ROMANIA: Continua la crisi politica, Luca Niculescu nuovo premier designato

La Romania si avvicina ai cinque mesi di governo ad interim, la più lunga fase senza un esecutivo nel pieno delle sue funzioni nella storia democratica del Paese. Alla guida resta il governo dimissionario di Ilie Bolojan mentre si continuano a escludere le elezioni anticipate.

Nemmeno Siegfried Mureșan, il terzo candidato alla carica di primo ministro e il secondo ad arrivare in aula parlamentare per il voto di fiducia, è riuscito ad abbattere il solido muro che il PSD (Partito Socialdemocratico, di centro-sinistra) e AUR (Alleanza per l’Unione dei Romeni, di estrema destra) hanno costruito contro le decisioni e le richieste di dialogo più volte avanzate dal presidente Dan. Mureșan (45 anni, eurodeputato stimato) non è riuscito a ottenere la fiducia del Parlamento: la crisi politica si prolunga ancora. Proprio come per le nomine precedenti di Eugen Tomac e di Adrian Veștea, Mureșan non ha raggiunto la soglia dei 233 voti necessari per ottenere l’investitura e l’insediamento: il pacchetto di ministri da lui proposto ha ricevuto solo 182 voti, ancor meno di quelli con cui Adrian Veștea aveva già prima di lui fallito. I parlamentari del PSD, seppur presenti in aula, si sono astenuti dal voto, mentre AUR ha boicottato la seduta uscendo fuori dall’aula proprio durante la votazione.

Nonostante questo ulteriore fallimento, però, Nicuşor Dan continua a sostenere che le elezioni anticipate non sono un’opzione percorribile e che le valuterà solo come ultima chance per uscire fuori da questa impasse. La maggior parte dei parlamenti, spaventati dalla possibilità di essere esclusi da una possibile nuova legislatura, sostengono la posizione del presidente mentre gli unici a reclamare con forza la necessità di tornare alle urne sono i politici di AUR, forti dei numeri degli ultimi sondaggi, che attribuiscono ad AUR circa un terzo o più dell’elettorato romeno, ad oggi accreditato 39,7% da INSCOP. Per questo motivo, già lunedì 5 ottobre Nicuşor Dan ha ufficializzato la nuova nomina alla carica di premier di Luca Niculescu.

Chi è Luca Niculescu

Luca Niculescu, 55 anni, è un diplomatico ed ex giornalista rumeno, senza affiliazione partitica e privo di precedenti incarichi politici elettivi. Dal 2022 è segretario di Stato al Ministero degli Esteri e coordinatore nazionale del processo di adesione della Romania all’OCSE, del quale ha guidato i negoziati. In precedenza, tra il 2016 e il 2022, è stato ambasciatore della Romania in Francia, Monaco e Andorra. Laureato in Giornalismo e Scienze della comunicazione all’Università di Bucarest, prima di entrare nella diplomazia aveva maturato una lunga esperienza nel giornalismo, soprattutto sui temi di politica estera. Il suo nome era già entrato nel dibattito politico nei mesi precedenti: nel giugno 2026, infatti, Eugen Tomac, allora premier designato dal presidente Nicușor Dan, lo aveva scelto come ministro degli Esteri nel governo tecnico che stava tentando di formare, indicando proprio la sua esperienza diplomatica e il lavoro svolto sul dossier OCSE come principali ragioni della scelta. Niculescu aveva accettato la proposta, anche se il governo Tomac non arrivò poi a insediarsi.

Le reazioni dei partiti

La scelta di Dan è stata molto criticata, come era da aspettarsi, da PSD e AUR. Sorin Grindeanu, presidente del PSD, sostiene che Dan “sfida la matematica parlamentare” e, dato che anche stavolta il suo nome non coincide con quello del premier designato, si dichiara favorevole a elezioni anticipate, arrivando a dichiarare che: «Al di là delle etichette che alcuni attribuiscono più o meno facilmente a determinati partiti, chi siede in Parlamento ha alle spalle dei voti ed è stato scelto dai cittadini romeni. In molte situazioni posso non essere d’accordo con altri partiti politici, che vengono definiti partiti estremisti. Questo non significa però che non si possa avere un dialogo sulle grandi questioni che riguardano la Romania», in risposta alla domanda sulla sua disponibilità a negoziare con partiti estremisti come AUR.

Dal canto suo, il leader di AUR George Simion illustra lo stato dell’iniziativa per la richiesta di sospensione del presidente Nicușor Dan rilanciando la piattaforma suspeND.ro attraverso la quale Simion, già da questa estate, si sta impegnando a raccogliere le firme per poter poi portare la questione tra i banchi del parlamento: 119 parlamentari si sono espressi a favore della sospensione del presidente Dan; a loro si sono aggiunti oltre 409.000 sostenitori di AUR. Per avviare la sospensione del presidente sono necessarie le firme di 155 parlamentari.

Il Partito Nazional Liberale non ha invece preso una posizione netta rispetto alla decisione del presidente Dan di non indire elezioni anticipate nè rispetto alla nomina di Luca Niculescu. Diversi esponenti del partito hanno preferito, infatti, non sbilanciarsi troppo dichiarando di voler aspettare di leggere il programma di governo prima di scegliere se sostenere o meno il nuovo possibile esecutivo.

Luca Niculescu ha adesso quindici giorni di tempo per presentare il suo programma e negoziarne il sostegno parlamentare: riuscirà il nostro eroe?

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