La tragedia del Vietnam in un libro di Max Hastings

Che ci facevano, nel 1969, centinaia di migliaia di soldati americani nel Sud-Est asiatico, in un Paese che, qualche anno prima, relativamente pochi occidentali avrebbero saputo indicare su una cartina geografica? La lunga e appassionante risposta ce la dà il giornalista Max Hastings nel suo corposo Vietnam. Una tragedia epica 1945-1975 (Neri Pozza, trad. it. di Filippo Verzotto): l’imparzialità e l’acribia testimoniale dell’autore fanno di questo volume una base per qualsiasi discussione seria su quei fatti. Notevole è il contrappunto tra la narrazione evenemenziale e le testimonianze di chi, sul campo, da ambo le parti, visse la guerra.

Ripercorriamo, per sommi capi, alcune tappe di questo conflitto trentennale, seguendo il solco tracciato dal libro.

Conclusasi la Seconda guerra mondiale, il 2 settembre 1945 Ho Chi Minh proclama l’indipendenza del Vietnam. La Francia non ci sta: per non perdere le proprie colonie, scatena la guerra. Nonostante la superiorità militare, il fronte è però troppo lontano da Parigi; e così, dopo un affondo dei francesi (un’offensiva di profondità per spezzare le linee nemiche), nel 1954, arriva la disfatta: ha il nome di Dien Bien Phu e la sua eco fa il giro del mondo (avrebbe contribuito, per dire, ad avviare la guerra di indipendenza algerina).

Il Vietnam viene spaccato in due, sul modello di altre nazioni divise dalla Guerra Fredda, in specie Germania e Corea: al nord si insedia un regime comunista, al sud uno filooccidentale, guidato da Ngo Dinh Diem. È l’esito, questo, della conferenza di Ginevra, la quale però non soddisfa le aspettative di Washington; nel Vietnam vedono infatti l’ennesimo fronte della guerra, di particolare salienza: gli strateghi della Difesa, Eisenhower compreso, individuano qui uno dei punti in cui interrompere la cosiddetta teoria del domino, che ha visto già la Cina inglobata nella sfera comunista. Ad ogni modo, Mosca e Pechino, temendo l’intervento degli americani, spingono Ho Chi Minh e il suo governo al compromesso, con la prospettiva, disattesa, di elezioni per riunificare il Paese.

La dirigenza del Partito comunista del Nord, tuttavia, non ha intenzione di governare su un Vietnam dimidiato: nel dicembre 1960 nasce nel sud il Fronte nazionale di liberazione, il Vietcong; e riprende la guerriglia contro Diem. La situazione volgerebbe in fretta in favore del Nord, sennonché gli USA ritengono di non potersi permettere di perdere l’antemurale costituito dal Vietnam del sud; pena, la propagazione di quel domino all’intero sud-est asiatico. All’inizio, inviano aiuti materiali; poi consulenti; poi soldati. Nel frattempo, a Saigon, nel novembre 1963, Diem, cattolico, è travolto dalla protesta buddista – è lì che fu scattata la terrificante foto del monaco bruciatosi vivo –; viene così rovesciato da un colpo di stato e ucciso. La mancanza di un’opposizione americana segna il loro tacito assenso.

La guerra guerreggiata comincia con l’incidente del Golfo del Tonchino, nell’agosto 1964; ed è più un pretesto che altro. Fatto sta che il conflitto si trasforma in una guerra aperta, con il Congresso che vota pieni poteri di guerra al presidente Lyndon Johnson. Nei quattro anni seguenti, il contingente Usa passa da circa 16mila consiglieri a oltre mezzo milione di soldati. Dal 1965 l’aviazione americana bombarda altresì sistematicamente il Nord con l’operazione Rolling Thunder. Il giudizio di Hastings, su questo punto, è chiaro: sono molti più gli effetti perniciosi per gli attaccanti che per gli attaccati, che vedono anzi rinforzarsi il sostegno interno e quello dall’estero, a cui non si possono nascondere i molti “danni collaterali”. In parallelo a queste operazioni, con lo scopo di interrompere i rifornimenti che scendono verso il Sud lungo il Sentiero di Ho Chi Minh (la rete di piste attraverso Laos e Cambogia aperta dal Nord già nel 1959) gli americani avviano una lunghissima serie di bombardamenti sul Laos: dal 1964 al 1973 vengono sganciate oltre due milioni di tonnellate di bombe (più che nell’intera Seconda guerra mondiale). Il punto è che questo bombardamento, per quanto possa apparire incredibile, è segreto: il Congresso, difatti, non ne viene mai davvero informato.

