BULGARIA: L’ex presidente Radev fa piazza pulita alle elezioni

Nessuna grande sorpresa alla chiusura delle urne: i primi exit poll danno il partito dell’ex presidente Rumen Radev, Bulgaria Progressista, in ampio vantaggio sui suoi avversari.

La nuova formazione sfiorerebbe infatti il 40%, più che doppiando il GERB dello storico premier Bojko Borisov, fermo al 15% (il risultato più basso di sempre per il partito), e l’alleanza liberale Continuiamo il Cambiamento – Bulgaria Democratica, al 13%. Il partito della minoranza turca (Movimento per i Diritti e le Libertà) seguirebbe con l’8%, mentre vacillerebbero sulla soglia di sbarramento, fissata al 4%, l’estrema destra di Vazrazhdane e il Partito Socialista Bulgaro, i cui elettorati sono molto probabilmente stati attirati da Radev e che dunque rischiano di non entrare in Parlamento.

Superate dunque le prime aspettative sulla scommessa dell’ex Presidente, dimessosi a febbraio per puntare al posto di primo ministro. Eletto da indipendente nel 2016 con il supporto del Partito Socialista Bulgaro, l’allora sconosciuto generale dell’Aereonautica Radev si è pian piano ritagliato il suo spazio politico nel paese: non tanto per le sue posizioni (oltre alla sua vicinanza al Cremlino e un certo euroscetticismo, ha raramente espresso opinioni chiare), quanto come personalità forte – sebbene, a detta di molti analisti, poco carismatica. La rottura con i socialisti dovuta al dissenso con l’ex leader del partito Kornelija Ninova lo ha reso una figura super partes, molto popolare tra i bulgari.

Radev ha confermato la scelta di giocare con una certa cautela: anche durante la campagna elettorale, così come per gran parte del suo mandato presidenziale, non ha espresso forti opinioni, cercando di posizionare il suo partito su un vago centrismo. In alcuni interventi e dibattiti ha fatto in parte intendere quale sarà la strada di Bulgaria Progressista, spesso in chiave moderata: a sinistra in economia, a destra su questioni culturali e identitarie, neutrale sul conflitto russo-ucraino. Proprio su quest’ultimo punto si sono spese molte parole nella stampa internazionale: descritto come pro-russo, sembrerebbe tuttavia che la Bulgraria di Radev non intraprenderà l’ostruzionismo dell’Ungheria di Orbán. È infatti probabile che il paese non arriverà ad uno scontro diretto con l’UE, ma resterà neutrale nel conflitto senza impedire che gli altri stati membri adottino pacchetti di sanzioni e inviino armi, postura speculare a quella di Babiš in Repubblica Ceca.

Secondo i risultati degli exit poll, Radev non riuscirebbe a governare da solo (anche se i primi dati ufficiali sembrano indicare che Bulgaria progressista potrebbe farcela.) Avendo escluso in campagna elettorale qualsiasi collaborazione con GERB e con il partito della minoranza turca, entrambi simbolo lampante della corruzione nel paese per l’ex presidente, solo due scenari sono possibili. Quello di cui si è parlato più spesso, ovvero una coalizione con i liberali di Continuiamo il Cambiamento – Bulgaria Democratica (ed eventualmente anche i socialisti), comporta senza dubbio forti contrasti programmatici ma sembra al momento il più probabile. Il secondo scenario, più ideologicamente compatto, prevede un governo rosso-bruno e decisamente più pro-russo formato dal partito di Radev, i socialisti e l’estrema destra (fermo restando che i due superino la soglia di sbarramento nel conteggio reale dei voti): una scelta decisamente più naturale dal punto di vista programmatico, ma che convince poco le stesse formazioni protagoniste e che avrebbe fortissime ripercussioni all’internazionale.

Di per sé il successo di Radev non sorprende: non è affatto la prima volta che un partito nuovo, presentatosi come opposto al sistema mainstream, faccia il pieno di voti per poi crollare nell’arco di qualche anno, a volte anche meno. Né che la venuta dell’uomo provvidenziale, come in passato con l’ex zar Simeone di Sassonia-Coburgo-Gotha o Bojko Borisov, si dimostri un abbaglio.

Foto: dal profilo Facebook di Rumen Radev