando brogli a favore dei candidati di Russia Unita – il partito presidenziale. È quello ciò che è accaduto in queste settimane in Buriazia e nella repubblica di Komi, dove Vyacheslav Markhayev e Oleg Mikhailov hanno pubblicamente chiesto l’annullamento dei risultati elettorali.

Da una parte un leader apparentemente arrendevole, anche personalmente vicino a Putin. Dall’altra una base (intesa anagraficamente, territorialmente e gerarchicamente) apparentemente combattiva, pronta a far valere le proprie istanze anche in un contesto di massima repressione come quello russo. Come conciliare le due facce della medaglia?

Sfumature

L’errore più grande è quello di concepire il sistema politico come un immutabile monolite. Come abbiamo avuto occasione di ripetere più volte, Putin non è un onnipotente leviatano che tutto vede e tutto decide. Vale per la politica estera, vale per l’economia e vale anche per la politica interna. Ciò non significa che in Russia esistano processi democratici di sorta, ma piuttosto che nell’amministrazione e nel controllo del sistema, il potere sfrutta un complesso di incentivi e disincentivi all’interno dei quali si muovono i singoli partiti. Che si tratti di blindare seggi, accordare quote informali o particolari onorificenze o, al contrario, di ridisegnare i collegi, creare dossier o inchieste ad hoc, bastone e carota seguono la stessa logica: i vantaggi investono i dirigenti del partito, soprattutto nelle città e nei territori più importanti; le punizioni colpiscono la base del partito, spesso in province e territori periferici. Questo processo ha creato una duplice frattura all’interno del KPFR, insieme territoriale e gerarchica.

Bisogna anche prendere in considerazione una terza componente: quella anagrafica. I giovani che hanno partecipato al corteo di inizio ottobre difficilmente condividono le idee dell’ottantenne Zjuganov circa il superamento del capitalismo occidentale attraverso la riproposizione del modello sovietico. Negli ultimi anni la base del partito si è avvicinata sempre più ai problemi concreti della popolazione, dal tenore di vita alla corruzione, passando per questioni concrete come il blocco di Telegram.

È da questa frattura insieme anagrafica ed ideologica che derivano epurazioni, indagini e arresti, perfino all’interno di un partito generalmente considerato “lealista”. Emblematicamente, il nome di Nikolai Bondarenko, popolare politico e youtuber comunista, è stato uno di quelli scandito a più riprese dai manifestanti del 4 ottobre.

Cosa resta del partito

Dunque, cos’è veramente, oggi, il Partito Comunista della Federazione Russa? È un partito a due livelli. Una dirigenza integrata, accomodante, mediamente anziana, che ricava dalla propria cooptazione seggi, protezioni e visibilità, garantendo la propria lealtà su guerra, politica estera e Putin. Alla base c’è una rete ancora fortemente radicata sul territorio, ideologicamente attiva, spesso mal tollerata dal regime.

Un partito che, paradossalmente, ha molte delle caratteristiche che mancano agli oppositori all’estero coccolati dall’Europa: un’organizzazione regionale difficile da eradicare, una storia cui alcuni cittadini sono emotivamente legati e la possibilità – negata dalla propria stessa leadership – di discutere i problemi del paese reale.