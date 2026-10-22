RUSSIA: Come adattarsi all’internet di guerra

Autore: Ilia Kurzenkov

Traduzione di Livio Maone

Il conflitto in Ucraina ha cambiato le abitudini digitali della popolazione russa. Le big tech occidentali hanno lasciato il Paese nelle mani di aziende locali spesso legate a doppio filo al governo russo. Le restrizioni di internet sono sempre più frequenti anche nelle regioni più remote, lontanissime dalla linea del fronte. A tutti questo si aggiungono i recenti attacchi ucraini ai data center.

Nella guerra tra Russia e Ucraina, i data center -strutture fisiche che raccolgono infrastrutture informatiche, come server e sistemi di archiviazione- sono diventati un bersaglio estremamente sensibile. Tra l’8 e l’11 ottobre, i droni ucraini hanno colpito per tre volte Yandex, la più grande azienda tech russa detentrice di uno dei maggiori sistemi di cloud della Federazione. Per fare un parallelo con l’Europa e gli Stati Uniti, è come se a venir colpiti fossero i data center e le sedi operative di Google in Germania o in Nevada. Insomma, un colpo al cuore informatico del paese, che non può non far paura a Mosca.

La Russia infatti è un paese molto digitalizzato. Secondo dati Mediascope, con 105 milioni di utenti, Internet raggiunge l’86% dei russi sopra i 12 anni. La Federazione è inoltre tra le principali economie al mondo per diffusione dei pagamenti digitali: nel 2026, le transazioni senza contanti rappresentano l’88% del totale. I cittadini russi guardano con orgoglio a questa efficienza digitale e, soprattutto, ci fanno affidamento: dall’home banking alle app per taxi e consegne a domicilio, lo sviluppo tech è entrato nella quotidianità delle persone.

Questo articolo racconta come, nel corso di quasi cinque anni di guerra, queste abitudini digitali siano cambiate e come gli utenti abbiano dovuto adattarsi a al nuovo contesto bellico.

Restrizioni di internet

Le restrizioni seguono le cosiddette “liste bianche”: solo determinati siti -di determinate aziende o agenzie- restano aperti. É il caso di agenzie governative, come Gosuslugi, servizi bancari ed e-commerce. Da novembre 2025, le liste sono attive in 57 regioni della Federazione. A causa di malfunzionamenti, spesso le restrizioni bloccano anche i siti e i sistemi “bianchi” (ATM, POS, etc.), generando disagi non indifferenti alla popolazione.

Il Cremlino ha sempre giustificato queste azioni con le necessità di guerra, come, ad esempio, limitare il flusso di informazioni per rendere più difficile l’individuazione di obiettivi sensibili da parte dei droni ucraini. In realtà, come dimostrato dal sito indipendente russo Meduza, le restrizioni sono arrivate ben oltre le linee del fronte: hanno raggiunto l’estremo oriente, a circa 7000km da Pietroburgo.

Questo allargamento dell’inibizione digitale alimenta un sospetto nel paese. Mosca starebbe testando lo shutdown di internet in tutto il paese, così da poter contenere eventuali proteste di massa in ogni angolo della Federazione. Un’eventualità che ricorda quanto avvenuto in Iran nel gennaio 2026 ma a sostegno della quale, ad oggi, non ci sono prove.

Social media e app di messaggistica

Prima della guerra, circa 39 milioni di russi utilizzavano Instagram ogni giorno. WhatsApp era l’app di messaggistica più popolare, con una copertura di circa 100 milioni di utenti. Mentre YouTube, oltre alla creazione di contenuti informativi e d’intrattenimento, era anche la piattaforma principale per i media dell’opposizione -tagliati fuori dai mezzi di informazione tradizionali.

Nel marzo 2022, l’ente statale di vigilanza sulle comunicazioni Roskomnadzor ha bloccato Facebook, Twitter e Instagram. YouTube e WhatsApp sono stati completamente bloccati nel febbraio 2026.

Al posto dei servizi vietati, il governo ha promosso piattaforme nazionali controllate: i siti di hosting video VK Video e RuTube, e l’app di messaggistica Max. Queste offrono allo Stato un accesso incontrollato ai dati degli utenti e consentono di eliminare rapidamente i contenuti dell’opposizione.

Di conseguenza, i russi utilizzano servizi VPN. Secondo un sondaggio del 2026 condotto dal Centro Levada, il 36% dei russi usa una VPN e il 20% di essi la utilizza regolarmente.

Pagamenti all’interno della Russia

Nel marzo 2022, Visa e Mastercard hanno lasciato la Russia e le carte di credito hanno smesso di funzionare con Apple Pay e Google Pay, rendendo impossibile il pagamento digitale tramite iPhone. Le banche si sono affrettate a trovare metodi di pagamento alternativi: codici QR, biometria, Bluetooth e sticker contenenti il chip NFC della carta da applicare sul retro del telefono.

