L’attentato ad Alessandro I di Jugoslavia a Marsiglia: il primo omicidio politico davanti alle cineprese

DA MARSIGLIA. Doveva esserci un gran vento quella mattina del 9 ottobre 1934, a Marsiglia, perché qui il vento non manca mai. «Mistral», come lo chiamano da queste parti: il nostro maestrale. Arriva dritto dalla valle del Rodano, spazza la città da nord-ovest e si incanala lungo la Canebière, il boulevard più famoso di Marsiglia, che collega il Vieux-Port al Palais Longchamp e che gli amanti dei confronti e delle iperboli paragonano agli Champs-Élysées parigini.

Nonostante il vento, l’auto su cui viaggia Alessandro I, re di Jugoslavia, ha la capote aperta e fende la folla festante assiepata sui marciapiedi ai due lati del viale, tra saluti e schiamazzi. Con lui, a bordo della Delage nera, ci sono il ministro degli Esteri francese, Louis Barthou, e il generale Joseph Georges.

L’attentato, le immagini

Quando l’auto giunge all’altezza del Palais de la Bourse, un uomo elude la scorta a cavallo e salta sul predellino. In mano ha una pistola Mauser C96, nascosta in un mazzo di fiori; è un tiratore esperto. Fa fuoco. Alessandro I viene colpito più volte al petto, si accascia e muore quasi istantaneamente. Accanto a lui, anche Barthou viene ferito a un braccio; soccorso maldestramente, morirà dissanguato poco dopo. Solo più tardi si scoprirà che a colpirlo non fu l’attentatore, ma un gendarme accorso in «difesa» del re.

Il terrorista viene immediatamente circondato, colpito con la sciabola da un gendarme a cavallo e linciato a morte dalla folla. Nelle immediate vicinanze del luogo dell’aggressione si trovano gli operatori del cinegiornale Fox Movietone: intervenuti per filmare la visita di Alessandro I, finiscono invece per riprendere fortuitamente l’attentato. Trent’anni prima del filmato shock dell’omicidio di John F. Kennedy a Dallas, l’assassinio di Marsiglia diventa il primo omicidio politico della storia a essere interamente ripreso da una cinepresa.

Chi è l’attentatore, chi sono i mandanti

L’attentatore verrà identificato come Vlado Černozemski. Bulgaro, è membro della VMRO, l’Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone, nata qualche decennio prima e che, all’epoca dei fatti, mirava a portare sotto il controllo della Bulgaria la Macedonia, allora parte del Regno di Jugoslavia retto da Alessandro I. L’interesse della VMRO coincideva con quello degli ustascia croati, guidati da Ante Pavelić, che sarebbe poi diventato capo del governo fantoccio del cosiddetto Stato Indipendente di Croazia (NDH) durante l’occupazione nazista.

L’interesse convergente dei due gruppi era quello di giungere alla disgregazione del Regno di Jugoslavia, al quale Alessandro I aveva imposto una forte spinta centralista e filoserba, trasformandolo di fatto in una dittatura personale sostenuta da un’élite serba plenipotenziaria.

Le indagini portarono infatti all’arresto, in Francia, di tre complici ustascia, poi condannati all’ergastolo, e costrinsero i leader delle due organizzazioni, Pavelić e Ivan Mihailov, a rifugiarsi all’estero. Pavelić trovò protezione nell’Italia fascista, che ne negò l’estradizione, provocando il congelamento delle relazioni diplomatiche italo-francesi. Anche i rapporti tra la Francia e il Regno di Jugoslavia subirono un inevitabile deterioramento, favorendo il progressivo avvicinamento di quest’ultimo alla Germania nazista dell’astro nascente Adolf Hitler.

Cosa ricorda l’attentato a Marsiglia

L’attentato di Marsiglia è considerato uno degli omicidi politici più rilevanti del XX secolo. Non solo destabilizzò i Balcani, ma contribuì anche a modificare gli equilibri dell’intera Europa negli anni che precedettero la Seconda guerra mondiale.

La città ricorda l’episodio con due opere. La prima è una semplice targa, collocata nel punto esatto in cui avvenne l’attentato, con un’iscrizione che descrive Alessandro I e Barthou come «caduti per la pace e la libertà» («Ici sont tombés pour la Paix et la liberté, le roi preux Alexandre 1er de Yougoslavie, ami de Marseille et de la France, et le Président Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, 9 octobre 1934»).

La seconda, ben più maestosa, è un monumento situato all’incrocio tra Rue de Rome e Place de la Préfecture. Progettato dall’architetto Gaston Castel, raffigura un grande scudo cerimoniale sostenuto da colonne, ornato da bassorilievi e affiancato da due figure femminili che simboleggiano la Francia e la Jugoslavia.

A Marsiglia, quel 9 ottobre 1934, la cinepresa non si limitò a documentare la Storia: inaugurò l’epoca in cui la violenza politica sarebbe entrata, in diretta, nello sguardo del mondo.

Foto Pietro Aleotti: il luogo dell’attentato come appare oggi