ALBANIA: La riforma territoriale è legge, tra proteste popolari e perplessità

La riforma territoriale e amministrativa in Albania è legge. Dopo un’estenuante seduta parlamentare durata dodici ore, con tanto di lancio di bottiglie come in uno stadio qualunque, il parlamento ha infine votato per l’approvazione del disegno di legge nella nottata di venerdì 9 ottobre.

Cosa prevede la legge

La riforma, votata con 85 voti favorevoli e 34 contrari, prevede la riduzione del numero di comuni dagli attuali 61 a 46 e, quindi, una nuova organizzazione della suddivisione amministrativa e territoriale del Paese. Questa ulteriore sforbiciata arriva dodici anni dopo l’ultima riforma, quella che nel luglio del 2014 portò il numero complessivo dei comuni dai 400 originali agli attuali 61. Una riforma, quella del 2014, che vide non poche difficoltà nella sua applicazione pratica, come evidenziò, due anni dopo la sua entrata in vigore, una missione del Consiglio d’Europa.

Il numero dei parlamentari favorevoli alla riforma – un solo voto al di sopra della soglia richiesta – testimonia la spaccatura che si è venuta a delineare in parlamento durante il dibattito e la tensione che ha attraversato l’aula e i partiti politici nei mesi che l’hanno preceduto. Al punto che, secondo un retroscena emerso alla vigilia del voto, il primo ministro Edi Rama avrebbe riunito il gruppo parlamentare del Partito Socialista prima dell’inizio della sessione plenaria, intimando ai suoi rappresentanti un’adesione compatta alla legge; paventando, in caso contrario, l’espulsione dal gruppo stesso.

È così che anche le voci critiche all’interno del Partito Socialista – esplicita quella del deputato Erion Brace, per esempio – sono di fatto rientrate assicurando l’unanimità.

Le ragioni della controversia

Una modernizzazione del paese in ragione del fatto che l’attuale suddivisione amministrativa non rispecchia più la realtà demografica ed economica dell’Albania, per i fautori della riforma. Solo una centralizzazione e un approfondimento dell’isolamento delle comunità rurali minori, secondo i suoi detrattori: col risultato di provocare un peggioramento delle condizioni di vita di chi le abita e di accelerarne lo spopolamento.

E ancora: la prevenzione della frammentazione delle unità amministrative e quindi una maggiore efficienza, secondo i promotori della legge. Un incremento della difficoltà d’accesso ai servizi essenziali con un indebolimento della rappresentanza locale e con conseguenze dirette sulla vita quotidiana, secondo i contrari e i rappresentanti delle comunità direttamente coinvolte. Preoccupazione che si origina dal fatto che in Albania, i comuni sono responsabili della gestione dei rifiuti, dell’acqua potabile, della pianificazione urbana, dei trasporti pubblici, dei servizi sociali, oltre che degli appalti pubblici locali.

La saldatura delle proteste in Albania

Le tensioni parlamentari sono anche – e soprattutto – tensioni nel paese. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati davanti al parlamento nelle stesse ore in cui in aula era in corso il dibattito. Ma manifestazioni hanno attraversato l’Albania per tutta l’estate, saldandosi con quelle che, ormai da mesi, si svolgono in contrasto alla realizzazione di strutture ricettive di lusso in aree sotto protezione ambientale, la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri.

Sebbene di gran lunga più circoscritta di quest’ultima, la protesta contro la riforma si è comunque estesa da nord a sud coinvolgendo migliaia di persone organizzate in comitati e associazioni, promotrici di petizioni e raccolte firme. Particolarmente significative quelle che a Poliçan, un comune di poco più di diecimila abitanti nel centro dell’Albania, hanno portato alcuni cittadini a bruciare pubblicamente la propria tessera del Partito Socialista e il presidente locale del partito a dimettersi.

Se la rivoluzione dei fenicotteri ha presto preso una piega antisistema trasversale al mondo politico nel suo insieme, le proteste dei piccoli comuni hanno invece assunto una connotazione politica più definita, probabilmente al di là della volontà stessa dei suoi promotori. Il principale partito d’opposizione, Il Partito Democratico (PD), ha cavalcato il malcontento col chiaro intento di incassare un dividendo in termini di consenso, giungendo persino a proporre un aumento del numero dei comuni (da 61 a 100) anziché una sua diminuzione.

Un “paradosso”, come lo definisce Afrim Krasniqi, direttore esecutivo dell’Istituto di Studi Politici (ISP), dovuto “alla necessità di creare sacche elettorali e fonti di lavoro in quei territori che il PD ritiene di poter conquistare”. Ma Krasniqi muove una critica simmetrica anche all’attuale maggioranza, rea di non aver fatto tesoro delle oggettive problematiche evidenzatesi con la riforma del 2014: riforma che non avrebbe prodotto un autentico decentramento, ma, al contrario, avrebbe esacerbato il controllo del governo centrale sulla maggior parte delle competenze e delle risorse locali, anche in questo caso con l’intento di creare vantaggi e privilegi per tornaconto elettorale.

Dritto per la sua strada

L’approvazione della riforma è un’altra prova di forza di Edi Rama, apparentemente impermeabile ai moti di piazza e al malcontento montante. Dopo l’inossidabile posizionamento sui presunti vantaggi insiti nello sviluppo degli insediamenti turistici nella laguna di Vjosa-Narta – nonostante le manifestazioni e le pressioni dell’Unione europea per il possibile impatto che la vicenda potrebbe avere sul percorso d’adesione – il primo ministro albanese riserra i ranghi del partito e del governo e tira dritto per la sua strada.

Con le elezioni ancora lontane e forte di una solida maggioranza parlamentare, Rama porta avanti il suo programma in un paese sempre più irrequieto e insoddisfatto evocando la presenza di “mani sporche” dietro alle proteste: che si tratti di convinzione, rischio calcolato o presunzione è difficile dirlo. Così come è difficile prevedere se, presto o tardi, la gente gli presenterà il conto.

Foto: albaniadailynews.com