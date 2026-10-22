IRAN: Cronaca senza Storia. L’abito non fa la lingua

Il primo episodio di Cronaca senza Storia raccontava una fotografia dell’Iran: il deserto scelto, la neve tagliata fuori. Il secondo, una selezione: quali registi e quali scrittori iraniani passano il filtro, e quali restano a casa loro. Questo terzo episodio applica la stessa domanda a qualcosa che sta ancora più a monte: la lingua, e tutto ciò che le resta appeso.

Il persiano attraversa questa serie fin dall’inizio, da abadi e khaak ai poeti di Ganja e di Delhi, ma sempre sullo sfondo, dato per scontato, mai spiegato. Vale la pena guardarlo da vicino, a partire da come è arrivato fin qui.

Un po’ di storia

Quando si parla della storia del persiano si attraversano convenzionalmente tre grandi fasi linguistiche. Il persiano antico è la lingua degli Achemenidi (550-330 a.C.), la dinastia che in Occidente, sulla scorta degli storici greci, si conosce semplicemente come “l’impero persiano”. Quella lingua sopravvive oggi nelle iscrizioni cuneiformi scolpite nella roccia, a Pārsa (Persepoli) e a Bistun. Con i Sasanidi (224-651), il medio persiano – il pahlavi – diventa la lingua dell’amministrazione, dei testi zoroastriani, della cronaca dei re e del dabir, lo scriba di stato, una figura destinata a sopravvivere all’impero che l’aveva creata.

Dopo l’invasione araba e la caduta dei Sasanidi nel 651, l’Iran non cambia volto in un giorno. Le città e le pianure entrano presto nell’amministrazione del califfato, dove l’arabo diventa la lingua del potere, della religione e della scrittura colta. Altrove il passaggio dura generazioni; in qualche valle quasi non avviene. Per oltre mezzo secolo le monete restano sasanidi: il re con la corona e il nome del governatore in pahlavi, il bismillah in arabo nel bordo, l’altare del fuoco sul rovescio. Sulle montagne del Tabaristan, affacciate sul Caspio, principi zoroastriani governano fino alla metà dell’ottavo secolo e alcune famiglie locali, convertite tardi, restano al potere per altri secoli. È in questo quadro discontinuo, con tempi diversi da una regione all’altra, che il persiano sopravvive all’arabizzazione.

La rinascita dalla periferia

Nel 750 – grazie anche a eserciti partiti dal Khorasan, nell’Iran orientale – una nuova dinastia, quella degli Abbasidi, rovescia gli Omayyadi che governavano il califfato da Damasco; dodici anni dopo fonda Baghdad, un nome persiano che significa «dato da Dio», a una trentina di chilometri da Ctesifonte, per quasi otto secoli capitale degli imperi iranici. Il centro del califfato si sposta così dal Mediterraneo al vecchio cuore iraniano. Ma è più a est, lontano da Baghdad, che il persiano ritrova spazio. Dopo decenni di rivolte contro il nuovo potere, nascono nel Khorasan e nel Sistan le prime dinastie locali, a partire dai Tahiridi (821-873). La tradizione racconta che Ya’qub, il ramaio fondatore della dinastia saffaride (861-1002), dopo una vittoria militare non volle più essere lodato in arabo, una lingua che non capiva, e che il suo segretario quindi compose per lui dei versi in persiano: un racconto più vicino alla memoria che alla cronaca, ma che dice qualcosa del clima.

Con i Samanidi di Bukhara (819-999) il persiano torna lingua di corte e di cultura e compie un passo che nel mondo islamico dell’epoca non era affatto scontato. L’emiro Mansur I, trovando troppo difficile leggere in arabo i quaranta volumi del grande commentario coranico di Tabari, chiede ai dotti della Transoxiana se sia lecito tradurli in persiano. La risposta affermativa dei dotti si basa proprio sul Corano, su un versetto della sura di Abramo: Dio non ha mai mandato un profeta se non nella lingua del suo popolo, perché potesse farsi capire. Nasce così uno dei primi commentari coranici in persiano. In Europa occidentale una domanda simile arriverà più di cinque secoli dopo, quando Lutero, a partire dal 1522, traduce la Bibbia in tedesco e il diritto di leggere il testo sacro nella lingua che si parla diventa uno dei cardini della Riforma. A Bukhara, nel decimo secolo, la stessa idea era passata attraverso una fatwa.

