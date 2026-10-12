Quando la sinistra rincorre (e legittima) l’estrema destra

In tutta l’area post-comunista si assiste all’emergere di una sinistra che non ha più problemi a collaborare con l’ultradestra. Il caso della Sassonia-Anhalt è solo l’ultimo di una lunga serie. E spesso i socialisti europei sono rimasti a guardare, quando non sono stati complici di questo gioco pericoloso…

Il 6 settembre scorso i media di tutto il mondo commentano lo tsunami che ha travolto la Germania: l’Alternativa per la Germania (AfD), partito d’ultradestra con fazioni neo-Naziste, stravince le elezioni in Sassonia-Anhalt e sfiora la maggioranza assoluta. Il famoso Brandmauer, pratica di isolamento delle forze d’ultradestra, questa volta non regge. Un mese dopo, la prima seduta del nuovo parlamento locale si apre (tra proteste e interventi focosi) con l’elezione di Tobias Rausch come suo presidente. Per la prima volta dalla caduta del nazismo, il parlamento di uno Stato della Germania è presieduto dall’estrema destra.

Oltre ad una manciata di voti provenienti dall’opposizione (molto probabilmente dalla CDU, simbolo dell’ineluttabile radicalizzazione dei partiti di destra tradizionale), a supportare esplicitamente l’elezione di Rausch è il BSW, partito di sinistra conservatrice guidato da Sahra Wagenknecht a livello nazionale. Irriducibile della Repubblica Democratica Tedesca e rappresentante dell’ala più dura dei partiti che hanno succeduto al partito comunista della Germania dell’est, Wagenknecht si è staccata dalla Linke nel 2023 per fondare il suo partito. Con un programma economico di sinistra radicale, il BSW ha adottato posizioni molto conservatrici altrove, soprattutto sulla questione migratoria, e pro-russe. Non è mai riuscito a sfondare a livello elettorale, ma gode di una certa notorietà nell’est del Paese.

Sinistra e ultradestra in Europa orientale

Quest’ultimo punto merita più attenzione: l’accaduto non è isolato. Da qualche anno a questa parte, si moltiplicano le forme di collaborazione tra sinistra ed ultradestra nell’Europa post-comunista. Collassa quindi quel famoso sogno di “europeizzazione”, un termine che indica(va) il graduale avvicinamento tra famiglie politiche dei due lati della cortina di ferro, promosso all’interno del Parlamento Europeo. Ci si accorge, lo si spera, che quel processo altro non è che un gioco di bandiere. Per soddisfare le regole formali dell’occidente, i vecchi partiti comunisti cambiano velocemente carrozzeria negli anni Novanta: la regola è somigliare quanto più ai colleghi occidentali. Riforma di facciata, ovviamente, tanto più che in quei pochi casi dove la trasformazione è autentica (come in Polonia o in Ungheria), la sinistra collassa dopo un decennio: il credo neoliberale, tanto caro alla sinistra della Terza Via di quegli anni, punisce i partiti occidentalizzati. I suoi elettori tradizionali, favorevoli a politiche di redistribuzione economica e protezione sociale, scappano. C’è chi, d’altronde, li aspetta a braccia aperte: Orbán e Kaczyński.

Il consenso (neo)liberale nasconde per un po’ le crepe di questo processo, ma la nuova ondata di ultradestra che travolge l’Europa dal 2015 le rivela facilmente.

In Romania nazionalisti e socialisti si spartiscono il potere

In Romania, il Partito Social Democratico (PSD) corteggia apertamente la destra radicale di AUR, data per favoritissima nei sondaggi dopo le ultime elezioni del 2024/2025 che avevano sorpreso per il successo inatteso dei candidati d’estrema destra. Che il PSD non sia mai stato campione di progressismo è chiaro a tutti; ma adesso i social-democratici collaborano sempre più con le forze d’ultradestra: dopo aver fatto cadere insieme un governo pro-UE (di cui il PSD stesso faceva parte), i due partiti si sono ingegnati per far passare misure simboliche e iniziare a spartirsi posti chiave. Sorina Matei, cospirazionista MAGA, è messa alla testa della TVR, televisione di Stato rumena, mentre il PSD si prende la Radio. I due hanno poi votato varie leggi insieme, tra cui una anti-ONG.

In Slovacchia c’è pure la benedizione di Bruxelles

In Slovacchia i fatti sono ormai noti. Smer, il partito dell’attuale premier Robert Fico, ha intrattenuto un rapporto di fragili equilibri con il Partito dei Socialisti Europei (PES) per due decenni. In parte outsider della politica al tempo, Fico crea il suo partito personalistico nel 1999. Manca un partito di sinistra in Slovacchia (i successori dei comunisti sono da poco in declino proprio per le stesse dinamiche che hanno coinvolto ungheresi e polacchi), dunque Smer è di sinistra. Per la gioia dei socialisti europei, che non avevano più rappresentanti forti nel Paese. Qualche anno dopo arriva la prima scossa: Fico si allea alla destra radicale per governare. In un tira e molla che dura due decenni, il Partito socialista europeo (PES) sospende (e poi riammette) lo Smer ogni volta che questi va al governo con la destra radicale, almeno fino al 2025, quando le posizioni sempre più estreme del governo slovacco spingono il PES ad espellere definitivamente Smer.

In Bulgaria va in scena la sinistra nazionalista

Un comportamento, quello del PES, molto oscillante. Nello stesso periodo, infatti, il gruppo europeo minaccia il Partito Socialista Bulgaro (BSP) perché l’allora leader Korneliya Ninova, in pieno delirio nazionalista e anti-gender, afferma che il BSP è il vero partito patriottico della Bulgaria (a differenza dell’estrema destra di Rinascita), e che dunque formerà una coalizione con diverse forze “patriottiche” del Paese.

In Lituania c’è la sinistra antisemita

Lo stesso comportamento non si è ripetuto in Lituania: il PES si è invece congratulato con i social-democratici dopo la formazione di un nuovo governo nel 2024. Nonostante abbiano varie opzioni per governare, i social-democratici scelgono Alba di Nemunas come partner di governo. Alba di Nemunas si definisce un partito di centro-sinistra, ma le posizioni nazionaliste, conservatrici e antisemite del suo leader lo rendono di difficile classificazione.

In Repubblica Ceca piacciono i miliardari

Allo stesso modo, il PES ha avuto poco da ridire della partecipazione dei social-democratici cechi a governi con Andrej Babiš, miliardario che, sempre per ragioni di forma più che di ideologia, al tempo era considerato un populista liberale mentre oggi il suo accostamento a Orbán&co è più chiaro. Ormai fuori dal parlamento, i social-democratici, così come i comunisti, rincorrono oggi gli elettori scappati verso Babiš in una gara a chi è più nazionalista.

La sinistra rincorre e legittima l’estrema destra

Il paradosso è tutto qui: nel tentativo di riconquistare gli elettori perduti, o di attirarne di nuovi tra chi è oggi attratto dall’ultra-destra, la sinistra rincorre – e legittima – proprio quelle forze che hanno prosperato sul suo fallimento, dimostrando di aver poco compreso le ragioni di quest’ultimo. I risultati sono molto scarsi. Una lezione che si estende al di fuori dell’est.