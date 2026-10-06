BOSNIA: Alle elezioni vincono nazionalisti e astensione

Domenica 4 ottobre i cittadini della Bosnia ed Erzegovina hanno votato per rinnovare la Presidenza e le assemblee legislative di Stato, entità e cantoni. Le elezioni hanno visto più di 700 candidati a fronte di tre milioni di aventi diritto al voto, di cui soltanto il 41,48% si è recato alle urne – la peggior affluenza alle urne dal 1995.

Gli equilibri in Parliamento

Il voto ha modificato gli equilibri tra i principali partiti. Sul fronte dei partiti bosgnacchi, i risultati vedono un sensibile incremento del Partito di Azione Democratica (SDA), all’opposizione nell’ultimo mandato, che ha ottenuto il 31,5% dei suffragi, mentre il Partito Socialdemocratico (SDP BiH) si è attestato sul 15,5%, in linea con il 2022. Escono fortemente ridimensionati i partiti alleati all’SDP: i conservatori di Popolo e Giustizia (NiP) del ministro degli esteri Elmedin Konaković con il 6,9% (era il 9% nel 2022), così come Naša Stranka, il partito social-liberale guidato da Sabina Ćudić con il 4%. Ugualmente in calo è il Fronte Democratico (DF) di Željko Komšić, che raccoglie solo il 6,3% contro il 10,5% del 2022. Sarà difficile per la troika SDP-NiP-NS restare al governo, a livello statale così come nel cantone di Sarajevo, anche se è possibile che SDA e SDP siano infine costretti a una instabile coabitazione.

Anche nell altre due comunità nazionali si confermano in testa i nazionalisti. L’Unione Democratica Croata (HDZ BiH) di Dragan Čović mantiene l’egemonia nella comunità croato-bosniaca, con il 13% su base nazionale. Tra i serbo-bosniaci, l’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (SNSD) di Milorad Dodik (formalmente escluso da ogni carica politica) si impone sulle opposizioni – il Movimento Srpska Sicura del sindaco di Banja Luka, Draško Stanivuković, e lo storico Partito Democratico Serbo (SDS).

La nuova Presidenza

Per quanto riguarda la presidenza tripartita, il voto ha confermato Denis Bećirović con il 26,7% dei voti per il seggio bosgnacco. Bećirović, sostenuto da SDP BiH e dagli altri partiti della troika, ha superato Bakir Izetbegović, candidato SDA e figlio del “padre della patria” Alija, che si è fermato al 23,8% – una batosta, e un’indicazione che l’elettorato bosgnacco, pur premiando lo SDA, ne ha punito il leader.

Per il seggio croato della Presidenza è stata eletta Darijana Filipović dell’HDZ BiH con il 13,9% dei voti. Slaven Kovačević del DF si è fermato al 9,1%. Željko Komšić, membro uscente della Presidenza e leader del DF, ha commentato la sconfitta sottolineando come il voto dell’elettorato bosniaco si sia ormai definitivamente ripartito secondo l’appartenenza etnica.

Riguardo al seggio serbo, l’uscente Željka Cvijanović del SNSD ha prevalso con il 55,4% dei voti sui candidati dell’opposizione. Marinko Božović del SDS e Nebojša Vukanović hanno ottenuto rispettivamente il 26,4% e il 18%, dimostrando ancora una volta la forte difficoltà dell’opposizione serbo-bosniaca, che si presentava divisa, di porsi come alternativa credibile all’SNSD.

Niente di nuovo in Republika Srpska

Particolare attenzione era rivolta alla corsa per la Presidenza della Republika Srpska, dopo la condanna e l’interdizione dalle cariche pubbliche di Milorad Dodik nel 2025 e le successive elezioni suppletive dove il candidato di opposizione Branko Blanuša fu sconfitto solo dopo un discusso riconteggio da Siniša Karan. Alla fine, come per l’Assemblea Nazionale e il seggio serbo alla Presidenza, l’SNDS ha ottenuto un successo netto, con il candidato Savo Minić, primo ministro uscente della RS, che ha di nuovo sconfitto Blanuša. La vittoria a tutti i livelli del SNDS in Republika Srpska dimostra che il controllo politico di Milorad Dodik non è stato affatto scalfito dalla condanna in tribunale e da quanto accaduto nell’ultimo anno.

Astensionismo alle stelle

Il voto del 4 ottobre ha sancito un ritorno indiscusso dei tre partiti nazionalisti all’interno delle istituzioni bosniache. Ciò si unisce al dato drammatico dell’astensionismo: con il 41,48% si registra la peggiore affluenza alle urne nel dopoguerra bosniaco. Il dato è pesante e sancisce in maniera chiara la forte crisi politica che la Bosnia sta attraversando.

Dopo il conferimento dello status di Paese candidato nel 2022, la Bosnia non è riuscita a portare avanti nessuna delle 113 riforme per ottenere i fondi del Piano di Crescita UE. Nessun capitolo negoziale è stato aperto dopo la decisione del Consiglio Europeo di aprire i negoziati nel marzo 2024.

Ciò che emerge dalla tornata elettorale appena conclusa è un quadro politico dove la partizione etnica del voto rimane una realtà sempre più difficile da scardinare, e il segnale di protesta più forte ed esasperato è quello dell’astensionismo.