ESTONIA: Il confine di Narva è (anche) una questione di classe

La città e il confine russo-estone di Narva sono un simbolo dell’inefficacia di molte delle misure che gli stati europei hanno disposto nei confronti della Russia. Ad essere colpiti, come sempre accade, sono i più svantaggiati. Coloro che non possono permettersi un biglietto aereo sono costretti ad interminabili code di venti e più ore, tra la pioggia, la neve e il caldo torrido.

Dall’inizio dell’invasione su larga scala nel 2022, la città estone di Narva è diventata il fulcro di innumerevoli discussioni e dibattiti. Situata sull’omonimo fiume, che la separa dalla città russa di Ivangorod, Narva è contemporaneamente sede di uno dei più importanti confini terrestri (ancora aperti) con la Russia e il principale soggetto di improbabili thriller fantapolitici, che vedono Putin ordinare la conquista della città a maggioranza russofona.

Non solo. In un senso manzoniano, l’attraversamento del fiume – che oggi sembra dividere due mondi culturali, sociali e umani agli antipodi – è la quintessenza del rapporto che stati, istituzioni e cittadini europei hanno con la Russia e con i russi. Attraversare il confine significa sperimentare in prima persona gli effetti della sclerotizzazione delle relazioni tra Unione Europea e Russia. Effetti che, come sempre capita, impattano la vita di chi non può permettersi un volo aereo.

Una necessità pratica insomma – quella di predisporre controlli più efficaci, a fronte dell’invasione su larga scala – che nasconde (malcelatamente) una logica punitiva, in un paese – l’Estonia – in cui i rapporti con le minoranze russofone sono sempre stati complicati.

Venti ore in coda

Comprensibilmente, passare da una parte all’altra del fiume Narva è diventato più complicato negli ultimi quattro anni. La parte estone, soprattutto, è particolarmente certosina nei controlli. Non ci sono dati precisi circa il flusso di persone che entrano ed escono dalla frontiera. In un’interrogazione al Riigikogu (il parlamento estone), il ministro degli interni Igor Taro ha dichiarato che dall’inizio di quest’anno al 18 maggio circa 212.000 persone hanno attraversato il confine, per una media (approssimativa) di 1.500 passaggi giornalieri.

Nell’ambito della stessa interrogazione, il ministro ha difeso l’operato dell’istituzione frontaliera, chiudendo alla possibilità di istituire altri punti di attraversamento e alla possibilità di creare un servizio di prenotazione online. Ha inoltre ribadito che “il Ministero degli Esteri sconsiglia qualsiasi viaggio in Russia” e che “le code saranno più veloci quando meno persone vorranno attraversare il confine”. Dichiarazioni in linea con quelle dell’ex ministro degli esteri Urmas Reinsalu, che nel 2022 difendeva le proprie posizioni sostenendo che “viaggiare non è un diritto umano” e che i provvedimenti sarebbero serviti “a dare una spallata alla società russa, per farla svegliare”.

Tutto corretto. Se non fosse che dagli stessi dati forniti dal ministro emerge chiaramente come la maggior parte delle persone in transito abbiano passaporto russo o estone. Raramente si tratta di semplici vacanzieri: la maggioranza delle persone in fila è spesso composta da donne, bambini o anziani. Moltissimi vivono già da tempo in Europa, e tornano ciclicamente a trovare i genitori, i figli o la famiglia. Il numero di turisti è irrisorio, e questi si confondono con le molte coppie “miste” in visita al paese natale del coniuge o del partner. Insomma, tra la folla non spunta nessun uomo di mezza età in completo e ventiquattrore in attesa di timbrare il cartellino a Gazprom. D’altra parte, chi se lo può permettere acquista semplicemente uno dei molti voli con scalo in Turchia, Serbia, nel Caucaso o negli Emirati.

Come funziona il passaggio

In condizioni normali, 3 operatori esaminano gruppi in uscita di circa 20 persone in 40/50 minuti. In estate, quando il numero delle persone in coda supera le due migliaia, ciò si traduce in tempi di attesa che si attestano sulle 20 e più ore. Se il “cambio” (смена) degli ispettori doganali è “buono” i tempi possono ridursi di qualche ora – in caso contrario si può arrivare fino a 25 ore.

Tuttavia, a controlli più accurati e severi si mescolano pratiche che sembrano esclusivamente volte a disincentivare il transito in entrata e in uscita: la mancanza di servizi di qualsiasi tipo, le lunghissime attese, l’assenza di infrastrutture basilari come una tettoia. Tutto è costruito in modo tale da rendere – idealmente – talmente odioso questo attraversamento da far desistere qualsiasi tipo di viaggiatore.

Anche gli orari e le chiusure del valico sono gestite in modo arbitrario: quest’estate il confine è rimasto aperto soltanto dalle 7 alle 19, un’ulteriore riduzione rispetto al regime orario precedente (7-23). Ennesimo provvedimento che pare cozzare con le parole dello stesso Taro, che, in altra sede, ha fornito dati secondo i quali gli attraversamenti sono calati di circa cinque volte rispetto al 2018. Se il traffico è già crollato così drasticamente, tagliare ulteriormente gli orari non risponde a un’emergenza di risorse ma ad una scelta politica.

Dunque, misure che in molti criticherebbero se fossero riservate a qualsiasi altro attraversamento doganale. Soprattutto, l’idea di rendere questo passaggio così artificiosamente complesso impatta una fetta di popolazione che – certi della buonafede di chi amministra i confini – difficilmente rappresenta il vero bersaglio di questi provvedimenti.

Classi

In un mondo in cui la libertà di movimento (forse più del reddito) è diventato uno dei principali fattori di stratificazione della società, soltanto chi non possiede i mezzi necessari – tanto economici quanto intellettuali, per esempio per calcolare il momento e il luogo migliore per attraversare il confine – è costretto a dieci e più ore in piedi, sotto la neve, la pioggia o nel caldo torrido.

E ancora: per quanto i vissuti di chi popola le code al confine siano vari ed eterogenei, si tratta spesso di soggetti che hanno già costruito una vita al di fuori della Russia e che non nutrono alcuna simpatia per Putin e per la guerra che sta conducendo in Ucraina. Proprio su di loro gravano ulteriormente le conseguenze di questi provvedimenti – con il rischio che l’esacerbarsi della situazione li spinga ulteriormente verso la disillusione e l’apatia.

Una linea, quindi, non solo economica, ma anche politica. L’ennesima dimostrazione che ogni guerra – anche questa guerra, pur nella specificità di questa situazione – impatta sempre chi ha di meno.

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Foto: Coda al confine di Narva, news.err.ee