Sostieni East Journal – offrici un boršč

Lettori e Lettrici

siamo qui a chiedere una mano. Sono passati ormai sedici (16!) anni da quando East Journal ha iniziato a pubblicare i propri pezzi – sedici anni in cui il vostro aiuto è stato più che fondamentale. In questi anni molto è cambiato nel mondo dell’informazione, e il nostro giornale tenta ogni giorni di adattarsi a questi cambiamenti. Social, podcast, eventi dal vivo, interviste, congressi: ogni nuova iniziativa richiede un sostegno economico, anche piccolo. Una cosa non è cambiata: la nostra voglia di spenderci per un’informazione accurata, corsara, eretica, poco accomodante.

East Journal non ha denaro. Non abbiamo entrate, non abbiamo pubblicità né mecenati, nessuna sponsorizzazione. Non abbiamo nessun gruppo industriale alle spalle né fondi di investimento. Nessuno a cui dover rispondere se non le nostre stesse coscienze.

La nostra redazione è composta di studenti, professori, ricercatori e vagabondi che hanno a cuore la missione del progetto East Journal: tentare di comprendere e spiegare quella parte d’Europa che stava dietro il Muro e che, ancora oggi, sembra a volte separata da un muro di pregiudizi, incomprensioni, semplificazioni che vorremmo contribuire ad abbattere.

Se credi che questo tipo di giornalismo faccia ancora bene al panorama informativo italiano, se vuoi aiutarci a proseguire nella nostra missione e fare sempre meglio, puoi sostenerci facendo una donazione – o promuovendo il nostro lavoro.

Noi ci mettiamo le barbabietole, voi ci mettete la panna acida.

Grazie.

—

Per donare potete cliccare direttamente sul pulsante qui sotto:









Per chi preferisse utilizzare il conto corrente tradizionale, questo è l’IBAN di riferimento, intestato all’Associazione Most:

IT 17 P 03069 01002 100000065140