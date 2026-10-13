Materie prime critiche, l’Est Europa prova a crescere nella catena del valore

Da Bruxelles – La corsa alla transizione energetica dell’Unione europea potrà svilupparsi, almeno in parte, nei Paesi dell’area centrorientale del vecchio continente e contribuire, altrettanto in parte, all’aggiornamento della mappa industriale dell’Europa.

Venerdì 9 ottobre la Commissione Ue ha ufficializzato i 46 progetti strategici individuati nella seconda tornata del Critical Raw Materials Act (CRMA), il regolamento con cui Bruxelles punta a sviluppare l’estrazione, il riciclo e la lavorazione delle materie prime critiche entro il 2030.

Una scelta avviata all’inizio dello scorso anno sotto la spinta all’autonomia industriale, resa ancora più urgente dallo squilibrio commerciale con la Cina: secondo Eurostat, nel 2025 l’Ue ha registrato negli scambi di beni un deficit di 359,8 miliardi di euro con Pechino, quasi un miliardo al giorno.

Polonia, Romania, Slovacchia, Bulgaria – e allargando lo sguardo, anche Estonia e Lituania – ospitano complessivamente 10 progetti: sommando anche la prima selezione datata marzo 2025, l’Europa centro-orientale (qui intesa come gli undici Paesi entrati nell’Ue dal 2004) conta 18 progetti su 93, pari al 19,4% del totale. Un numero che sale a 19 considerando anche il coinvolgimento polacco in CRM4Defence, iniziativa multinazionale guidata da Leonardo e distribuita tra Italia, Francia, Regno Unito e, appunto, Polonia.

La nuova mappa industriale

Pur delineando una costellazione di poli industriali, metallurgici e minerari in grado di agganciarsi alle filiere europee delle batterie, dell’elettronica, delle reti e della difesa, la distribuzione resta però molto diseguale. Varsavia e Bucarest comandano con cinque progetti ciascuna, Praga, Tallinn e Bratislava ne hanno due, mentre Sofia e Vilnius ne contano uno a testa. Fuori dai giochi, almeno per ora, Zagabria, Lubiana, Budapest e Riga.

Nella nuova lista, il blocco centro-orientale conta un’unica iniziativa estrattiva a differenza degli altri nove progetti che, invece, riguardano raffinazione, metallurgia secondaria, recupero di scarti e riciclo delle batterie. Un dato rilevante, perché rende l’area centrorientale dell’Europa sede di trasformazione e recupero: passaggi che, in ottica industriale, consentono di trattenere sul territorio competenze, impianti e una quota maggiore di valore aggiunto.

La Polonia è il principale polo della seconda ondata, con tre nuovi progetti, concentrati su estrazione e recupero del rame, nickel e riciclo di rifiuti elettronici contenenti alluminio, germanio e metalli del gruppo del platino. Con le due iniziative selezionate lo scorso anno, dedicate al riciclo di materiali per batterie e alla separazione delle terre rare, il totale sale a cinque equivalendo così la Romania. Per Bucarest, ai tre progetti già riconosciuti come strategici se ne aggiungono due per la lavorazione del magnesio e il riciclo di cobalto, litio, manganese, grafite e nickel. La Slovacchia, invece, registra la selezione di due progetti dedicati al recupero e alla raffinazione del gallio e alla produzione di alluminio primario. L’Estonia aggiunge un progetto di lavorazione delle terre rare all’iniziativa per la produzione di grafite di qualità batteria già selezionata nel 2025, arrivando a due progetti. Entrano infine in lista Lituania e Bulgaria, rispettivamente con un progetto per il riciclo dei metalli del gruppo del platino e per la lavorazione del rame.

Opportunità e condizioni

Le materie prime critiche possono offrire al Centro-Est una leva di sviluppo industriale, a condizione che i progetti entrino davvero in esercizio e si colleghino alle economie locali. Miniere, impianti di riciclo e raffinerie richiedono energia affidabile e competitiva, reti elettriche, collegamenti ferroviari, acqua, competenze professionali e tempi autorizzativi certi. La designazione CRMA può – almeno nelle intenzioni – ridurre l’incertezza procedurale, migliorare l’accesso a finanziamenti e favorire contratti di fornitura, ma il nodo principale resta la realizzazione degli impianti, che dipenderà dalla tenuta economica dei progetti e dal consenso nei territori.

Un aspetto non banale, quest’ultimo. Dall’European Environmental Bureau sottolineano la necessità di assicurare che le nuove iniziative scelte dalla Commissione rispettino “pienamente le tutele sociali e ambientali dell’Ue”, dal momento che “lo status di progetto strategico non garantisce la sostenibilità ambientale”, con esplicito riferimento alla legislazione in materia di acque.

Il precedente di Jadar

Preoccupazioni che richiamano il caso Jadar, dal nome del progetto di estrazione del litio in Serbia inserito nella prima (e finora unica) tornata di iniziative CRMA in territori extra-Ue, e considerato in grado di alimentare la produzione di batterie per circa un milione di veicoli elettrici all’anno. Già nel 2021, dunque ben prima del riconoscimento da parte di Bruxelles, cittadini e associazioni ambientaliste protestavano contro i potenziali impatti del progetto di Rio Tinto, temendo che la miniera, gli impianti di trattamento e i rifiuti industriali potessero contaminare le acque e compromettere terreni agricoli ed ecosistemi della valle.

Le proteste locali si sono trasformate in una mobilitazione nazionale, con grandi manifestazioni e ripetuti blocchi stradali, al punto da costringere il governo serbo, nel gennaio 2022, a revocare il piano territoriale e le autorizzazioni su cui poggiava il progetto. Ma nel luglio 2024, dopo una sentenza della Corte costituzionale, le autorità di Belgrado ripristinarono le autorizzazioni, provocando nuove proteste. Nel novembre 2025 Rio Tinto ha nuovamente sospeso il progetto, passando a un regime di “care and maintenance” in un contesto di stallo autorizzativo, senza tuttavia dichiararne l’abbandono.

Dalle materie prime al valore locale

Il caso Jadar mostra quanto la distanza tra riconoscimento strategico e realizzazione possa dipendere dal rapporto con i territori. Per l’Europa centro-orientale, la sfida rimane quella di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti europei riuscendo a trasformare, contemporaneamente, questa funzione in sviluppo locale. La presenza di numerosi progetti di lavorazione e riciclo indica una possibilità di risalire la catena del valore, ma non basta a garantire che competenze, occupazione qualificata e benefici economici rimangano nelle aree interessate.

Il risultato dipenderà dalla capacità di collegare i nuovi impianti a ricerca, formazione tecnica, fornitori locali e ulteriori lavorazioni, senza lasciare alle comunità soprattutto il consumo di risorse e gli impatti ambientali. Quanto alla portata industriale del CRMA, si misurerà soprattutto negli investimenti realizzati e nel valore realmente trattenuto sul territorio, oltre che nella sostenibilità delle iniziative.

Foto: European Union, 2022