Ad Amburgo comincia oggi, 14 ottobre 2026, il processo per le esplosioni che nel settembre 2022 distrussero parte dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico. Alla sbarra c’è un ex militare ucraino, accusato di aver coordinato l’operazione. Ma il nodo più delicato resta quello dei possibili mandanti e dell’eventuale coinvolgimento di apparati statali.

L’attentato al gasdotto North Stream è uno spartiacque della recente storia europea poiché ha sancito, in modo forse irreversibile, la fine di un’era geopolitica ed economica. Non si è trattato solo del danneggiamento di un’infrastruttura, ma della distruzione fisica del legame strutturale tra Europa e Russia, segnando la fine di quella strategia politica ed energetica europea — guidata soprattutto dalla Germania — che vedeva nell’interdipendenza commerciale e nell’acquisto di gas russo a basso costo la garanzia della pace e dell’integrazione di Mosca nel contesto europeo.

Quattro anni dopo, la vicenda Nord Stream entra in una nuova fase. Il tribunale superiore regionale di Amburgo apre il procedimento contro Serhii Kuznetsov, ex ufficiale delle forze armate ucraine, accusato dalla procura federale tedesca di aver organizzato il sabotaggio dei gasdotti che collegavano la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. All’indomani delle esplosioni, la responsabilità fu frettolosamente attribuita alla Russia accelerando l’avvicinamento dei governi europei (e delle relative opinioni pubbliche), fino ad allora titubanti, alla causa ucraina.

Le accuse della procura tedesca

Serhii Kuznetsov è un ex militare ucraino. Secondo l’accusa, avrebbe svolto un ruolo di coordinamento in un gruppo di sette persone coinvolte nell’operazione. Il gruppo, a bordo dello yacht a vela Andromeda, noleggiato in Germania, avrebbe raggiunto l’area delle condotte sottomarine avvalendosi di attrezzature specialistiche per collocare cariche esplosive sul fondale, a una profondità di decine di metri. La procura tedesca ritiene che le cariche siano state posizionate con l’intervento di sommozzatori e di una persona incaricata degli esplosivi. Kuznetsov nega di aver partecipato al sabotaggio.

La questione dei mandanti

Il punto più controverso riguarda i mandanti, poiché appare impensabile che il gruppo abbia potuto agire da solo, senza coperture e finanziamenti. Secondo la procura tedesca, il gruppo avrebbe agito per conto di soggetti ucraini non ancora identificati con precisione. Le indagini hanno inoltre portato l’attenzione su possibili collegamenti con ambienti militari e dell’intelligence di Kiev. Tra i nomi emersi nelle ricostruzioni giornalistiche figura quello di Roman Chervinsky, un ufficiale dei servizi ucraini noto per il suo coinvolgimento in operazioni di sabotaggio.

Le ricadute politiche

Il processo ha quindi enormi ricadute politiche e difficilmente potrà svolgersi senza subire pressioni e interferenze politiche e mediatiche. Se venisse dimostrata la responsabilità degli apparati di sicurezza ucraini, o semplicemente quella di Kuznetsov, verrebbe meno un elemento cardine della narrazione occidentale: la Russia come una minaccia alla sicurezza energetica europea. Ed è evidente che la propaganda russa userebbe questo argomento a proprio favore, alimentando un sentimento anti-ucraino già in aumento all’interno dell’opinione pubblica. Anche la retorica militarista europea, che giustifica il riarmo con la “minaccia russa”, ne uscirebbe ridimensionata. A giovarsene sarebbero soprattutto quei partiti, di estrema destra e di estrema sinistra, che nascondono le proprie simpatie per il Cremlino dietro a un pacifismo di facciata. Il fatto che tra queste compagini ci sia Alternative für Deutschland (AfD), data in testa nei sondaggi elettorali tedeschi, contribuisce a rendere il processo uno snodo politico continentale.

In gioco ci sono non soltanto la posizione giudiziaria di un ex militare ucraino, ma anche la credibilità delle istituzioni europee, i rapporti con Mosca e i destini della sicurezza energetica europea. Un peso enorme per un procedimento giudiziario che, probabilmente, non riuscirà a risolvere ogni interrogativo sulle responsabilità politiche, lasciando aperta una ferita destinata a sanguinare ancora a lungo.