I Balcani e il riarmo: il nodo bosniaco e gli altri paesi NATO

L’intera area balcanica è attraversata da un rinnovato impulso al riarmo in risposta alla crescente instabilità internazionale, alle guerre in corso e alle pressioni – specie statunitensi – finalizzate a ottenere un significativo incremento dello sforzo economico finanziario nelle spese militari per i paesi NATO. Un fenomeno, questo, non solo balcanico, ovviamente, ma che trova proprio nella regione una risposta assai decisa dalla quasi totalità dei paesi. Questo non riguarda solo la Serbia e l’alleanza tra Croazia, Albania e Kosovo, di cui abbiamo gia’ scritto, ma anche gli altri paesi della regione, con tuttavia evidenti differenze.

Il nodo bosniaco

In questo contesto, la Bosnia ed Erzegovina rappresenta il punto più fragile dell’intero mosaico, né potrebbe essere diversamente. A differenza degli altri Paesi, infatti, il sistema politico nato dagli Accordi di Dayton rende quasi impossibile una strategia di difesa condivisa tra le entità che la compongono.

Le forze armate bosniache sono unificate solo formalmente, ma restano ostaggio delle divisioni interne tra componente bosgnacca, croata e serba. Il Paese non solo non può permettersi una corsa unilaterale agli armamenti, ma è di fatto il terreno di gioco in cui si scontrano le velleità secessioniste della Republika Srpska, che guarda a Belgrado, e la visione unitaria delle autorità centrali europeiste e filoccidentali. Il risultato è la paralisi e il cronico sottofinanziamento delle Forze Armate Unificate, che possono contare solo sullo 0,8% del PIL nazionale. Qualsiasi piano di ammodernamento, infatti, viene sistematicamente bloccato dal veto serbo-bosniaco, che impedisce la necessaria unanimità della presidenza tripartita, non consentendo quindi alcuna approvazione in nuovi investimenti.

Al contrario, malgrado la rimozione da qualsiasi carica istituzionale dell’ex presidente Milorad Dodik a seguito delle sue vicende giudiziarie, il parlamento della Republika Srpska ha approvato una bozza di nuova Costituzione che include esplicitamente il diritto all’autodeterminazione e la creazione di un proprio esercito stabile e di una polizia di frontiera indipendente. Solo una minaccia, ad oggi; ma resta il fatto che in questo contesto l’entità ha comunque portato avanti un suo programma autonomo di equipaggiamento e addestramento delle proprie forze speciali di polizia: un addestramento che avviene secondo standard di livello militare e che si avvale del sostegno logistico di Serbia e Russia.

È evidente che la preoccupazione per una deriva incontrollabile induca alla massima attenzione la comunità internazionale: un finanziamento da quindici milioni di euro è stato riconosciuto dalla Ue alle forze armate unificate nel maggio scorso e un’esercitazione su larga scala è stata compiuta tra agosto e settembre dall’EUFOR, il contingente della missione militare dell’Unione Europea che ancora mantiene il controllo del territorio: un chiaro messaggio di deterrenza contro qualsiasi tentativo di secessione armata.

Nel frattempo, Sarajevo ha accolto a inizio settembre i padiglioni della “First Balkan Shield – Defence Industry Expo & Summit 2026”, una fiera interamente dedicata all’industria bellica e organizzata con il patrocinio del Ministero della Difesa federale: patrocinio che è stato pesantemente criticato da Dodik e dai media di Banja Luka, che l’hanno definita una prova di forza non necessaria, descrivendo la presenza di diverse delegazioni turche ed egiziane come la prova provata dell’esistenza di un asse politico-militare tra la componente bosgnacca del paese e il mondo islamico, volto a marginalizzare le componenti serba e croata del Paese.

Gli altri paesi NATO: Montenegro, Macedonia del Nord e Slovenia

Con le dovute proporzioni, l’influenza di Belgrado e la presenza di una forte comunità serba si fa sentire anche in Montenegro: l’integrazione euro-atlantica di Podgorica è vissuta da Russia e Serbia come una minaccia alla propria storica influenza sul paese, a maggior ragione ora che il suo ingresso nella Ue sembra imminente. Tuttavia ciò non ha impedito al Montenegro – paese NATO fin dal 2017 – di avviare un eccezionale programma di ammodernamento delle proprie dotazioni militari (con l’obiettivo di arrivare ad una spesa del 5% del proprio PIL entro il 2035) e di farlo avvalendosi soprattutto di partner occidentali, inclusa l’Italia, con la quale a settembre di quest’anno ha stipulato un accordo per modernizzare la sua flotta di trasporto terrestre acquistando veicoli logistici avanzati Iveco Eurocargo e camion per il trasporto truppe.

Anche la Macedonia del Nord punta principalmente a collaborazioni con paesi NATO per l’ammodernamento delle proprie dotazioni militari dagli standard ex-sovietici a quelli occidentali: Turchia, Francia e Stati Uniti soprattutto. Perfettamente integrata nella NATO, Skopije mette stabilmente a disposizione un budget superiore al 2% del PIL nazionale, equivalente a una cifra superiore ai trecento milioni di euro. Ma la sua integrazione con l’Alleanza atlantica fa perno soprattutto sul poligono militare di Krivolak, un asset strategico fondamentale per la NATO, uno dei centri d’addestramento più grandi d’Europa.

In Slovenia, membro sia della UE che della NATO, il previsto allineamento ai nuovi livelli di investimento richiesti in sede NATO aveva scosso la stabilità dello scorso esecutivo di centrosinistra. L’ala sinistra dell’allora maggioranza di governo (in particolare il partito Levica) e una buona fetta dell’opinione pubblica contraria al riarmo avevano fortemente promosso l’idea di un referendum consultivo per bloccare l’escalation delle spese per la difesa e, persino, per rimettere in discussione l’appartenenza alla NATO risalente al 2004. Dopo settimane di dibattito, l’idea del referendum è stata infine abbandonata e Lubiana sta ora portando avanti il proprio programma di modernizzazione tramite una società di investimento a capitale interamente statale, Dovos, fondata nel settembre del 2025 con lo scopo di coordinare i finanziamenti (specie quelli verso aziende che sviluppano alta tecnologia) di concerto con il Ministero della Difesa.

I nuovi rischi

Il riarmo dei Balcani non è isolato, ovviamente, ma si contestualizza in ciò che sta avvenendo praticamente dappertutto, seppur con differenti modalità e con diversi obiettivi. Ciò che ovviamente rende peculiare il contesto balcanico è il retroterra nell’ambito del quale tale processo si esplica, il ricordo ancora freschissimo di quanto avvenuto nell’ultimo decennio del secolo scorso, i suoi strascichi tutt’altro che passati: reazioni incrociate, ambizioni nazionali, alleanze esterne e nodi irrisolti si alimentano a vicenda rischiando di far degenerare la deterrenza in instabilità, di far perdere il controllo ai conducenti.

Nessuna guerra appare inevitabile, ma l’accumulo di armi non dovrebbe per nessuna ragione sostituire una strategia politica. Senza un rilancio credibile dell’integrazione europea, del dialogo tra Belgrado e Pristina e della tenuta istituzionale bosniaca, la sicurezza regionale resterà affidata a un equilibrio fragile e costoso.

Foto: aviation-report.com