STORIA: La frontiera inquieta, Mussolini e il fascismo di confine

Il fascismo trasformò il confine orientale in un laboratorio di italianizzazione, repressione e anti-slavismo, nel tentativo di cancellare identità e culture slovene e croate. Ma per il regime quella frontiera rimase sempre una spina nel fianco.

Il confine orientale fu una delle grandi ossessioni dell’Italia fascista. Agli occhi del nazionalismo italiano esso rappresentava una sorta di frontiera “incompiuta”, una linea politica dietro la quale vivevano popolazioni che rendevano evidente quanto il nuovo confine non coincidesse con quello linguistico ed etnico tanto caro al regime. Prendiamo spunto dall’anniversario della nascita dello Stato dei Serbi, Croati e Sloveni il 29 ottobre 1918 (poi diventato Regno il 1° dicembre dello stesso anno) per riflettere sul fenomeno del fascismo di frontiera.

Una frontiera incompiuta

Per comprendere questa vicenda occorre in primis chiarire la geografia del confine orientale: la Venezia Giulia, intesa nel suo significato storico più ampio, comprendeva Trieste, il Goriziano e l’Istria, che divennero parte del Regno d’Italia al termine della prima guerra mondiale, mentre Fiume, annessa all’Italia nel 1924, rappresentava un ulteriore nodo della contesa adriatica. In questi territori convivevano da secoli comunità italiane e popolazioni slovene e croate, in una realtà plurilingue e composita, segnata da identità, appartenenze e rivendicazioni diverse. Fu su questo equilibrio complesso che il fascismo intervenne, trasformando la tutela dell’italianità in un progetto di assimilazione forzata e repressione delle minoranze.

Dopo la Prima guerra mondiale la Venezia Giulia divenne così uno degli spazi più delicati del nuovo ordine europeo: Trieste, l’Istria e Fiume erano diventate simboli della vittoria mutilata, mentre dall’altra parte del confine il nuovo stato jugoslavo – nato dalla lunga gestazione jugoslavista – rivendicava territori nei quali vivevano importanti comunità slovene e croate. La frontiera era dunque una questione nazionale oltre che territoriale, e proprio qui il fascismo trovò uno dei suoi terreni di coltura più favorevoli.

Lo squadrismo come “sintesi” anti-slava e anti-comunista

Lo scontro sociale raggiunse il culmine nell’Istria del 1920, contrapponendo operai e contadini da una parte, proprietari terrieri e industriali dall’altra; nel mezzo, la paura del comunismo e quella, profondamente intrecciata, del nazionalismo slavo. Per usare le parole di Davide Conti nel suo L’occupazione italiana dei Balcani, lo squadrismo si presentò come elemento di sintesi dell’opposizione anti-slava e anti-comunista.

Se lo squadrismo quindi si impose come forza capace di ricomporre interessi diversi, la frontiera forniva al fascismo un nemico facilmente identificabile e consentiva di saldare la paura della rivoluzione sociale con quella della minaccia slava. L’attivismo fascista anti-jugoslavo e anti-socialista riuscì così ad aggregare settori significativi della società della Venezia Giulia, sostenuto dalla stampa locale e nazionale e da un’opinione pubblica fortemente intimorita dal pericolo rosso.

Dallo squadrismo all’italianizzazione

Tra il 1921 e il 1922 iniziò una politica sistematica di snazionalizzazione, in cui la violenza squadrista fu affiancata da una legislazione che voleva distruggere l’identità slovena e quella croata. Si procedette alla cancellazione delle associazioni e delle strutture jugoslave, alla repressione della cultura slovena e croata, all’imposizione dell’italiano e all’italianizzazione dei cognomi. E quando nella seconda metà degli anni ’20 il regime si consolidò, la repressione si fece ancora più capillare: scioglimento delle organizzazioni politiche, culturali e sociali, soppressione della stampa non italiana, chiusura delle scuole e delle strutture economiche e associative della minoranza.

La scuola divenne uno degli strumenti fondamentali. La legge del 1923 impose l’italiano come lingua dell’insegnamento e nell’arco di pochi anni gli insegnanti sloveni e croati furono progressivamente sostituiti da docenti italiani: nel giro di cinque anni fu completata la sostituzione degli insegnanti nelle oltre 130 scuole croate e nelle oltre 70 slovene dell’Istria. La frontiera veniva così trasformata attraverso due direttrici principali: quella della repressione politica, e quella che potremmo chiamare della “ingegneria dell’identità”.

Il confine come laboratorio

È qui che il fascismo di frontiera assume una dimensione che va oltre la storia locale, diventando una specie di laboratorio del regime. L’obiettivo era duplice: da una parte impedire che sloveni e croati partecipassero alla politica in quanto minoranza, dall’altra, in maniera complementare, ridurre progressivamente gli spazi nei quali quelle comunità potevano conservare lingua, cultura, associazionismo e memoria.

Oltre ai provvedimenti già citati, il processo coinvolse inevitabilmente anche la dimensione economica: tra il 1931 e il 1935 furono effettuati pignoramenti, sottrazioni ed espropri di terreni, bestiame e fabbricati appartenenti a contadini sloveni. Secondo il prefetto Italo Sauro, ossessionato dall’italianizzazione del confine orientale, “finché ci saranno slavi sul confine si avrà ragione di temere disordini e perturbazioni”.

