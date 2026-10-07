BOSNIA: Muore Biljana Plavšić, dal nazionalismo alla condanna senza mai pentirsi

È morta a Belgrado all’età di 96 anni l’ex presidente della Republika Srpska Biljana Plavšić, la donna dei clamorosi ribaltoni politici protagonista della guerra in Bosnia Erzegovina.

La morte del volto politico della pulizia etnica

La morte di Biljana Plavšić, avvenuta il 1° ottobre a Belgrado all’età di 96 anni, chiude la vicenda personale di una delle figure più emblematiche della dissoluzione jugoslava. Il significato della sua scomparsa è strettamente legato al ruolo ricoperto durante la guerra in Bosnia e alla relativa condanna del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY).

Ma la sua figura si lega anche e soprattutto al nazionalismo più estremista e alla costruzione politica della Republika Srpska (RS, l’entità serba di Bosnia), al suo rapporto con Radovan Karadžić e, insieme a molti altri condannati, al modo in cui la sua figura è stata progressivamente sottratta alla memoria dei crimini commessi.

Dalla cattedra universitaria alla politica nazionalista

Nata a Tuzla nel 1930, Biljana Plavšić era una biologa di formazione con una consolidata carriera accademica all’Università di Sarajevo, dove ricopriva il ruolo di docente e preside della facoltà di Scienze naturali. Prima della guerra aveva anche aderito a quell’élite intellettuale che, negli ultimi anni della federazione, avrebbe contribuito alla trasformazione del malcontento nazionale in quel progetto politico detonato poi nel peggiore dei modi.

Con l’avvicinarsi della dissoluzione della Jugoslavia, Plavšić aderì al Partito democratico serbo (SDS) fondato da Karadžić, diventandone una delle principali esponenti e abbracciando un nazionalismo radicale fondato sulla contrapposizione etnica e sul propagandatissimo “martirio del popolo serbo”, un popolo “minacciato” dalla convivenza con le altre popolazioni della Bosnia.

Nel corso del 1992 Plavšić entrò nella leadership della RS, rilasciando dichiarazioni controverse che incendiarono un paese già in fiamme e contribuendo ad alimentare l’ostilità verso bosgnacchi e croati. Particolarmente significativa fu la sua affermazione secondo cui l’inferiorità biologica dei musulmani bosniaci sarebbe stata dimostrabile scientificamente. I suoi non erano soltanto deliri eugenetici, ma una vera e propria propaganda politica: il ricorso a un presunto fondamento biologico delle differenze etniche mostrava quanto profondamente il linguaggio della separazione fosse penetrato nella rappresentazione del conflitto.

La rottura con Karadžić e la presunta svolta riformista

Dal 1996 al 1998 Plavšić fu presidente della RS, e con la sua presidenza terminò l’era del SDS e iniziò l’ascesa politica di Milorad Dodik. Nel 1997 la traiettoria politica di Plavšić subì una svolta – apparentemente – sorprendente in seguito all’aperto conflitto con Karadžić, accusato dalla donna di corruzione e di eccessivo controllo sulle istituzioni. Plavšić insomma voleva sostituirsi alla classe politica allora dominante, autoproclamandosi come la leader che avrebbe sottratto la RS al controllo del vecchio e stantio gruppo dirigente.

La comunità internazionale, impegnata nell’attuazione degli accordi di pace, guardò con interesse alla sua iniziativa: le forze occidentali e la NATO sostennero politicamente la presidente nella sua contesa con Karadžić, nella speranza che la frattura all’interno della leadership serbo-bosniaca potesse favorire il consolidamento della pace e l’indebolimento delle strutture politiche legate ai responsabili della guerra.

La contrapposizione raggiunse il culmine nel 1997, quando Plavšić fondò un proprio partito, l’Alleanza nazionale serba (SNS), e si scontrò apertamente con gli apparati fedeli al suo ex alleato. La sua immagine internazionale cambiò rapidamente, passando da nazionalista radicale a interlocutrice possibile per la stabilizzazione della Bosnia Erzegovina. Questa trasformazione, tuttavia, non deve essere confusa con una reale presa di distanza dal progetto politico che aveva sostenuto durante la guerra: la sua rottura con Karadžić riguardava anche il controllo del potere e delle risorse della RS, senza in alcun modo mettere in discussione quel nazionalismo che aveva contribuito a legittimare la violenza, e senza nemmeno cancellare le responsabilità maturate negli anni precedenti.

