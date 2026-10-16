La moneta di scambio di Lukashenko: migranti al confine, potassio in mare

Il 6 ottobre il ministro dell’Interno lettone ha riferito il tentativo di sconfinamento illegale del confine orientale con la Bielorussia. Circa venti migranti sono stati scortati e intimati a entrare nel territorio europeo da un gruppo mascherato e armato, che successivamente ha condotto sabotaggi alle infrastrutture di frontiera. Il governo bielorusso non è nuovo a questo tipo di provocazioni, in continuità con la crisi migratoria che dal 2021 colpisce i paesi del fronte orientale. La guerra ibrida è diventata così il primo fattore di destabilizzazione regionale, di cui i flussi migratori sono lo strumento più cinico – la moneta di scambio di Lukashenko.

Una crisi lunga sei anni

Le dichiarazioni del ministero dell’Interno e delle Forze armate lettoni sono le ultime in ordine temporale di una lunga serie di violazioni transfrontaliere che dal 2021 interessano Polonia, Lituania e Lettonia. Decine di migliaia di tentativi di sconfinamento registrati annualmente, mettono sotto pressione i confini orientali dell’Unione Europea: nonostante l’aumento dei controlli e l’implementazione di sistemi di sorveglianza avanzati, la guerra ibrida di Lukashenko continua a destabilizzare una regione che l’Europa fatica a difendere con strumenti convenzionali – e questo Minsk lo sa.

La strumentalizzazione dei migranti come arma politica non è un’invenzione di Lukashenko: Turchia e Marocco fanno lo stesso da anni con l’Europa. E l’Europa risponde sempre allo stesso modo: irrigidendosi sulle frontiere invece di affrontare il problema alla radice. La Polonia di Tusk ha deciso di non trattare nessuna domanda di asilo proveniente dalla frontiera bielorussa – in violazione del diritto UE, con Bruxelles che guarda dall’altra parte.

La disperazione come arma

La disperazione, la promessa di una vita migliore, i sogni di migliaia di famiglie che vedono nell’Europa un rifugio – un motore che nessun confine riesce a contenere completamente. Ma c’è un motore molto più concreto, un motore che fisicamente trasporta centinaia di migranti nelle foreste bielorusse: il motore della compagnia aerea di stato Belavia. Dal 2021 Belavia ha operato voli sistematici dal Medio Oriente e dall’Africa verso Minsk, trasportando migranti con visti turistici rilasciati deliberatamente dal governo bielorusso. Un biglietto di sola andata verso una trappola – interi gruppi di migranti che si trovano intrappolati in un limbo senza uscita, davanti il confine europeo irraggiungibile, dietro l’esercito bielorusso che impedisce ogni ritorno. La foresta diventa una gabbia a cielo aperto.

Atti deliberati che l’ultimo dittatore non nasconde – diverse le sue apparizioni pubbliche in cui incitava i migranti a “fare breccia nel confine”. Il sogno di poter entrare in Europa è condiviso, sofferto e ambito, e Lukashenko lo sa. È esattamente su questa speranza che costruisce la sua strategia: ammassando migliaia di persone ai confini come leva negoziale nei diversi colloqui con le controparti americana ed europea. E pare che questa strategia possa dare i suoi frutti.

Tutto per i fertilizzanti al potassio

Dal 2021 ad oggi, la pressione migratoria bielorussa non ha colpito tutti allo stesso modo. E la variabile che spiega tutto non è militare, né diplomatica – è agricola. Le sanzioni imposte dal blocco occidentale alla Bielorussia danneggiano l’export di potassio, che prima delle sanzioni rappresentava fino al 9% delle esportazioni totali e il 4% del PIL bielorusso. Klaipėda era il principale porto di transito per il potassio bielorusso, terminal che gestiva il 90% dell’export prima delle sanzioni: ma con la sua chiusura e il blocco europeo e americano, la quota bielorussa nel mercato globale è crollata dal 20% al 9% in un solo anno.

Le ripercussioni economiche hanno dunque portato Lukashenko a mostrare il lato più diplomatico del regime: ciclicamente i contatti tra Washington e Minsk portano a una timida distensione delle relazioni, una pax in cui entrambi chiedono ed entrambi guadagnano. Particolarmente rilevanti sono i colloqui che a fine 2025 hanno portato alla scarcerazione di numerosi prigionieri politici in Bielorussia, in cambio di questa posizione conciliante – “com’è umano lei!” direbbe Fantozzi – l’amministrazione Trump ha ridotto le sanzioni sui fertilizzanti bielorussi che servono anche come leva commerciale nel braccio di ferro tra USA e Canada.

Lukashenko corteggia, ma l’Europa rifiuta

In fin dei conti, dopo più di trent’anni Lukashenko ha ancora quel qualcosa che attrae: carisma, trattori, il fascino del dittatore. Sembra quasi che le dittature siano più appetibili oltreoceano che nel vecchio continente. Già perché se gli americani hanno il compromesso facile, gli europei sono più difficili da poter convincere – merito anche dell’architettura sovranazionale dell’UE che richiede decisioni collettive e non bilaterali. Le sanzioni nei confronti della Bielorussia non scadranno prima di febbraio 2027, e la decisione sul prolungamento o meno non è ancora stata presa. Intanto però i polacchi si sono accorti di un importante dato: un calo del 96% della pressione migratoria sui loro confini. Merito solo del loro duro lavoro di sorveglianza e protezione dei confini, o c’è di nuovo una regia dietro?

C’è anche un altro dato ancora più interessante: la pressione migratoria non si è completamente interrotta, bensì è stata reindirizzata. Come indicano le ultime notizie dalla Lettonia, sabotaggi e sconfinamenti nel territorio lettone che concentrano l’87% delle violazioni su tutto il confine bielorusso – per un totale di circa 10.000 respingimenti solo nel 2026.

Nel frattempo Lukashenko ha già trovato la sua risposta: l’incidente del 6 ottobre, secondo lui, sarebbe stato messo in scena dalla Lettonia per ottenere finanziamenti dall’UE — una smentita che, come di consueto, non convince nessuno.

Quello che resta da capire è anche cosa succederebbe ai migranti in caso di distensione: la loro utilità cesserebbe come moneta di scambio rendendoli di fatto invisibili. E poi, quale atteggiamento l’Europa prenderà nei confronti della Bielorussia? Rimanere ferma sulle proprie posizioni e sul rinnovo delle sanzioni, oppure cedere il passo condividendo la strategia diplomatica americana?

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