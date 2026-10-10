I mennoniti in Bolivia, un’isola tedesca persa nel tempo

Al censimento del 2024, nella municipalità di Pailón, in Bolivia, quasi metà della popolazione si dichiarava di lingua tedesca. Sono i discendenti delle comunità mennonite, oggi in crescita. Ma cosa ci fa una comunità anabattista russa ai piedi delle Ande? E’ una storia che viene da lontano.

I mennoniti da Munster alla Russia al Sudamerica

Nati come parte del movimento anabattista (cioè che rifiuta il battesimo), i mennoniti se ne distinguono a seguito della rivolta di Münster del 1534-35. Dopo la caduta della città, molti anabattisti seguirono il movimento nonviolento di Menno Simons, che teologicamente rifiutava anche la dottrina della transustanziazione (la trasformazione del pane e del vino nel corpo di Cristo durante l’eucarestia), andando persino oltre alle tesi di Lutero. Dopo la sua morte, i mennoniti furono perseguitati per due secoli sia dai cattolici sia dai protestanti: ne risultò una visione pessimistica, con la ricerca della protezione all’interno della congregazione, secondo il principio di “separazione dal mondo“.

Dalla Frisia e dalla Fiandra, i mennoniti si spostano verso il delta della Vistola, attorno a Danzica, dove acquiscono il dialetto basso-tedesco detto Plautdietsch.

Nel 1683 William Penn li invitò in Pennsylvania, dove fondarono Germantown. Nel 1786 molti mennoniti tedeschi si trasferirono nel sud dell’impero zarista, oggi in Ucraina, in seguito alla promessa di Caterina la Grande di terre da coltivare e completa tolleranza religiosa. La maggior parte dei discendenti di quei contadini fu costretta ad abbandonare la Russia dopo la Rivoluzione bolscevica, fuggendo verso Stati Uniti, Canada e Paraguay. In seguito, a causa dell’obbligo di istruzione in inglese in alcune regioni del Canada e degli Stati Uniti, un gruppo se ne andò dal Nord America e raggiunse i mennoniti in Paraguay, mentre altri ancora si spostarono verso il Messico, in particolare negli stati di Chihuahua, Zacatecas e Durango.

Le colonie mennonite in Bolivia

Negli anni ’30, il governo della Bolivia incoraggiò i mennoniti a stabilirsi nel Paese, offrendo loro la libertà di culto, di lingua, e di istruzione, nonché l’esenzione dal servizio militare.Nel 1947, il piroscafo SS Volendam sbarcò 2.306 mennoniti al porto di Buenos Aires; a causa dell’insistenza del governo argentino sul servizio militare, i mennoniti si spostarono nel Chaco paraguaiano e in Bolivia.

Varie colonie agricole vennero fondate in Bolivia tra gli anni ’50 e ’80, attraendo anche famiglie mennonite da Canada, Messico, Belize e Paraguay, spesso al fine di sfuggire alla modernizzazione delle colonie in tali paesi. Nel 1986 vivevano in Bolivia 17.500 mennoniti in 16 colonie, la gran parte discendenti delle colonie russe (Chortitza). Nel 2015, i mennoniti erano 56.100, in oltre 50 colonie, soprattutto nel dipartimento di Santa Cruz – ma altre fonti stimano fino a 100.000 o 150.000 persone.

Il caso Pailón

Un caso emblematico è quello della municipalità di Pailón, sul Rio Grande, a 20 km da Santa Cruz, con 54.495 abitanti al censimento 2024, in aumento rispetto alle 37.866 del 2012 e alle 28.520 del 2001. Nel territorio comunale si contano una decina di colonie agricole mennonite, il che la rende una delle aree di insediamento più importanti per la comunità.

Pur mancando dati ufficiali (i mennoniti si sottraggono ai censimenti), le statistiche linguistiche forniscono uno dei migliori indicatori della loro presenza. Nel censimento del 2024, il tedesco è risultato la prima lingua per 21.681 persone a Pailón, ovvero circa il 40% della popolazione del comune, soprattuto nelle aree rurali (lo spagnolo era la prima lingua per 27.911 persone).

A livello nazionale, nel 2024 si contavano 75.852 germanofoni in Bolivia (dai 4 anni in su), il 90% nel dipartimento di Santa Cruz, con un dato particolarmente rilevante nella provincia di Chiquitos che comprende Pailón, dove un abitante su tre è di lingua tedesca. Ben 20.715 (il 38%) del germanofoni in Bolivia nel 2024 erano nella fascia 0-14 anni, il che dimostra il dinamismo demografico della comunità.

Foto: Adam Jones, CC BY-SA 3.0