In altre parole: Plavšić dimostrò che, nella Bosnia del dopoguerra, una figura di primo piano del nazionalismo bellico poteva essere accolta come interlocutrice dalla comunità internazionale senza che ciò comportasse una revisione – parziale o completa – del proprio passato.

L’Aia e la condanna per crimini contro l’umanità

Nel 2001 Plavšić si consegnò volontariamente al ICTY dietro accuse di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Il 2 ottobre 2002 si dichiarò colpevole di persecuzione nei confronti di popolazioni musulmane, croate e delle altre comunità non serbe in 37 comuni della Bosnia Erzegovina, ricevendo il 27 febbraio 2003 la condanna a undici anni di reclusione. «Mi sono dichiarata colpevole per poter negoziare gli altri capi d’accusa» ha affermato.

Nella sentenza, i giudici riconobbero la gravità dei crimini e il suo coinvolgimento nella campagna di persecuzione, sottolineando come le autorità serbo-bosniache avessero ignorato le segnalazioni delle atrocità commesse dalle proprie forze. Tuttavia la pena, scontata poi in Svezia, tenne conto di alcune circostanze attenuanti: la confessione, il pentimento dichiarato, la consegna volontaria e la condotta successiva alla guerra.

Nel 2009, dopo aver trascorso circa due terzi della condanna in carcere, venne rilasciata anticipatamente e tornò a Belgrado. Il suo ritorno fu accompagnato da polemiche, soprattutto per l’accoglienza riservatale da esponenti politici serbi e per le dichiarazioni con cui, negli anni successivi, avrebbe sostanzialmente ritrattato il pentimento espresso all’Aia.

Come ricostruisce la giurista Olivera Simić nel libro Madam War Criminal (2025), Plavšić negò di aver mai provato un autentico rimorso, sostenendo che la dichiarazione di colpevolezza era stata una scelta strategica per evitare un processo più lungo e accuse più gravi. Simić riferisce inoltre che Plavšić non smise mai di difendere strenuamente le proprie convinzioni nazionaliste e negare di aver commesso crimini.

Una memoria che non si è mai conclusa

Tornata a Belgrado, la figura di Plavšić continuò a rappresentare un punto di riferimento per una parte del nazionalismo serbo. Nonostante la condanna internazionale, la sua figura venne progressivamente reinserita nella narrazione post-bellica tipica della Serbia nazionalista (anche odierna): una narrazione nella quale le responsabilità individuali dei criminali sono subordinate alla difesa della causa nazionale, in un copione che, abbiamo visto negli anni, non riguarda soltanto Plavšić.

La morte di Plavšić giunge a poche settimane da quella del boia di Srebreinca Ratko Mladić, l’ex comandante dell’esercito serbo-bosniaco condannato all’ergastolo per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. I funerali di Mladić a Belgrado che abbiamo seguito in loco hanno mostrato il legame tra la celebrazione di un criminale, la vita pubblica del paese e il ruolo della memoria.

Analogamente, la morte di Plavšić evidenzia lo stesso problema: la memoria delle guerre jugoslave continua a essere uno strumento di legittimazione politica, attraverso il quale le responsabilità dei singoli vengono spesso rilette alla luce dell’appartenenza etnica. Succede così che i crimini commessi contro i bosgnacchi e i croati possono essere minimizzati, riletti, distorti, mentre i responsabili vengono celebrati come difensori della comunità serba, martiri che vegliano sull’identità nazionale preservandola dai rischi della “contaminazione etnica”.

La fine di una generazione, non della sua eredità

Con la morte di Plavšić scompare un’altra protagonista della stagione che portò alla sanguinosa dissoluzione della Jugoslavia. Forse nessuno più di lei incarna le contraddizioni più profonde e oscure di quel periodo: l’intellettuale trasformata in nazionalista, la dirigente che si oppose a un ex alleato senza rinnegare il progetto originario, la condannata che dichiarò pentimento per poi ritrattarlo.

La sua storia invita anche a riflettere sui limiti degli accordi di Dayton del 1995, che posero fine alla guerra ma non risolsero le profonde divisioni politiche e identitarie che l’avevano alimentata. La Bosnia Erzegovina rimane organizzata secondo un sistema istituzionale complesso che riconosce un ruolo centrale alle tre comunità costitutive e conserva, nella sua stessa struttura, molte delle conseguenze della guerra, oltre che il sistema politico più intricato d’Europa. E la solita domanda che riecheggia beffarda: quanto può essere lunga la vita di una guerra quando la guerra è finita da trent’anni?

Foto: radiofreeeurope