Nella stessa stagione prende forma un genere che l’Europa conoscerà solo più tardi e ai suoi margini geografici: lo Shahnameh, il “libro dei re”. Non un’opera sola, ma una famiglia di opere: nelle corti del Khorasan si raccolgono le cronache dei sovrani iraniani, mitici e storici, che i Sasanidi avevano messo per iscritto in pahlavi, e le si riscrivono in neopersiano, in prosa o in versi, stabilendo un modo per fissare nella lingua del presente una memoria affidata a una scrittura sempre meno praticata. Due secoli dopo, in Islanda, Snorri Sturluson farà qualcosa di molto simile: cristiano, in un paese convertito da generazioni, mette per iscritto nella lingua del suo tempo i miti pagani e le saghe dei re di Norvegia. Di libri dei re, in Iran, ne circolarono diversi. Quello in versi di Ferdowsi, nato sulla base di una di quelle raccolte e concluso nel 1010 dopo trent’anni di lavoro, è l’unico arrivato intero fino a noi: circa cinquantamila distici, dalla creazione del mondo alla caduta dell’ultimo re sasanide e all’arrivo dell’Islam. In un verso celebre, Ferdowsi scrive di aver sofferto molto in quei trent’anni, e di aver ridato vita agli iraniani grazie al suo uso del persiano.

La lingua che restò

In Siria, in Egitto e in gran parte dei territori conquistati dagli eserciti arabi l’islamizzazione portò con sé anche l’arabizzazione linguistica: il copto sopravvive oggi soprattutto nella liturgia, l’aramaico in poche comunità minoritarie. In Iran il processo fu diverso, per ragioni più pratiche che eroiche: la distanza dai centri del califfato, il peso di una popolazione enorme, una classe di scribi di cui il nuovo potere aveva bisogno. Il paese adottò la nuova religione, ma conservò la propria lingua, e con essa una parte del proprio patrimonio preislamico, gettando le basi della rinascita appena raccontata. Il persiano non solo sopravvisse: diventò a sua volta lingua di potere e di letteratura per gran parte del mondo islamico.

Nei secoli successivi la storia cambia di scala. In gran parte dell’Asia il persiano divenne la lingua comune delle corti e delle élite, anche laddove nessuno lo parlava dalla nascita. Nel subcontinente indiano fu per secoli lingua di governo e di cultura alta; nelle corti turco-mongole e ottomane, lingua di prestigio e distinzione; in Asia centrale, veicolo di sapere e poesia. Verso sud, raggiunse le coste dell’Africa orientale. Le città swahili hanno raccontato per secoli di essere state fondate da principi arrivati da Shiraz, e una parte degli abitanti di Zanzibar si chiama ancora oggi shirazi. Il nome stesso dell’isola viene dal persiano zang-bār, “la costa dei neri”, e lo swahili conserva centinaia di parole persiane, molte legate al mare.

Questa diffusione si vede ancora su una cartina: il suffisso -stan, dal persiano stān, “luogo di”, “terra di”, compare nel nome ufficiale di sette paesi, dall’Afghanistan all’Uzbekistan, e in nomi nativi come Hayastan e Hindustan (rispettivamente Armenia e India).

Una delle prove più nette è di pietra. Intorno al 1410, alla corte Ming di Nanchino, l’ammiraglio Zheng He fece incidere una stele in tre lingue, cinese, tamil e persiano, che registrava le donazioni imperiali ai templi locali. È la cosiddetta Pietra di Galle: per le spedizioni dell’impero cinese nell’Oceano Indiano, il persiano era una delle lingue con cui ci si rivolgeva al resto del mondo.

Più di sessant’anni prima, stando al suo racconto, Ibn Battuta, il viaggiatore marocchino, scivolava in barca sulle acque di Hangzhou al seguito del figlio del governatore, mentre i cantori di corte intonavano versi in persiano, attribuiti a Saʿdi di Shiraz. Quei versi, arrivati da Shiraz fin lì, non sono un semplice aneddoto di viaggio.

Mezzo secolo prima ancora, alla corte di Kublai Khan, un mercante veneziano si orientava allo stesso modo. Marco Polo, secondo molti studiosi, probabilmente non parlava cinese, ma conosceva il persiano, e alcuni nomi del Milione ne portano ancora l’accento. E non era il solo. A Venezia si conserva il Codex Cumanicus, un dizionario latino, persiano e cumano compilato in Crimea all’inizio del Trecento per chi commerciava sul Mar Nero.

