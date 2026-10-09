FINLANDIA: Verso la militarizzazione del confine orientale?

Di Giulia Santantonio

Il 7 settembre la Finlandia ha annunciato il completamento dei 200 chilometri di recinzione al confine con la Russia. Il progetto, costato 356 milioni di euro, è stato approvato nel 2022 a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina e prevede un costo di manutenzione annuo stimato di circa 1,5-2 milioni di euro. La recinzione, alta circa 4,5 metri e dotata di telecamere e sensori, è localizzata in prossimità dei valichi di frontiera stradali tra i due paesi e attraversa oltre 17 comuni finlandesi.

Contrasto all’immigrazione strumentalizzata

Dopo la chiusura di tutti i valichi di frontiera, avvenuta nel dicembre 2023 ed estesa fino a nuovo avviso a giugno di quest’anno, Helsinki ha completato un altro step decisivo per il contrasto all’immigrazione pilotata nel paese. All’inizio del mese di settembre, il governo finlandese ha proposto l’estensione del Border Security Act, attualmente in vigore, fino al 31 dicembre 2028. Lo scopo principale di questa legge è prevenire l’influenza di stati terzi negli affari interni finlandesi tramite la “strumentalizzazione della migrazione”.

Il tema è diventato particolarmente rilevante in Finlandia a partire dall’inverno del 2023, quando si è verificato un notevole aumento dei richiedenti asilo da parte di persone migranti provenienti dalla Russia. Secondo quanto sostiene il governo finlandese, quanto accaduto è parte di una tattica di “guerra ibrida” deliberatamente orchestrata da Mosca per mettere in difficoltà la Finlandia.

Verso l’approccio di Baltici e Polonia

Una simile posizione riguardo alla migrazione strumentalizzata è stata sostenuta anche dalla Polonia, a seguito della crisi migratoria causata dalla Bielorussia di Lukashenko nel 2021. Nel luglio 2022, infatti, il paese ha completato il muro di acciaio alto 5,5 metri e lungo 186 chilometri che lo separa dall’alleato di Mosca. Anche i Paesi Baltici, che adottano storicamente una postura più decisa verso la Russia per motivi storici e politici (legati ai tempi dell’impero zarista e ai successivi 40 anni di occupazione sovietica), negli ultimi anni hanno incrementato la difesa dei loro confini tramite la costruzione di alte recinzioni dotate di filo spinato, telecamere e sensori allo scopo di rilevare movimenti nell’area e permettere l’intervento mirato delle guardie di frontiera nel caso in cui l’accaduto dovesse ripetersi. È doveroso sottolineare, tuttavia, che tutti questi paesi sono accusati di violazioni dei diritti umani nei confronti dei richiedenti asilo, tra i quali figurano trattenimenti illegali, violenze (fisiche e psicologiche) e scarse condizioni igieniche dei centri di detenzione.

Nonostante ad oggi la crisi migratoria al confine sia pressoché stabile, in seguito all’approvazione della legge sui respingimenti nel luglio 2024, si sono fatte numerose le preoccupazioni riguardo alle violazioni del diritto internazionale ed europeo anche al confine russo-finlandese.

Un quadro più ampio: oltre la crisi migratoria

Non bisogna sottostimare la rilevanza storica e politica delle azioni intraprese dalla Finlandia. Il paese, infatti, dalla fine della Guerra Fredda ha gradualmente rotto con le “politiche di finlandizzazione” – molto approssimativamente una sorta di appeasement – appoggiate da Mosca, entrando prima a far parte dell’Unione Europea nel 1995 e poi della NATO nel 2023. Quest’ultima in particolare è stata una mossa poco gradita dal paese vicino, che ha visto il confine con l’Alleanza Atlantica espandersi bruscamente.

Attualmente, il governo finlandese sta adottando una posizione decisamente più netta sul piano della deterrenza militare e sulla sua responsabilità riguardo alla protezione dei confini dell’Unione, a fronte delle crescenti minacce provenienti da Mosca. Infatti, a gennaio di quest’anno la Finlandia si è ufficialmente ritirata dalla Convenzione di Ottawa del 1999, che prevede il divieto di impiego, di stoccaggio e produzione delle mine anti-uomo. Il governo di Helsinki afferma che “rimane fedele agli obiettivi umanitari della Convenzione” e che questa decisione “renderà possibile l’inizio della pianificazione per la reintroduzione delle mine anti-persona per integrare le capacità di difesa della Finlandia”.

Queste dichiarazioni vanno al di là della crisi migratoria, considerata solo uno degli strumenti di “guerra ibrida” nelle mani di Mosca. Il Primo Ministro finlandese Petteri Orpo a maggio ha dichiarato che “la Russia rimane una minaccia permanente per l’Europa, che persisterà anche se la guerra di aggressione contro l’Ucraina dovesse terminare”.

Ci troviamo quindi di fronte a un diffuso fenomeno di innalzamento e securitizzazione dei confini orientali dell’Unione Europea e della NATO, che nel caso della Finlandia è passato dal contrasto all’immigrazione irregolare a una crescente militarizzazione. Rimane da chiedersi, tuttavia, se questa sia la via più efficace da percorrere, e con quali conseguenze per il futuro.