KOSOVO: Eletta la nuova Presidente, si sblocca lo stallo istituzionale

Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, il Kosovo ha eletto Justina Shiroka Pula come nuova presidente della Repubblica, mettendo fine alla grave crisi istituzionale che durava ormai da due anni ed evitando all’ultimo secondo un nuovo scioglimento del parlamento che avrebbe portato ad elezioni anticipate. L’economista ed ex ministra è stata eletta con 81 voti, uno in più rispetto alla soglia minima richiesta, grazie al compromesso tra il partito Vetëvendosje (VV) guidato dal primo ministro Albin Kurti e il Partito Democratico del Kosovo (PDK) di Bedri Hamza.

Una figura legata al passato che guarda al futuro

Nata nel 1953, economista e docente universitaria, Shiroka Pula ha ricoperto l’incarico di ministra dell’Energia tra il 2008 e il 2011, durante il primo governo del Kosovo indipendente guidato dal PDK di Hashim Thaçi. È stata inoltre membro del Parlamento fino al 2014 e presidente dell’Accademia delle Scienze e delle Arti del Kosovo. Lontana dalla competizione politica quotidiana negli ultimi anni, la sua figura ha favorito la candidatura come possibile punto di equilibrio tra le diverse forze politiche. Con la sua elezione, Shiroka Pula diventa la terza donna a ricoprire la presidenza del Kosovo dall’indipendenza del 2008. Inoltre, la sua fede cattolica, in un Paese a maggioranza musulmana, aggiunge un elemento significativo al profilo della nuova presidente, mostrando come quella kosovara sia una società caratterizzata da notevole tolleranza religiosa.

Nel suo primo discorso da presidente del Kosovo, Justina Shiroka Pula ha sottolineato il senso di responsabilità del nuovo incarico, dichiarando di voler essere la presidente di tutti i cittadini, senza distinzioni politiche, etniche o sociali. Ha indicato nell’unità, nella giustizia, nello sviluppo e nel rafforzamento delle istituzioni le priorità del suo mandato, ribadendo l’impegno a rispettare la Costituzione e gli interessi della Repubblica. Ha inoltre confermato la chiara orientazione euro-atlantica del Kosovo e l’importanza di mantenere solidi rapporti con i Paesi alleati, esprimendo fiducia nel futuro del Paese e nelle sue generazioni più giovani.

Il prezzo politico dell’accordo

Il compromesso che ha permesso l’elezione di Shiroka Pula è strettamente legato a un’altra questione che è oggi al centro del dibattito politico: il ruolo delle Camere specializzate del Kosovo, il tribunale con sede all’Aia incaricato di perseguire i crimini di guerra commessi durante e dopo il conflitto del 1998-1999.

Poco prima dell’elezione presidenziale, il Parlamento ha approvato una legge volta a modificare i poteri della Corte speciale, come richiesto dal PDK che ha messo questa legge come condizione necessaria per garantire i propri voti per l’elezione del presidente. Il provvedimento è arrivato dopo settimane di proteste da parte del popolo kosovaro e forti tensioni politiche seguite alla condanna, il 16 settembre, dell’ex presidente Hashim Thaçi e di altri tre ex esponenti dell’Esercito di liberazione del Kosovo, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi e Kadri Veseli. Resta tuttavia da chiarire l’impatto di tali emendamenti, che appaiono in chiara contraddizione con gli impegni presi da Pristina in sede internazionale e con la stessa Costituzione kosovara, e potrebbero dunque non aver alcun effetto sui procedimenti in corso.

Shiroka Pula è quindi chiamata a esercitare la sua funzione in un contesto politicamente difficile. Il suo primo compito sarà dimostrare che la presidenza può rappresentare un punto di equilibrio tra maggioranza e opposizione, e dovrà inoltre decidere come affrontare il provvedimento sui poteri della Corte speciale. Infatti, la promulgazione o un eventuale rinvio della legge potranno avere conseguenze sia sul piano interno che internazionale.

Una nuova pagina

Il fallimento delle trattative avrebbe comportato lo scioglimento dell’Assemblea e una nuova consultazione elettorale, la quarta in meno di due anni. Con questo voto, invece, il governo a guida VV, il quarto guidato da Kurti, assume piena funzione, e si appresta a governare per i prossimi anni. La fine della crisi istituzionale rappresenta comunque un passaggio necessario anche per le ambizioni europee del Kosovo. La prolungata paralisi politica ha rallentato infatti l’attività legislativa e complicato l’avanzamento delle riforme richieste nel percorso di avvicinamento all’Unione europea, portando ad un congelamento dei fondi europei.

Si apre una nuova pagina, e sta ora alle istituzioni di Pristina giocare finalmente un ruolo costruttivo per il bene del paese.

Foto: Ambasciata del Kosovo negli USA