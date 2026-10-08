La sinistra italiana sta voltando faccia all’Ucraina

Nell’ultimo mese sono emerse tutte le contraddizioni della sinistra italiana sulla questione ucraina. Il “campo largo” procede per slogan e frasi fatte, distanti dalla realtà sul campo e che non porteranno ad un accordo politico. Intanto la sinistra intellettuale e militante trasforma il conflitto in un oggetto ideologico, smettendo di analizzarlo nella sua complessità

La politica

Il 13 settembre, dal palco della Festa dell’Unità di Reggio Emilia, Virginia Libero ha tenuto l’ormai famoso discorso dei “Disertori”. Con esso la segretaria dei Giovani Democratici ha accusato il governo Meloni di essersi fatto coinvolgere in “guerre che arrivano fino alle nostre case, alle nostre bollette e alla benzina che paghiamo ogni giorno”, aggiungendo poi che, in caso di “vero conflitto”, organizzeranno i disertori. La parola Ucraina non è mai stata pronunciata, lasciando alla platea dei social, dei giornali e delle televisioni un infinito spazio di interpretazione. Su questo discorso il Partito ha fatto ciò che gli riesce meglio: dividersi internamente. E non è invece riuscito a rispondere nel merito della faccenda. Elly Schlein, infatti, negli scorsi giorni ha confermato la vaghezza di sempre, dichiarando che il PD ha “sempre sostenuto il popolo ucraino” e affermando che “l’Europa debba rendere più chiaro il proprio impegno per una soluzione diplomatica”.

I discorsi delle due segretarie Dem esprimono posizioni di buon senso, con le quali viene difficile dissentire a prescindere dal proprio credo politico. Tuttavia, non è chiaro a chi siano rivolte queste parole e, di conseguenza, risulta impossibile capire da quale lato della barricata il partito voglia schierarsi. Nessun genitore vorrebbe mandare i propri figli al fronte — men che mai in un paese, l’Italia, in cui la guerra non c’è da 80 anni — e nessun/a giovane vorrebbe arruolarsi nel Donbass o chissà dove. Allo stesso modo, chiunque nel dibattito pubblico auspica una soluzione diplomatica del conflitto, per cessare una guerra che fra qualche mese compirà cinque anni.

Pochi giorni dopo la festa di Reggio Emilia, dall’altro lato del (paventato) campo largo, Giuseppe Conte ha confermato la linea del M5S, già anticipata in un chiacchierato comizio di inizio luglio a Napoli. Ospite della trasmissione DiMartedì (La7), il leader pentastellato ha associato l’invio di armi all’Ucraina al riarmo europeo e ha presentato il negoziato tra Mosca e Kiev come l’unica soluzione possibile. Il tutto condito dalla sempreverde condanna “senza se e senza ma dell’aggressione russa”.

Tralasciando l’ormai stucchevole formula retorica della condanna incondizionata a parole, la posizione di Conte non sembra essere in grado di risolvere neanche una delle dirimenti questioni sul campo. In primis, armi a Kiev e riarmo europeo sono concetti distinti. La Russia di Putin rappresenta una minaccia tangibile e attuale, che in questo frangente può essere affrontata solo mandando armi a coloro che, in maniera più o meno cosciente, stanno combattendo anche per la difesa e la sicurezza dei confini europei. Ogni altra ipotesi può essere messa sul tavolo — e discussa — ma di certo non può essere considerata attuabile da un giorno all’altro, in un contesto in cui, dalla sera alla mattina, le scuole e gli ospedali di Kiev o di Odessa possono essere ridotti a un cumulo di macerie. Il riarmo, al contrario, può essere affrontato in molteplici modi. Può — e deve — essere contestato, in una dialettica democratica che noi, fortunati abitanti di questa UE, ci possiamo permettere.

La stessa confusione riguarda l’auspicato negoziato che — in assenza di altre informazioni — rimane nient’altro che una parola. Un contenitore vuoto, svuotato di ogni significato se pensiamo che l’Ucraina, Paese invaso al quale non si vorrebbero più mandare armi, ha proposto il cessate il fuoco già cinque volte da inizio anno.

Dal campo largo, insomma, continuano a uscire voci contraddittorie. Si procede per slogan e formule ripetute, spesso prive di sostanza e incapaci di articolare una posizione riconoscibile. Invece di continuare a muoversi in questa ambiguità comunicativa, sarebbe più utile che le forze politiche chiamate a sfidare il governo uscente, giocassero a carte scoperte e si assumessero la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, senza nascondersi dietro formule vaghe o posizionamenti di comodo.

Fuori dal parlamento

Ad aumentare la confusione sotto al cielo del campo largo, e a dimostrazione di quanto essa sia diffusa non solo in ambienti politici ma anche culturali e sociali del centro-sinistra, ci hanno pensato due delle figure mediaticamente più in vista di quello stesso ambiente: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena.

Il 19 settembre, al festival di Open, in dialogo con Enrico Mentana, Francesca Albanese si è inserita nel dibattito su Russia e Ucraina. La relatrice speciale ha espresso la sua contrarietà a mandare armi a Kiev, dicendo però allo stesso tempo di non ritenersi un’esperta e di “non avere una soluzione”. Viene da chiedersi, dunque, perché prendere una posizione così netta e così carica di conseguenze, se non ci si considera in grado di farlo? Per qualche applauso in più?

No, Albanese non ha certo bisogno di questo per farsi apprezzare dal pubblico. Piuttosto, il suo atteggiamento mostra come il conflitto in Ucraina stia venendo trasformato in una faccenda puramente ideologica, da collegare in modo sommario ad altre questioni internazionali. Così l’approccio analitico scompare, sostituito da linee e direttive politiche ben definite — quelle che collocano il governo Zelensky tra “gli amici di Washington” e i “nemici della rivoluzione globale”. Di conseguenza, una persona — un’attivista — che da oltre un anno porta avanti la sua (coraggiosa) battaglia contro USA e Israele, finisce per utilizzare i tipici aforismi anti‑ucraini per rafforzare le proprie posizioni anti‑occidentali.

Negli stessi giorni, Tomaso Montanari, ospite a Otto e Mezzo, ha dichiarato che le armi si mandano “solo se l’Ucraina accetta di trattare”. Una frase davvero poco rispettosa nei confronti di un Paese e di un popolo che, alla vigilia del quarto inverno di guerra, si trova a dover difendere le proprie centrali termiche da droni e missili russi. In Italia già non ne possiamo più del caro bollette e carburanti: pensiamo davvero che gli ucraini abbiano ancora voglia di combattere?

No. E allora ecco che, di fronte a una tale assurdità, ritorna forte l’impressione che, nel pantheon della sinistra intellettuale e militante, la razionalità e il buon senso abbiano ceduto il passo all’ideologia. Gli statement di Montanari e Albanese sono gli stessi che sentiamo nelle assemblee all’università, nei comunicati social, e che leggiamo scritti sui muri. Sono gli stessi che abbiamo sentito — e sentiremo — cantare nelle manifestazioni per la Palestina o contro il governo Meloni.

Accecate dal sentimento anti‑statunitense e dalla rabbia anti‑israeliana, ampie fasce della sinistra italiana hanno smesso di provare a comprendere il conflitto russo‑ucraino. Ne hanno negato la complessità, riducendolo a formule semplici e mistificate. Questi minimi termini ideologici, espressi in slogan e frasette, sono quelli con cui dovremo confrontarci nei mesi a venire.

Fonte immagine: EastJournal