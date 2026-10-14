GRECIA: La scarcerazione di Ilias Kasidiaris e i fragili equilibri della destra di governo

di Marco Bini

L’ex portavoce del disciolto partito neonazista Alba Dorata, Ilias Kasidiaris, è uscito dal carcere di Domokos promettendo il ritorno in prima linea. Sebbene la legge ne impedisca l’ineleggibilità fino al 2033, la sua scarcerazione rischia di scompaginare i fragili equilibri della destra conservatrice e minacciare la stabilità del governo Mitsotakis in vista delle elezioni del 2027.

Nella giornata del 15 settembre, l’ex portavoce del disciolto partito neonazista Alba Dorata, Ilias Kasidiaris, è uscito dal carcere di Domokos, nei pressi di Lamia, promettendo il ritorno in prima linea nell’arena politica.

La scarcerazione di Kasidiaris, che avviene dopo 7 anni di detenzione (1 anno di custodia cautelare e 6 anni di carcere dopo la condanna), irrompe nel dibattito politico in un momento complesso: in vista delle elezioni della primavera 2027, la stabilità del primo ministro Kyriakos Mitsotakis potrebbe fare i conti con la potenziale frammentazione a destra – un rischio si manifesta sia sul fronte interno, con le tensioni con Antonis Samaras, sia all’esterno con la presenza delle forze radicali guidate da Velopoulos e Latinopoulou.

Sebbene la sentenza pronunciata nell’autunno 2020 dalla Corte di Appello di Atene – che ha predisposto l’ineleggibilità di Kasidiaris fino al 2033 – paresse aver posto la parola fine alla vicenda giudiziaria e politica di Alba Dorata, l’improvvisa ricomparsa sulla scena del suo leader storico torna ora a far discutere dentro e fuori i palazzi della politica.

Il percorso politico e le vicende giudiziarie

Entrato nel 2001 in Alba Dorata – il movimento neonazista fondato nel 1980 da Nikos Michaloliakos –, Ilias Kasidiaris ne è diventato fra i dirigenti principali, ottenendo un seggio in Parlamento nelle elezioni del maggio 2012. Il suo percorso politico è stato costellato da gravi atti di violenza, tra cui l’aggressione ai danni di migranti orchestrata da alcuni dirigenti del partito nel centro di Atene nel maggio del 2011.

Nel settembre 2013, a seguito dell’omicidio del rapper antifascista Pavlos Fyssas, Kasidiaris è stato arrestato con l’accusa di associazione a delinquere e possesso illegale di armi. In seguito a una prima remissione in libertà provvisoria e a un ulteriore periodo di detenzione compreso tra il 2014 e il 2015, nell’ottobre 2020 la Corte d’Appello lo ha condannato a 13 anni e mezzo di carcere per aver guidato un’organizzazione criminale, decisione confermata nel marzo 2026, a pochi mesi dalla scarcerazione.

Non appena uscito dal carcere, Kasidiaris si è rivolto al gruppo di sostenitori accorsi ad attenderlo. Con il pugno alzato e stringendo tra le mani la bandiera greca, ha subito voluto ribadire la propria determinazione, dichiarando: «Vi avevo fatto una promessa: che non appena varcata questa porta non sarei tornato solo alla libertà, ma anche in prima linea nelle lotte nazionali».

Proseguendo nel suo discorso e delineando i prossimi passaggi della sua strategia politica, l’ex portavoce di Alba Dorata ha poi rivendicato la forza del movimento che intende guidare: «Ritorno e non sono solo, con me c’è un forte partito nazionale, come quelli che dominano in tutta Europa. Il mio obiettivo è liberare il Paese dal governo più corrotto dalla fine della dittatura».

Infine, lanciando una sfida aperta alle istituzioni e alla politica, ha concluso: «Vedo in televisione i politici che piangono e cospirano sul fatto che non dovrebbero lasciarmi tornare in Parlamento. Nella democrazia, però, c’è un solo giudice, il popolo sovrano».

I limiti normativi e giudiziari

Le ambizioni di Kasidiaris, tuttavia, si scontrano con rigidi limiti normativi e giudiziari che ne rendono la rielezione pressoché impossibile, almeno fino al 2033, termine dell’estinzione della pena.

Il quadro normativo consolidatosi nel 2023 – articolato in due interventi legislativi e tre sentenze – pone un blocco decisivo: sul piano legislativo, la riforma del 2023 del Decreto Presidenziale 26/2016 ha consentito alla Corte Suprema di valutare non solo l’assetto formale dei partiti, ma anche la loro reale leadership. Al contempo, il provvedimento stabilisce espressamente che la privazione della capacità elettorale si estende per l’intera durata della pena comminata. Pertanto penalisti e costituzionali sono concordi nel rilevare che l’uscita dal carcere non determina alcun ripristino dei diritti di elettorato.

L’impatto sugli equilibri della destra conservatrice

La reale rilevanza elettorale di Kasidiaris rimane al momento basata su stime. Alcune analisi citate dai media gli attribuiscono un potenziale del 5-7%, mentre Pantzidi parla di un bacino del 7-8%, pur privo di metodologia e di un campione. Un’inchiesta giornalistica parla di due sondaggi privati fermi al 6% e all’8%: cifre da citare con cautela, ma segnalano che esiste un’area di consenso non trascurabile.

I riscontri elettorali passati offrono basi più solide e tratteggiano un quadro ambivalente. Nel 2023, la lista Spartiates, sostenuta da Kasidiaris mentre scontava la pena a Domokos, raccolse il 4,68% dei voti (240.000 preferenze), conquistando 12 seggi. Al contrario, alle amministrative ateniesi dello stesso anno hanno visto la sua lista «Ateniesi Liberi» fermarsi all’8,33% con 11.500 preferenze: un risultato quasi dimezzato rispetto al 2019, dove le preferenze sono state 21.963. Tali esiti ci indicano come il suo capitale politico sia concreto, ma soggetto a contrazioni. L’analisi dei flussi degli exit poll del 2023 ci permette di chiarire il suo bacino elettorale: tra gli elettori di Spartiates, il 19,5% proveniva da Elliniki Lysi, il 16,5% da Niki, solo l’1,5% da Nea Dimokratia e il 17% dall’astensionismo.

Di conseguenza, l’impatto diretto sulla maggioranza di Mitsotakis risulterebbe contenuto, ma a pesare sono le incognite interne che potrebbero erodere la maggioranza assoluta che ha consentito al centrodestra un governo monocolore dal 2019, costringendo quindi Nea Dimokratia a scendere ad accordarsi con altri partiti. Riuscirà Mitsotakis a garantire la stabilità politica o una piccola spinta delle forze radicali finirà per ridefinire gli equilibri politici del Paese?

Foto: Aris Messinis / AFP