Le applicazioni delle banche sanzionate sono scomparse dall’App Store, quindi gli istituti di credito mascherano le proprie app sotto forma di altri servizi. Ad esempio, nel settembre 2026 T-Bank ha rilasciato Spotluma, mascherata da strumento di contabilità per imprese. Nel dicembre 2025 Sber ha reinserito la sua app “Finance Online” nello store invitando i clienti ad affrettarsi, poiché la versione precedente era rimasta visibile solo per circa 11 ore.

5. Denaro all’estero

Dopo l’uscita di Visa e Mastercard, le carte di credito e debito russe non funzionano più nemmeno all’estero. I russi che vogliono viaggiare o pagare servizi esteri richiedono si rivolgono a alle di paesi stranieri, di norma, in buoni rapporti politici con il governo di Putin: Kirghizistan, Kazakistan, Armenia e altri. Le sanzioni occidentali cercano di recidere i legami tra le banche post-sovietiche e la Russia, ma il mercato trova continuamente modi per eludere le restrizioni, consentendo al denaro di continuare a fluire dalla Federazione verso i Paesi limitrofi. Dopotutto, oltre ai russi che necessitano di fondi in altre giurisdizioni, nel paese vivono milioni di lavoratori migranti che hanno la necessità di inviare rimesse a casa.

Così le banche continuano a ideare nuovi stratagemmi. Nel 2024 almeno 13 delle 23 banche del Kirghizistan hanno sospeso i trasferimenti tramite le app di Sber, MTS Bank e T-Bank per timore di sanzioni secondarie. Tuttavia, soluzioni alternative sono apparse quasi immediatamente. Ad esempio, le transazioni tra la russa T-Bank e la kirghisa Bakai Bank passano oggi attraverso una società intermediaria: Mobile Wallet. In questo caso è più probabile che l’intermediario finisca sotto sanzioni, ma è molto più facile da sostituire rispetto a una banca.

Netflix addio

Oltre alle restrizioni finanziarie, centinaia di aziende occidentali hanno abbandonato il mercato russo. Tra i settori più colpiti:

Smartworking : L’accesso a piattaforme come Notion, Miro, Slack e Zoom è stato fortemente limitato o reso impossibile per via dell’incapacità di saldare gli abbonamenti in modo legale. Stessa sorte per gli ecosistemi cloud di Microsoft 365 e Google Workspace.

: L’accesso a piattaforme come Notion, Miro, Slack e Zoom è stato fortemente limitato o reso impossibile per via dell’incapacità di saldare gli abbonamenti in modo legale. Stessa sorte per gli ecosistemi cloud di Microsoft 365 e Google Workspace. Intelligenza Artificiale : I principali modelli stranieri di IA (come ChatGPT di OpenAI e Claude) hanno ufficialmente bloccato l’accesso agli utenti che si collegano dalla Russia.

: I principali modelli stranieri di IA (come ChatGPT di OpenAI e Claude) hanno ufficialmente bloccato l’accesso agli utenti che si collegano dalla Russia. Viaggi e turismo : Airbnb ha sospeso tutte le operazioni nel Paese, mentre Booking.com ha rimosso le strutture ricettive russe dai propri listini.

: Airbnb ha sospeso tutte le operazioni nel Paese, mentre Booking.com ha rimosso le strutture ricettive russe dai propri listini. Streaming: Netflix ha interrotto le trasmissioni, Spotify ha chiuso la sede locale ed eliminato il piano Premium, e gli abbonamenti a YouTube Premium non sono più attivabili con carte o account russi.

Tutto ciò costringe i cittadini a rivolgersi ad alternative russe o cinesi, oppure ad ingegnarsi con -più o meno complessi- stratagemmi pur di continuare ad accedere a strumenti occidentali che, solo cinque anni fa, erano considerati parte integrante della vita quotidiana.

Conclusione

Un passo dopo l’altro, la popolazione russa ha dovuto fare i conti con la realtà bellica: i servizi digitali su cui ha sempre fatto affidamento non sono più sicuri. Il malcontento è evidente, anche se la propaganda statale ha cercato di addolcire la pillola vendendo queste limitazioni per una paradossale “disintossicazione digitale“.

Questo isolamento digitale si somma ai tagli alla spesa pubblica, ai rincari e a un costo umano sempre più pesante. Tuttavia il continuo disagio quotidiano e il malcontento diffuso non si stanno trasformando in una spinta verso il cambiamento, piuttosto alimentano una generale apatia e la necessità di adeguarvisi per sopravvivere.

Fonte Immagine: Livio Maone/EastJournal