MONTENEGRO: L’adesione alla UE e l’impatto sugli equilibri regionali

Mentre il Montenegro accelera per diventare il ventottesimo membro dell’Unione Europea, il primo ministro Milojko Spajić denuncia ingerenze estere da parte di altri attori della regione. L’avvicinamento di Podgorica a Bruxelles rilancia il processo di allargamento dell’Unione dopo anni dall’ultima adesione, quella della Croazia nel 2013, ma al contempo altera i dedicati equilibri politici dei Balcani.

L’allarme di Spajić

Lo scorso 27 agosto, il primo ministrodel Montenegro Milojko Spajić ha lanciato l’allarme sul suo profilo “X”. “Abbiamo gravi informazioni secondo cui l’annunciata chiusura dei nuovi capitoli negoziali sarà accompagnata da azioni ibride coordinate, che coinvolgeranno funzionari di almeno due paesi della regione – scrive il premier montenegrino sul suo profilo X -. A nostra conoscenza, tali attività mirano a destabilizzare il Montenegro, con il previsto sostegno di alcuni attori politici e di parte dei media del nostro paese.”

Spajić non ha fornito pubblicamente prove o specificato quali fossero i vicini sospettati, ma il quotidiano montenegrino Vijesti ha puntato il dito contro Serbia e Albania, le quali sarebbero infastidite dal rapido progresso di integrazione europea che sta compiendo il Montenegro.

Il Montenegro sta rispettando l’impegno preso con l’Unione europea ed è in tabella di marcia per chiudere i 33 capitoli negoziali entro la fine del 2026 e formalizzare l’adesione entro il 2028. Non a caso, a luglio, 18 capitoli risultavano già provvisoriamente chiusi e Bruxelles aveva definito Podgorica il paese più avanzato nel processo di allargamento. Le parole di Spajić arrivano dunque proprio mentre il processo di integrazione europea entra nella sua fase più avanzata, come confermato dalla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen durante la sua ultima visita in Montenegro, avvenuta lo scorso primo ottobre.

Le reazioni di Serbia e Albania

Il ministro albanese per l’Europa e gli affari esteri Frit Hoxha ha prontamente smentito le accuse scagliate contro Tirana, sottolineando i buoni rapporti tra Albania e Montenegro, anche nel rincorrere un obiettivo comune, come quello dell’integrazione europea. Invece, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha puntato il dito contro un altro attore regionale. “[Spajić] Non ha nominato alcuna nazione – dichiara Vučić ai giornalisti -. Sono certo che si riferisse alla Croazia, ma non so quale altro paese intendesse”.

La Croazia rappresenta uno degli ultimi nodi da sciogliere sulla strada dell’adesione europea del Montenegro. Infatti Zagabria sta rallentando la chiusura del trentunesimo capitolo dei negoziati, riguardante la politica estera, di sicurezza e di difesa, a causa di alcune questioni bilaterali irrisolte risalenti alle Guerre jugoslave. In particolare, il governo croato chiede a Podgorica il pagamento di compensazioni agli ex prigionieri di guerra croati detenuti in Montenegro, il proseguimento della ricerca dei quattordici croati ancora ufficialmente dispersi, il perseguimento dei crimini di guerra commessi ai danni delle famiglie croate, la demarcazione dei confini marittimi, la restituzione della nave scuola Jadran e la preservazione della targa commemorativa del campo di Morinj, dove centinaia di croati vennero detenuti.

Tuttavia le dichiarazioni di Vučić sono da inquadrare nel complicato quadro delle relazioni bilaterali tra Serbia e Montenegro. Lo scorso agosto, il presidente serbo ha dichiarato che il Montenegro vorrebbe rieducare gli abitanti che si dichiarano serbi, cosicché “non saranno serbi nel prossimo censimento”. Difatti, nel censimento montenegrino del dicembre 2023, il 33% della popolazione si è dichiarato serbo, una percentuale in forte aumento, anche a fronte della diminuzione dei montenegrini al 41%, quattro punti percentuali in meno rispetto al censimento del 2011. In Montenegro il tema identitario sta diventando sempre più polarizzante, complici la forte politicizzazione, da entrambe le parti, e le ingerenze esterne nello scorso censimento. Una parte delle forze politiche filoserbe chiede inoltre di modificare lo status costituzionale del serbo, equiparandola al montenegrino come lingua ufficiale, una questione che gli avversari interpretano come un possibile strumento di influenza di Belgrado.

Vučić, oltre a fare affidamento sulla ormai vecchia retorica della difesa dei diritti dei serbi in Montenegro, ha aspramente criticato le posizioni di Podgorica in politica estera, in particolare riguardo all’allineamento con l’Unione Europea sulle sanzioni economiche alla Federazione Russa. Il primo ministro montenegrino ha risposto per le rime, accusando Vučić di comportarsi come il “PR della Russia”, accusando Belgrado di doppiogiochismo sul conflitto in Ucraina, dal momento che la Serbia ha anche esportato armi verso Kyiv. Proprio sul tema dei doppi standard, è infine arrivata la replica del Ministro serbo per l’integrazione europea Nemanja Starović. “È interessante – dichiara il Ministro serbo – che [Spajić] dia lezioni sui doppi standard chi lotta così zelantemente per l’integrità territoriale dell’Ucraina e allo stesso tempo accetta pacificamente lo smembramento della Serbia”, ha dichiarato, con un chiaro riferimento al Kosovo.

Cosa significa un Montenegro europeo per i Balcani?

Al di là delle accuse di Spajić, ancora prive di elementi pubblici sufficienti per stabilire chi siano gli autori delle presunte operazioni ibride, la vicenda mostra quanto il percorso europeo del Montenegro sia diventato una questione regionale. Difatti l’avvicinamento di Podgorica a Bruxelles si inserisce in un delicato sistema di interessi in cui i principali attori regionali hanno interessi sia confliggenti che convergenti. Non a caso, l’accelerazione del Montenegro verso l’Unione Europea mette Podgorica in pole position per diventare il primo nuovo Stato membro proveniente dai Balcani occidentali, dopo l’adesione della Croazia nel 2013. Ciò modifica anche la posizione degli altri paesi. La Serbia ha aperto i negoziati nel 2014, ma procede ancora a rilento, complici le grandi differenze in politica estera con Bruxelles e il complicato scenario interno. Invece l’Albania, come il Montenegro, spera di concludere il processo di integrazione entro il 2028, e magari battere Podgorica sul tempo. La Croazia, infine, monitora con attenzione l’evoluzione del processo, in attesa di risolvere le proprie controversie bilaterali con il Montenegro.

A Bruxelles, l’avanzata montenegrina rappresenta una prova della possibilità di rilanciare il processo di allargamento, dopo anni di stagnazione. Invece, per gli altri paesi candidati, e potenziali tali, il ritmo a cui procede Podgorica può diventare un punto di riferimento anche nei loro processi di integrazione. Tuttavia, le tensioni delle ultime settimane dimostrano anche il rovescio della medaglia, con la Commissione europea che ha definito inaccettabile qualsiasi interferenza nel processo di adesione del Montenegro, sottolineando la necessità di rafforzare la capacità del paese di reagire alle minacce ibride. Il caso montenegrino dimostra che l’allargamento europeo non è soltanto una questione tecnica tra Bruxelles e i paesi candidati, ma continua a ridisegnare gli equilibri politici dei Balcani.

Foto: EU