Un punto di svolta, comunque, arriva: è l’offensiva comunista del Tet, il capodanno vietnamita, nel 1968. La rivolta generale scuote il Sud e il dispendio di forze nel Nord è immenso; ma l’esercito sudvietnamita e americano regge: nello scontro frontale, resta un osso troppo duro da abbattere. L’anno successivo, peraltro, il contingente statunitense tocca il suo massimo storico. Sul campo, dunque, la partita è ancora da giocare; e, forse, il Sud intravede qualche miraggio di vittoria, ancorché lontano. Ma a quel punto, a cedere è il fronte interno statunitense: quella guerra lontana e sanguinosa raffredda l’opinione pubblica e alimenta le proteste, sempre più intense; inoltre, i soldati che arrivano al fronte sono sempre meno motivati. La situazione è talmente deteriorata che Lyndon Johnson, ormai identificato come il volto di quella guerra senza fine, si ritira dalle elezioni. Viene eletto Richard Nixon, che promette una «pace con onore» e che poi proclama la vietnamizzazione: le truppe di terra cominciano a tornare negli Usa, promettendo risorse e armamenti al Sud. Intanto, nel 1971, vengono pubblicati i Pentagon Papers: un’inchiesta giornalistica su quei documenti svela quanto a lungo Washington avesse taciuto ai suoi cittadini le scarse possibilità di vittoria, se non a fronte di uno sforzo umano intollerabile.

I negoziati, dal canto loro, erano già cominciati a Parigi nel maggio 1968, sotto Johnson, subito dopo il Tet, arenandosi però dopo poco. Tra il 1969 e il ‘70, Kissinger avvia con Le Duc Tho un negoziato che si trascina per anni. Nel dicembre 1972, Nixon cerca di forzare la situazione con un durissimo bombardamento su Hanoi e Haiphong. Fatto sta che, il mese dopo, l’accordo di pace viene firmato. I due artefici, Henry Kissinger da Washington e Le Duc Tho da Hanoi, si guadagnano il Premio Nobel per la pace; Le Duc Tho però, va detto, lo rifiuta. E del resto la pace durerà poco: mentre il contingente americano si assottiglia vieppiù, i combattimenti non si fermano mai davvero. Nel 1974, inoltre, il Congresso americano taglia gli aiuti militari a Saigon: il Sud resta quasi senza risorse. Nel 1975 il Vietnam del Nord sferra l’offensiva finale e vince la guerra. Mentre moltissimi vietnamiti del Sud tentano di scappare – secondo le stime, circa 130mila persone riescono a fuggire negli Usa – i carri corazzati del Nord entrano a Saigon: diventerà, dopo qualche tempo, Ho Chi Minh City, ormai morto da diversi anni (nel 1969).

Hastings ripercorre questi trent’anni con i migliori strumenti del mestiere giornalistico: molte testimonianze dal teatro di guerra e dalle quinte di Hanoi e Washington, sempre nel segno dell’equanimità di giudizio. Gli americani si macchiarono di crimini incancellabili nel tentativo di arginare l’avanzata del comunismo – dai bombardamenti già ricordati allo sciagurato e celebre massacro di My Lai –; ma anche i nordvietnamiti furono spietati con i nemici della rivoluzione, fossero americani, sudvietnamiti o dissidenti interni. Ed è proprio alla gente comune del Vietnam che Hastings riconosce, senza alcun dubbio, il sacrificio maggiore: morirono circa 58mila americani, mentre il costo umano del Vietnam fu tra i 2 e i 3 milioni di morti. Da quella guerra non seguì la tanto temuta teoria del domino, ma uno stato unitario, pur guidato da un regime repressivo; gli Stati Uniti, dal canto loro, subirono la prima vera sconfitta dalla fine della Seconda guerra mondiale e incrinarono la loro propaganda di liberatori senza macchia: l’età dell’innocenza era, ancora una volta, finita per tutti.