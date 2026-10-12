UNGHERIA: Dopo 10 anni ritorna lo storico giornale Népszabadság

Dieci anni dopo la chiusura improvvisa, lo storico quotidiano ungherese Népszabadság torna online e in edicola. Il rilancio nasce dall’unione con il quotidiano Népszava all’interno del gruppo Liberty Press.

Dopo dieci anni esatti dalla sua chiusura, l’8 ottobre 2016, è ritornato alle stampe il giornale ungherese Népszabadság.

Fondata a Budapest il 2 novembre 1956 durante i giorni turbolenti della rivoluzione, la testata, il cui nome significa “Libertà del popolo”, per oltre trent’anni è stata l’organo di stampa del Partito Socialista Operaio Ungherese (Magyar Szocialista Munkáspárt, MSzMP).

Dopo il 1989 venne privatizzato e acquisito dalla multinazionale tedesca Bertelsmann, ma una percentuale delle quote rimase al nuovo Partito socialista, erede dell’MSzMP, tramite la Szabad Sajtó Alapítvány (Fondazione per la Stampa Libera). Nel 2014 passò nelle mani dell’imprenditore austriaco Heirich Pecina ed entrò a far parte del gruppo editoriale Mediaworks.

Un nome autorevole

Con il ritorno alla democrazia dopo il crollo del comunismo il Népszabadság si è ritagliato, per più di due decenni, il ruolo di media autorevole e indipendente. Forse troppo indipendente, come dimostra il fatto che non ci ha messo molto per finire sulla lista nera del governo Orban.

Con una mossa segreta e rapidissima, più simile a un putsch che a una decisione strategica, l’8 ottobre di dieci anni fa il giornale è stato chiuso. I giornalisti, a cui non era stato dato nessun preavviso, sono stati estromessi dai sistemi della redazione, dal sito e dalle loro caselle di posta elettronica. Qualche tempo prima era stato detto loro di portare via gli effetti personali dalla redazione, che avrebbe dovuto cambiare sede proprio nel fine settimana tra l’8 e il 9 ottobre. Il trasloco però non c’è mai stato e le porte del Népszabadság, sprangate per impedire l’accesso del personale, non sono più state aperte. Il sito è stato messo offline ed è sparito tutto l’archivio digitale del quotidiano.

Mediaworks ha giustificato la decisione adducendo motivi finanziari: il giornale era in perdita; nessun oscuro retroscena, nessuna dietrologia. Non ci ha creduto quasi nessuno.

I sospetti che la fine del Népszabadság fosse giustificata da una manovra politica di imbavagliamento della stampa libera e delle opposizioni hanno ricevuto in fretta un riscontro. Pochi giorni dopo la chiusura del giornale, Pecina ha venduto la Mediaworks alla Opimus Press che, si è scoperto poi, era legata all’imprenditore Lőrinc Mészáros, uomo di fiducia di Orbán. Il gruppo editoriale è successivamente diventato la spina dorsale della Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (Fondazione centro-europea per la stampa e i media, KESMA), un agglomerato semi-privato di 476 mezzi di informazione che per anni ha ricevuto fondi pubblici in cambio del proprio sostegno al governo Orbán.

Il sito di giornalismo investigativo Direkt36 riporta che diversi giornalisti del Népszabadság avevano già avuto sentore che qualcosa stava per succedere da dichiarazioni delle loro fonti politiche.

Un nuovo scenario

Ora che, come scrive il quotidiano Népszava, “l’influenza statale che soffoca il settore dell’informazione si è ridotta” si aprono nuove possibilità di mercato. È questa speranza, riemersa con la sconfitta di Orbán alle elezioni dello scorso aprile, ad aver rimesso in pista il Népszabadság.

Il giornale è tornato sia in formato digitale, con notizie dall’Ungheria e dal mondo, interviste, reportage e analisi di attualità sociale ed economica, sia in formato cartaceo e uscita settimanale, con focus sui temi più importanti della settimana, editoriali e articoli di opinione.

Sul sito sono già disponibili diversi articoli che lasciano presagire la linea editoriale indipendente del giornale, come un’interessante analisi sui diversi stili di comando di Orbán e Magyar, senza sconti per nessuna delle due parti. Ricca anche la sezione di Esteri e Cultura.

Il nuovo Népszabadság fa parte di Liberty Press, il gruppo editoriale a cui appartengono anche il quotidiano Népszava e il settimanale Jelent. La notizia del ritorno della testata è stata diffusa proprio dal Népszava, altra storica voce della sinistra ungherese, che con il Népszabadság condivide non solo i valori ma anche la storia. Molti dei giornalisti rimasti senza lavoro dopo il putsch del 2016 hanno trovato ospitalità, e lavoro, nella redazione del Népszava.

“I due storici giornali ungheresi uniscono le forze” si legge nel comunicato pubblicato a fine settembre. “D’ora in poi, i contenuti del quotidiano appariranno anche nel settimanale, riunendo così l’eredità intellettuale delle due testate su una piattaforma comune. Con il rilancio del Népszabadság ritorna in vita uno dei nomi più famosi della scena mediatica ungherese inaugurando una nuova era. La testata evolve di pari passo con il mondo: preserva l’eredità del proprio nome e le sue tradizioni più care, adattando al contempo le proprie attività, il formato e i contenuti al panorama mediatico attuale e futuro.”

La nuova testata, diretta da Ákos Tóth, già vicedirettore fino al 2015, ha adottato come motto A világgal változik ossia cambia insieme al mondo. Una speranza per il futuro dell’informazione in Ungheria e, al contempo, una promessa a lettori e lettrici.

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