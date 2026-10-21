SLOVENIA: Quattro referendum, più ombre che luci per il governo Janša

In Slovenia si è appena concluso il “super referendum day“, quello che l’11 ottobre scorso ha portato gli elettori a esprimersi su ben quattro quesiti. Più ombre che luci per il governo di centrodestra del primo ministro Janez Janša che esce pesantemente sconfitto nell’unico quesito che aveva una valenza confermativa.

I quesiti dei referendum

Tra i referendum votati tre erano esclusivamente consultivi, uno solo confermativo. Quelli consultivi interrogavano gli elettori su temi molto diversi tra loro ma con una evidente matrice comune da destra populista: l’introduzione di restrizioni al diritto di voto nelle elezioni locali per i cittadini extracomunitari, l’inserimento di una norma che vincolasse allo svolgimento di lavori socialmente utili l’erogazione dell’assistenza sociale finanziaria per le persone abili al lavoro e, infine, l’abolizione del canone a RTV Slovenija (l’organizzazione radiotelevisiva pubblica nazionale della Slovenia).

Il quesito confermativo si riferiva, invece, a una legge recentemente approvata in parlamento sulle commissioni parlamentari di inchiesta, norma che di fatto rafforzava i poteri investigativi del Parlamento, eliminando alcune barriere che storicamente bloccavano o rallentavano le inchieste politiche sui funzionari pubblici.

Alla vigilia del voto i partiti di maggioranza e opposizione si erano schierati su posizioni esattamente contrapposte, quattro “sì’” per il governo, quattro “no” per la minoranza parlamentare.

I risultati

Alle urne è accorso il 55% degli aventi diritto, un’affluenza molto significativa per gli standard del paese che, in consultazioni di questo genere, ha storicamente registrato una partecipazione di poco superiore al 30%.

Approvati due dei quesiti consultivi – quelli su restrizione al voto e assistenza sociale – con una prevalenza di “si’” piuttosto ampia: bocciato, invece, il referendum sull’abolizione del canone TV, per il quale è stato necessario attendere lo spoglio dei voti giunti per posta e scrutinati solo il 19 ottobre scorso.

Ma il risultato più interessante è stato senza dubbio quello relativo al referendum confermativo: la riforma, fortemente voluta dalla maggioranza conservatrice (Partito Democratico Sloveno e Nuova Slovenia), è stata infatti bocciata, con i “no” che hanno prevalso con il 51,26%. Dato il superamento del quorum richiesto la legge è pertanto definitivamente bloccata.

Un successo per la minoranza e per una larga fetta della società civile che si era mobilitata con una raccolta firme – oltre 40 mila quelle messe insieme – finalizzata a portare al voto l’abrogazione della legge: legge che secondo il governo avrebbe aiutato nella lotta contro la corruzione e che, per i promotori del referendum, avrebbe al contrario ridotto le tutele democratiche, abusando dello strumento delle inchieste parlamentari per scopi politici personali. Al punto che veniva interpretata come la creazione di una vera e propria «polizia politica» nonché una deriva «autoritaria» del Paese: e che, per Reporter Senza Frontiere, avrebbe anche violato l’articolo 10 della Convenzione europea.

Paese spaccato, Janša bocciato

L’esito dei referendum offre una fotografia di un paese sostanzialmente spaccato in due. Particolarmente significativo, in questo senso, il testo relativo al canone TV dove – a fronte di quasi un milione di elettori recatisi ai seggi – la differenza è stata di poche centianaia di voti. E con una chiara dicotomia tra i distretti urbani (contraria all’abolizione) e le aree rurali, generalmente favorevoli.

Il Partito democratico sloveno che si era molto esposto sui referendum consultivi e in particolare su quello relativo alla RTV, ha sollevato dubbi su presunte irregolarità nelle procedure di voto, mentre lo stesso Janša ha parlato apertamente di “numerose commissioni elettorali distrettuali nominate illegalmente” che hanno permesso il ribaltamento del risultato.

L’esito più dirimente e politicamente significativo è tuttavia quello del quesito confermativo. E qui la sconfitta di Janša e del suo governo è palese e testimonia che, a pochissimi mesi dal suo insediamento, la luna di miele tra il primo ministro e gli sloveni è già finita.

Gongola la minoranza parlamentare (Movimento libertà, Socialdemocratici e Levica) e, in particolare, l’ex premier Robert Golob che alla vigilia aveva descritto il voto come un «test per la resilienza della democrazia slovena». E che a urne chiuse parla di «sfiducia» definendone l’esito come «una vittoria delle persone, soprattutto una vittoria della speranza sulla paura».

Il voto dell’11 ottobre lascia dunque al governo un’indicazione difficile da ignorare: il consenso ottenuto alle elezioni non equivale a una delega in bianco. La bocciatura della riforma sulle commissioni d’inchiesta segna il primo vero inciampo dell’esecutivo Janša. I referendum potrebbero dunque aprire una fase nuova, nella quale il governo dovrà necessariamente tener conto che l’argine della minoranza (e di chi dentro e fuori al Parlamento l’appoggia) sembra reggere. E scegliere, quindi, se accentuare lo scontro o aprirsi al dialogo.

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