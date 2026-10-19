UNGHERIA: La postmemoria della Rivoluzione del 1956 dopo Orbán

Da BUDAPEST – Si avvicina il 23 ottobre. E con esso il settantesimo anniversario della Rivoluzione ungherese. A lungo la memoria del ’56 è stata un tabù e solo negli ultimi sedici anni si è trasformata in un rito politico, un soliloquio con la voce di Viktor Orbán. Ma ora che il governo è cambiato, vale la pena fermarsi a capire come funzionava la macchina commemorativa, e cosa ci ha lasciato in eredità.

La postmemoria come campo di battaglia politica

Il 1956 è una ferita lasciata deliberatamente aperta nella coscienza nazionale ungherese. La rivolta contro l’occupazione sovietica, schiacciata nel sangue il 4 novembre, ha attraversato decenni di silenzio forzato, prima sotto il comunismo, poi in quella zona grigia degli anni Novanta in cui il passato tornava a galla senza ancora trovare le parole giuste. È proprio in quel limbo che Orbán ha costruito la sua narrativa.

Chi decide quando una ferita provocata da un trauma storico collettivo può dirsi rimarginata? Chi, invece, ha interesse a mantenerla aperta? La postmemoria non è una memoria diretta, è l’eredità emotiva di una tragedia collettiva trasmessa di generazione in generazione come elemento costitutivo dell’identità nazionale. Orbán in realtà non ha inventato nulla, ha solo sfruttato il potenziale emotivo della tragedia impedendo la rielaborazione del trauma.

È questo il meccanismo su cui si fonda la postmemoria politica: non rielabora il trauma, lo amministra. Lo trasforma da esperienza non ancora processata in risorsa politica spendibile nel presente.

Il guerriero mnemonico

Orbán appartiene alla generazione successiva al 1956. Eppure ha fatto del 1956 la pietra fondante della sua identità politica: non certo come storico, però. È stato un esempio di mnemonic warrior, secondo l’accezione di Jan Kubik e Michael Bernhard, un attore politico che non si è limitato a partecipare alla commemorazione simbolica del ’56, ma ha voluto monopolizzarla, costruendo un unified memory regime, un regime memoriale unificato, in cui la versione ufficiale del 1956 è quella del suo governo, e qualsiasi interpretazione alternativa viene deliberatamente soppressa.

Il meccanismo della postmemoria politica ha funzionato in Ungheria, perché ha trovato terreno fertile. Da queste parti l’investimento emotivo intorno alla rivoluzione del ’56 è enorme, a Orbán è stato sufficiente orientarlo verso i propri interessi.

Il prodotto di questa operazione ha un nome preciso: vittimismo eroico. Non il puro vittimismo di chi ha subito, non il puro eroismo di chi si è ribellato, ma la loro sintesi. Gli ungheresi del 1956, quelli delle barricate intorno al cinema Corvin, non sono stati vittime passive: sono eroi sconfitti da un nemico soverchiante. La sconfitta non annulla il coraggio, lo sublima. E la sublimazione trasforma il lutto non elaborato in risentimento, il risentimento in sostegno elettorale.

Orbán ha fatto suo questo meccanismo e lo ha piegato alle esigenze politiche del presente. Nei discorsi commemorativi del 23 ottobre il nemico contro cui gli ungheresi devono ribellarsi, ora come allora, ha cambiato più volte faccia: Bruxelles, il Fondo Monetario Internazionale, i migranti, Soros. Il nemico muta, la narrazione rimane la stessa: noi ungheresi (pochi, coraggiosi, soli) contro loro (potenti, indifferenti, ostili). «Se Bruxelles ancora oggi non ci capisce», ha dichiarato Orbán nel 2017, «è perché non ci capivano nemmeno allora».

«In mezzo all’infinito mare germanico e slavo, siamo comunque sopravvissuti in qualche modo. Cos’è questo, se non una vera storia di successo?» ha affermato nel 2018 per lusingare l’amore degli ungheresi verso il proprio paese e per dare fondamenta alla clamorosa vittoria elettorale del 2010: la kétharmados forradalom, la rivoluzione dei due terzi (con la quale Fidesz è riuscito ad ottenere la maggioranza parlamentare), non è altro che il compimento di ciò per cui i rivoluzionari sono morti. La sconfitta storica di allora trasformata in vittoria politica nel 2010: come se l’evento non si fosse concluso e fosse ancora in corso.

Il rituale

Il 23 ottobre di Orbán seguiva uno schema preciso. Il palco (generalmente in piazza Kossuth a Budapest), la folla (convocata spesso con i pullman che arrivavano dalla provincia, organizzati dai circoli locali di Fidesz), il discorso del premier che partiva dai ragazzi del ’56 e finiva immancabilmente ai nemici di oggi. La rivoluzione come prefigurazione eterna del presente, una lente deformante attraverso cui leggere l’attualità con l’Ungheria sempre assediata, sempre resistente, sempre sola contro il mondo.

Questa operazione ha avuto un costo. Il trauma del ’56 – la morte di migliaia di persone, la fuga di 200.000 ungheresi, la repressione sovietica, la complicità dei collaborazionisti – è stato svuotato della sua complessità storica e ridotto a una formula. Non più un evento da comprendere, ma un simbolo da brandire.

Cosa rimane di questa operazione commemorativa?

Rimane il silenzio su Kádár, il compagno di Imre Nagy che lo tradì e governò il paese per i successivi trentatré anni, assente dai discorsi di Orbán non per dimenticanza, ma per necessità narrativa: nominarlo avrebbe significato ammettere che il confine tra vittima e carnefice correva dentro la stessa comunità ungherese, non solo tra ungheresi e sovietici. La postmemoria politica non può permetterselo: la colpa deve essere sempre esterna, gli ungheresi sempre innocenti.

Rimane, ma ancora per poco visto che è stato chiuso pochi giorni fa, il Terror Háza, il Memoriale del Terrore che ha trasformato la doppia violenza del nazismo e del comunismo in una narrazione in cui l’Ungheria è sempre e solo vittima, mai complice.

E ora?

Ora che il trauma collettivo del ’56 si è trasformato in elemento identitario, commemorarlo è diventato un gesto di appartenenza politica, non più un’occasione di conoscenza storica condivisa.

Chi si oppone a Orbán si trova davanti a un bivio: de-celebrare la data, oppure riappropriarsene. Ci si chiede, a pochi giorni dal settantesimo anniversario, se Péter Magyar sia in grado di liberare il 1956 da questo sequestro. Se sia possibile trasformare l’evento in un momento di rielaborazione collettiva del trauma e in un’occasione di sincera e onesta interpretazione storica.

Non sarà facile. Le memorie collettive non cambiano automaticamente con i risultati elettorali. Cambiano con il tempo, con la narrazione pubblica, con l’educazione alla storia e alla memoria, con il coraggio di guardare anche le zone d’ombra di un popolo (la collaborazione, la delazione, la viltà), non solo gli atti di resistenza e di eroismo. E questo vale per ogni paese.

Ma ora tocca all’Ungheria: smetteranno gli ungheresi di nutrirsi del sentimento della sconfitta? Rimargineranno la loro ferita collettiva? La risposta dipenderà da cosa dirà Magyar il prossimo 23 ottobre. Ma anche da cosa non dirà.

Simona Nicolosi è autrice del volume “Postmemoria politica: Raccontare il passato non vissuto: il caso della Rivoluzione ungherese del 1956” edito da Carocci, collana Studi Storici, in libreria da gennaio 2027.

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