Quasi due secoli dopo Marco Polo, Afanasy Nikitin, mercante russo ortodosso di Tver, a circa duecento chilometri a nord-ovest di Mosca, attraversa l’Iran e arriva in India tra il 1466 e il 1472. Il suo diario, oggi un classico della letteratura russa, è punteggiato di persiano, e si chiude con una preghiera in cui russo, persiano e arabo si mescolano.

Un mercante veneziano, un ammiraglio cinese, un musulmano sunnita del Maghreb e un cristiano ortodosso di Tver, da capi diversi del mondo di allora, arrivano alla stessa conclusione pratica.

L’abito inganna

Per tutto questo tempo, dalle corti di Bukhara a quelle di Delhi, il persiano si è scritto con l’alfabeto arabo, adattato con quattro lettere in più per suoni che l’arabo non possiede: la p, la ch, la g dura e la j di “abat-jour”. Dopo secoli di convivenza ha assorbito anche migliaia di parole arabe – e lo scambio corre anche nell’altra direzione. Ma la grammatica, la sintassi e le parole di base sono rimaste le sue. È ciò che accadde all’inglese dopo la conquista normanna del 1066: migliaia di parole francesi, ma un’ossatura rimasta germanica.

È qui che l’occhio si lascia ingannare. A mettere una accanto all’altra una pagina in persiano, una in arabo e una in azero, come lo si scrive ancora oggi in Iran, le si direbbe sorelle: stesse lettere, stessa direzione da destra a sinistra, spesso la stessa religione alle spalle. Eppure appartengono a tre famiglie del tutto distinte: il persiano è indoeuropeo, l’arabo semitico, l’azero turcico, lontani tra loro quanto il finlandese dall’italiano. Si somigliano nella scrittura, non nella radice. E la scrittura, a differenza della radice, si può cambiare per decreto. Il turco lo dimostra meglio di qualunque teoria. Scritto per secoli con l’alfabeto arabo, nel 1928 Atatürk, nel pieno della modernizzazione frenetica della nuova repubblica, lo sostituì nel giro di pochi mesi con un alfabeto latino puntellato di cediglie e segni diacritici, lo stesso che oggi si legge, non senza fatica, sulla maglia di Çalhanoğlu. Il giorno dopo la riforma, il turco era la stessa lingua del giorno prima: era cambiato soltanto il modo di vederla.

Il persiano subisce il processo contrario rispetto al turco: in Iran nessun decreto gli ha mai cambiato l’abito, ed è proprio da quello che viene giudicato. In qualunque albero genealogico delle lingue sta sul ramo delle lingue iraniche, gemello di quello del sanscrito, e poco più in là di greco, latino e lingue germaniche, non accanto all’arabo o al turco: una posizione sull’albero, non un titolo nobiliare. A colpo d’occhio, però, finisce dove lo colloca la sua scrittura, e quella parentela scompare con la stessa naturalezza con cui, nel primo episodio di questa serie, spariva la neve sul Tochal.

Lo stesso sguardo che legge la lingua dall’alfabeto legge il paese dal suo abito più visibile. Nowruz, il capodanno persiano, ha radici zoroastriane antichissime e segue l’equinozio di primavera. Accanto a lui ci sono la lunga notte del solstizio d’inverno, i falò di fine anno, la giornata di primavera in cui le città si svuotano verso i parchi: feste che milioni di persone vivono ancora oggi. Eppure nell’inquadratura non entrano.

Va detto, però, che questa medaglia ha un rovescio, perché la cancellazione non corre in una sola direzione. Lo storico Reza Zia-Ebrahimi ha chiamato nazionalismo dislocativo il modo in cui, tra Ottocento e Novecento, intellettuali e governi iraniani hanno preso proprio questa eredità preislamica e l’hanno usata per separare l’Iran dal proprio contesto regionale, alimentando la retorica di un’eccezionalità iraniana. Lo stesso materiale che qui serve a mostrare un’assenza, altrove è stato arruolato per costruirne un’altra.

Tra chi non la vede e chi la sventola come una bandiera, il persiano resta quello che è stato per oltre mille anni: la lingua che un ramaio del Sistan pretese di sentire nella propria corte, in cui i dotti della Transoxiana permisero di spiegare il Corano, con cui per secoli i poeti, dall’India all’Albania, diedero forma ai propri versi, che si cantava sulle barche di Hangzhou, con cui un mercante di Tver chiuse le proprie preghiere. Di tutto questo, nell’inquadratura, arriva soltanto l’alfabeto. Che, tra l’altro, non è nemmeno il suo.

Foto: www.irna.ir