La presenza slovena e croata era sì considerata come una componente della popolazione italiana da integrare, ma al contempo era anche percepita come una possibile fonte permanente di instabilità. Il problema quindi non era soltanto ciò che quelle popolazioni facevano, era il fatto stesso che fossero lì.

La frontiera oltre la frontiera

La politica italiana non si fermava però al confine: se all’interno dell’Italia fascista l’obiettivo era l’assimilazione delle popolazioni slovene e croate, nei confronti della Jugoslavia il regime sviluppò progressivamente una politica di destabilizzazione. Per lo storico S.K. Pavlowitch l’Italia si era adoperata molto per rendere la vita difficile alla Jugoslavia, incoraggiando sentimenti anti-serbi a Zagabria e anti-croati a Belgrado. Italianizzare la frontiera non bastava più, bisognava indebolire anche lo stato che c’era dall’altra parte.

L’Italia, che stava costruendo una testa di ponte in Albania, cercò quindi di sfruttare le fratture interne alla Jugoslavia, sostenendo o incoraggiando movimenti ostili alla monarchia e al predominio serbo. Andavano pertanto fomentate le correnti anti-serbe presenti in Croazia, Slovenia, Bosnia, Montenegro e Macedonia e stimolate le tendenze separatiste.

Ustascia, terrorismo e la crisi del 1934

Una strategia che raggiunse il suo punto più delicato nei rapporti con gli ustascia di Ante Pavelić. La collaborazione tra fascisti italiani, nazionalisti croati e gruppi irredentisti era ormai abbastanza stretta da alimentare il sospetto di un coinvolgimento italiano nelle attività terroristiche contro la Jugoslavia.

Il 9 ottobre 1934, a Marsiglia, il re jugoslavo Alessandro I venne assassinato durante la sua visita ufficiale in Francia, in quello che fu il primo omicidio politico davanti le cineprese. Come scrive lo storico John Tomasevich l’attentato avvenne all’interno di una rete terroristica nella quale gli ustascia disponevano di basi in Italia e Ungheria.

La questione divenne internazionale. La Jugoslavia mantenne attive la Piccola Intesa e l’Intesa Balcanica mentre cercava di portare davanti alla Società delle Nazioni la questione della tolleranza concessa agli ustascia nei territori italiano e ungherese, smascherando al contempo le contraddizioni della politica fascista: Roma voleva presentarsi come garante dell’ordine nell’Adriatico mentre sosteneva organizzazioni impegnate a destabilizzare quello stesso ordine.

Dentro l’Italia: assimilazione. Fuori dall’Italia: destabilizzazione

È forse questa la chiave più efficace per leggere il fascismo di frontiera: da una parte, il regime voleva cancellare la specificità slovena e croata nei territori sottoposti alla sovranità italiana; dall’altra cercava di sfruttare le identità nazionali e le fratture interne alla Jugoslavia per indebolire lo stato confinante. Assimilazione dentro l’Italia, destabilizzazione fuori.

La stessa questione nazionale veniva dunque utilizzata in due direzioni opposte: se per i territori italiani l’obiettivo era la cancellazione delle differenze, per la Jugoslavia la valorizzazione delle differenze poteva invece diventare un’arma. Ed è questa doppia logica a rendere il confine orientale qualcosa di più di una semplice periferia del fascismo, trasformando la Venezia Giulia in uno dei luoghi dove sperimentare una concezione aggressiva della nazione: una frontiera da rendere omogenea all’interno e uno spazio geopolitico da rendere instabile all’esterno.

Una spina che non ha smesso di pungere

Il risultato finale fu però molto diverso da quello immaginato dal regime. La repressione non cancellò le identità slovene e croate, le costrinse piuttosto a spostarsi fuori dagli spazi pubblici, a sopravvivere nelle reti familiari e comunitarie e, in molti casi, ad alimentare forme sempre più radicali di opposizione. Anche il fenomeno migratorio va letto all’interno di questo processo, pur con cautela sulle cifre: si stimano circa 100.000 sloveni e croati emigrati tra il 1919 e il 1939, ma le stesse ricostruzioni storiografiche sul fenomeno presentano numeri differenti e intrecciano motivazioni politiche, nazionali ed economiche (a dimostrazione del fatto che il confine non venne «risolto»).

Nel 1941 l’invasione della Jugoslavia con l’Operazione Castigo e la successiva occupazione e spartizione sembrarono offrire al fascismo l’occasione per ridisegnare definitivamente la frontiera secondo le proprie ambizioni imperiali, ma paradossalmente l’occupazione aprì una fase ancora più violenta: il regime aveva promesso di mettere fine alla questione slava, eppure, attraverso la repressione, l’italianizzazione e la destabilizzazione della Jugoslavia, contribuì a radicalizzarla.

Quella che Mussolini considerava una frontiera da normalizzare rimase invece uno dei grandi punti di frattura dell’Europa adriatica, una spina nel fianco che non aveva mai smesso di pungere, e che, negli anni della guerra, sarebbe diventata teatro di nuove, terribili violenze, fino alla tragedia delle foibe. Comprendere le foibe significa fare i conti con ciò che le precedette: la persecuzione fascista, la cancellazione delle identità slovena e croata, la violenza esercitata per vent’anni sul confine orientale. Non c’è una selezione della memoria, non è possibile omettere, dimenticare o strumentalizzare. C’è bisogno di tutta la Storia, sempre.

Foto: istoreco.re.it