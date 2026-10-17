East Journal è filorusso?

Mentre la guerra in Ucraina continua a mietere morti e produrre tragedie reali, il dibattito che le si costruisce intorno sembra trasformarsi in una gara di fedeltà morale, dove più che comprendere gli eventi conta dimostrare di aver scelto il posto giusto da cui giudicarli. Non solo la neutralità è divenuto un lusso – anzi, una colpa – ma anche qualsiasi posizione ereticale rispetto a quelle dominanti, e tra loro opposte, costa crocifissioni in sala mensa ed accuse di intelligenza col nemico. Il nostro piccolo giornale ha scritto molto su questa guerra, ha espresso opinioni, e non pretende di essere obiettivo o neutrale. Si contenta di essere trasparente. Forse che siamo filorussi? Forse che siamo bellicisti? Forse che siamo pacifinti? Il dubbio va fugato, così che i nostri lettori – amici od ostili – sappiano dove appendere il cappello.

Sull’invio di armi all’Ucraina

E così ci sembra utile affermare nuovamente la necessità del sostegno militare ed economico all’Ucraina. Coloro che – legittimamente, in coscienza – chiedono che si interrompa l’invio di armi all’Ucraina devono essere consapevoli che tale scelta non è meno gravosa e carica di responsabilità. Decidere di non mandare le armi vuol dire sporcarsi le mani di sangue esattamente come mandarle. Ed è questa consapevolezza che rende degna e rispettabile la posizione di chi è contrario all’invio di armi. Non deve viceversa prevalere l’idea che, non mandando le armi, ci si possa ritenere assolti, lavandosi così la coscienza e le mani.

Un embargo sull’invio di armi non rende più breve il conflitto. Il precedente jugoslavo ci sostiene: allora si scelse di non mandare armi, ma il conflitto durò ben dieci anni. Le armi arrivarono comunque, e senza controllo, alimentando la criminalità organizzata che su quella guerra ha lucrato.

Sul riarmo europeo

Il piano di riarmo europeo, presentato il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione, Ursula Von der Layen, nasce dalla necessità di “scoraggiare ogni minaccia dall’esterno mossa dall’odio verso l’Europa”. Approvato dal Parlamento europeo, prevede di mobilitare circa 800 miliardi di euro per la difesa europea. Questo denaro arriverà in parte da un allentamento dei vincoli del patto di bilancio, e in parte da un programma di indebitamento comune attraverso cui prestare soldi agli Stati membri al fine di acquistare armamenti. Insomma, si tratta di fare debito pubblico. Un debito che andrà restituito con il rischio di tagliare la spesa sociale (sanità, istruzioni, pensioni…). E questo ci sembra già un buon motivo per rifiutarlo.

Inoltre, il piano di riarmo europeo non è realmente europeo. L’Unione farà solo da intermediario con le aziende produttrici di armamenti finanziando e incentivando la produzione bellica all’interno del mercato unico per creare un’industria della difesa europea che, però, incontra carenze strutturali e mancanza di standardizzazione. Infatti, quando è stato il momento di mettere in comune i sistemi d’arma, la Germania si è tirata indietro preferendo una strategia di riarmo nazionale. Non europea.

Infine, una politica di difesa comune richiede una politica estera comune, se non una vera e propria unità politica. Anche la minaccia russa – ammettendo che lo sia – non è percepita ugualmente da polacchi e spagnoli, per ovvie ragioni di prossimità. Definire quindi obiettivi strategici e minacce comuni appare una chimera. Ecco perché la nostra posizione è fermamente contraria al riarmo europeo.

Sulla minaccia russa

A motivare il riarmo europeo sarebbe la minaccia russa. Non si può negare che l’operato del Cremlino abbia favorito la divisione interna all’Unione Europea, alimentando l’antieuropeismo, interferendo nei cicli elettorali, manipolando l’opinione pubblica, finanziando indirettamente partiti e testate giornalistiche, compiendo attacchi hacker e aumentando la pressione migratoria ai confini, mettendo le società europee sotto una forte pressione psicologica. In questo senso, la Russia putiniana è una minaccia che va contrastata con un maggiore sforzo di intelligence. Ma se intendiamo dire che la Russia è una “minaccia” per l’Europa dal punto di vista militare, ovvero che il Cremlino abbia come obiettivo l’estensione della guerra all’Europa, e che i missili di Mosca pioveranno sulle nostre città, allora stiamo dicendo una falsità. Le risorse umane e materiali dell’esercito russo sono state fortemente ridotte dal conflitto ucraino, rendendo sproporzionato e non sostenibile un ulteriore fronte militare contro i Paesi occidentali. La Russia non possiede la forza economica, industriale e demografica per pianificare un’invasione del continente europeo, né di una parte di esso.

Sul ritiro americano

Un’altra ragione a sostegno del riarmo europeo sarebbe il ritiro americano dall’Europa. La ridefinizione dell’impegno americano all’interno della NATO è di natura meramente economica, ma non strategica. Inoltre, non dobbiamo confondere la NATO con gli Stati Uniti: questi ultimi detengono una fittissima rete di difesa in Europa allo scopo di proteggere una propria fondamentale area di influenza. E si può star certi che lo faranno, altrimenti perché mantenere oltre 40 basi militari permanenti e decine di siti d’appoggio; 68.000 militari in servizio attivo; circa 100 bombe nucleari tattiche B61 custodite in basi blindate in Germania (Büchel), Italia (Aviano e Ghedi), Belgio, Paesi Bassi e Turchia.

Sul nemico russo

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito più volte che la Russia è una minaccia per l’Europa, arrivando a dichiarare, nel discorso sullo Stato dell’Unione del settembre 2026, che «la Russia vuole distruggere l’Ue». Una dichiarazione di rara nettezza, che ha il pregio della semplicità e il difetto della semplificazione: un antagonista ben riconoscibile e un’Unione finalmente unita dalla nobile urgenza di temerlo possono cementare quel sentimento comunitario più che mai in crisi. Le ricadute di questo tipo di narrazione vanno dalla demonizzazione della società e della cultura russa fino al revisionismo storico, facendo del termine “filorusso” un’etichetta infamante. Eppure, il punto è un altro: il nemico non è la Russia, ma il putinismo. Una distinzione che sarebbe stata assai utile riconoscere prima del 2022, quando il regime di Vladimir Putin non sembrava suscitare altrettanto scandalo nei salotti della diplomazia europea.

Sul militarismo

Il clima di militarismo si nutre dunque di mistificazioni. Fanno bene i giovani tedeschi che protestano contro il ritorno della leva, quelli italiani che rifiutano l’alternanza scuola-lavoro presso Leonardo e chi invoca la diserzione di fronte a una chiamata alle armi priva di una prospettiva politica credibile. È legittimo pretendere dai governi europei uno sforzo negoziale capace di condurre a una pace accettabile per l’Ucraina, soprattutto mentre Washington sembra disposta a sacrificarne gli interessi.

Se l’Unione Europea vuole davvero la pace, deve individuare una via diplomatica comune per ricostruire quell’architettura di sicurezza che la guerra in Ucraina ha smantellato. La strada è quella della diplomazia, non delle armi. Ma occorrono visione politica e leader forti, oggi difficili da scorgere. Al loro posto, il rischio è che l’Ucraina diventi il pretesto per un’agenda militarista tutta interna all’Europa, mentre Kiev resta sempre più sola.