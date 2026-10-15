La destra polacca vuole marciare su Leopoli

L’opposizione di estrema destra polacca propone di tenere la Marcia per l’Indipendenza polacca nientemeno che a Leopoli, alimentando un clima di ostilità verso gli ucraini, sempre più forte all’interno della società…

Quando il Signore distribuì l’intelligenza, questi erano tutti in bagno. Un gruppo di parlamentari dell’opposizione ha chiesto al governo di organizzare l’annuale marcia per l’Indipendenza polacca nientemeno che a Leopoli, città ucraina che per secoli è stata parte dello Stato polacco. Un’esibizione di irredentismo revanscista che ha unito tutta la destra radicale, da Diritto e Giustizia (PiS) – al governo fino al 2023 – a Rozwój Plus (gruppo parlamentare fondato da Mateusz Morawiecki, primo ministro dal 2017 al 2023 proprio tra le fila del PiS) fino all’ultradestra nazionalista di Konfederacja.

Il giorno dell’Indipendenza polacca (11 novembre) è da anni lo sfogatoio della destra più estrema, tra vessilli patriottici, teste rasate, crocifissi, bottiglie molotov e slogan contro immigrati e omosessuali. L’annuale marcia si guadagna così la ribalta internazionale, rappresentando la società polacca come un ricettacolo di clero-fascisti. E quando i clero-fascisti del PiS e compagnia bella erano al governo, la marcia ha sempre goduto di ampie protezioni politiche.

La proposta è stata avanzata durante un’interrogazione parlamentare da parte di 21 membri dell’opposizione che accusano il governo di “non fare abbastanza per aiutare la comunità polacca di Leopoli a preservare la propria identità”. Una comunità di circa diecimila persone, abbandonate nelle mani di un governo, quello di Zelens’kyj, accusato (senza fondamento) di essere assimilazionista verso le minoranze. L’idea è stata fermamente rifiutata dal governo guidato da Donald Tusk, che l’ha definita “una grossa stupidaggine“.

Perché Leopoli?

Leopoli (in polacco Lwów) è stata una città polacca fino al 1939, per poi entrare a far parte dei territori ucraini in seguito ai cambiamenti dei confini nel secondo dopoguerra. Tuttavia, la città ha un passato asburgico e mitteleuropeo. In Polonia, molti continuano a sentirsi legati ai «territori di confine» polacchi (kresy), che oggi si trovano in Ucraina, Lituania e Bielorussia e nei quali vivono ancora diverse centinaia di migliaia di polacchi etnici, sebbene il numero esatto sia oggetto di controversia. Non è un caso che, nel centro di Leopoli, si possa vedere la statua di Adam Mickiewicz (1798–1855), padre della letteratura polacca, nato nell’attuale Bielorussia: è su questi elementi emotivi e culturali che fa leva lo sciovinismo dell’estrema destra, favorita da un crescente clima di ostilità verso Kiev.

Cresce la sfiducia verso l’Ucraina

Il numero di polacchi che hanno un’opinione negativa delle relazioni tra i due Paesi è salito al 46% (era il 3% nel 2023). Larga parte dell’opinione pubblica polacca (il 47%) non crede che sia possibile una riconciliazione tra Varsavia e Kiev, che condividono un turbolento passato; mentre l’istituzione di un controverso pantheon degli eroi nazionali ucraini – che ha scatenato le reazioni delle autorità polacche – è parsa agli occhi di molti polacchi come un atto ostile. Tuttavia, il discorso nazionalista si è esteso anche agli immigrati ucraini. Un report pubblicato dal quotidiano Rzeczpospolita mostra come i crimini d’odio verso gli immigrati ucraini siano aumentati del 30% in un anno. E poco conta che i rifugiati ucraini abbiano contribuito a far crescere l’economia polacca del 2,4% nel solo 2025, vale a dire l’equivalente di 21,5 miliardi di euro, secondo un report dell’agenzia Onu per i rifugiati (UNHCR).

Come sempre, il discorso nazionalista alimenta una visione distorta della realtà, confonde le posizioni di un governo con quelle di un intero popolo, trasforma le colpe storiche in colpe collettive ereditarie, trasforma l’immigrato in nemico, e dimentica soprattutto il contesto geopolitico che rende necessaria la cooperazione e la solidarietà tra i due Paesi.