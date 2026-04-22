SERBIA: Il caso N1 tra le crescenti pressioni sui media indipendenti

In Serbia, fa discutere il licenziamento del Igor Božić, direttore di uno dei principali media indipendenti, N1. Il sospetto di molti giornalisti è che dietro la ristrutturazione del settore mediatico legato a United Group ci sia un disegno politico per mettere ulteriormente a tacere le voci critiche al presidente serbo Aleksandar Vučić.

Il licenziamento tra le critiche della società civile

Il direttore di N1 Igor Božić è stato rimosso dal suo incarico all’inizio di aprile. A Božić è stato confermato che potrà continuare a svolgere attività editoriali, pur non essendogli stato ancora assegnato un nuovo incarico. Al suo posto è stato nominato Brent Sadler, ex giornalista della CNN che sarà anche co-direttore dei portali Nova.rs e Danas. A Sadler si affiancherà l’olandese Wouter van Houwelingen, rappresentante senior della nuova società che ha acquisito N1 quest’anno, Adria News.

Questa serie di cambiamenti avviene in seguito all’acquisizione dei media di United Group (UG), legati all’opposizione, come N1, Nova, Radar e Danas da parte della società Adria News Network avvenuta il 19 febbraio di quest’anno. Il trasferimento di questi media nella struttura di Adria News è stato giustificato come mossa per garantire la loro indipendenza anche in futuro.

Secondo varie associazioni di giornalisti, il licenziamento di Božić sarebbe invece “l’inizio di un processo che potrebbe compromettere l’organizzazione futura del lavoro, aprire la strada a nuove decisioni sul personale e incidere sull’indipendenza editoriale”. Per questo motivo, il 7 aprile si è tenuta una manifestazione di protesta davanti alla sede di N1. Lo stesso giorno, la Federazione Europea dei Giornalisti ha rilasciato una dichiarazione critica che sottolinea come la decisione risulti inserita in un pattern di “ristrutturazione delle restanti redazioni indipendenti all’interno di United Media Group, nell’ambito di Adria News, che segnala sviluppi allarmanti per il futuro del giornalismo indipendente nella regione”.

La ristrutturazione dei media e i sospetti di interferenze politiche

È da prima dell’acquisizione dei media da parte di Adria News che circolano voci su interferenze politiche all’interno di United Media. L’anno scorso, la compagnia ha venduto parte dei propri asset e i diritti sportivi a Telekom, di proprietà statale, considerata un elemento fondamentale dell’influenza governativa sul settore mediatico.

Il licenziamento della direttrice di United Media, Aleksandra Subotić, subito dopo l’acquisizione di Adria News, è stato interpretato da alcuni come legato a pressioni politiche. A rafforzare questa ipotesi, una registrazione pubblicata da KRIK/OCCRP in cui si sentono il nuovo direttore di United, Sten Miler, e il direttore di Telekom, Vladimir Lučić, discutere del licenziamento. Durante la conversazione, Lučić affermerebbe che la richiesta di licenziamento di Subotić sarebbe arrivata direttamente dal presidente serbo.

Il clima sempre più ostile al giornalismo indipendente

Al di là dei cambiamenti ai vertici, molti giornalisti si ritrovano ad operare in un ambiente sempre più ostile alle voci di orientamento critico, soprattutto dall’inizio delle proteste studentesche a fine 2024. I dati raccolti dal Centro europeo per la libertà di stampa e dei media parlano chiaro: dall’inizio del 2025 gli attacchi fisici contro la stampa indipendente in Serbia sono stati 44, in aumento rispetto ai 14 riportati nel 2024. Secondo l’associazione dei giornalisti indipendenti in Serbia, tra gennaio e febbraio 2026 si sono registrati 72 incidenti legati ai giornalisti, di cui otto attacchi fisici e altrettante minacce di morte. La situazione non è migliorata con il mese di marzo, durante il quale ci sono stati 20 attacchi fisici e 5 minacce di morte verso la stampa critica.

Le tensioni sono aumentate anche in vista delle elezioni locali in dieci comuni, prima vera prova politica del partito al governo, il Partito Progressista Serbo, dall’inizio delle proteste studentesche. È stato proprio durante le elezioni che si sono verificati gli attacchi più brutali, come quello contro i giornalisti di ReVolt Lazar Dinić e Ivan Bjelić, picchiati vicino a Bor, la cui foto ricoverati all’ospedale è circolata largamente online. Alla violenza fisica si aggiunge quella verbale: la fondazione Slavko Ćuruvija ha documentato 186 casi di attacchi verbali contro giornalisti nel solo mese di marzo. Un fattore ancora più preoccupante è che a muovere accuse diffamatorie sono per lo più esponenti politici o funzionari di stato legati al partito di governo.

Una Serbia senza pluralismo?

Nonostante le condanne da parte di individui e organizzazioni della società civile serbe ed europee, oltre che di organizzazioni internazionali, la libertà di espressione in Serbia è su un crinale pericoloso e sempre più sotto minaccia. Il ruolo importante che la stampa indipendente ha giocato nell’informare sulle proteste studentesche ha avuto come conseguenza l’aumento dell’esposizione dei giornalisti ad attacchi sia fisici che verbali da parte di persone ideologicamente vicine al partito del presidente serbo.

Il licenziamento di Božić e i sospetti di interferenze politiche sulla decisione sollevano senz’altro interrogativi sul futuro del pluralismo mediatico nel paese. Recentemente, infatti, la tendenza sembra essere quella di una progressiva restrizione dello spazio per le voci critiche al governo.

Foto: Vreme