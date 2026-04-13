UNGHERIA: Stravince Péter Magyar, il picconatore

Affluenza altissima. La società civile ungherese ha risposto con grande senso di civico alla crisi nazionale.

Da BUDAPEST –

Forse i veri vincitori sono proprio loro, gli ungheresi. Si sono recati alle urne, hanno espresso il loro voto e hanno dimostrato al mondo intero (sovranista) che si può invertire il corso della storia. Alle 13 l’affluenza era già al 54%, alle 19 (ora di chiusura dei seggi) al 77,8%, un risultato senza precedenti. A testimonianza del fatto che questa elezione non è stata una semplice consultazione popolare, ma l’occasione unica per cercare di cambiare le sorti del paese.

I risultati

Il partito di Péter Magyar, Tisza, si aggiudica 138 seggi con il 53,2% dei voti, ottenendo così i due terzi del Parlamento (“kétharmados”), indispensabili per approvare le leggi cardine del paese. Il grande sconfitto Viktor Orbán con la lista Fidesz-KDNP riceve 55 seggi, avendo ottenuto il 38,2% dei voti. Terzo e ultimo partito ad entrare in parlamento è Mi Hazánk di László Toroczkai con 6 seggi, 5,8%. Esclusi, perché non hanno superato la soglia del 5%, la Coalizione Democratica (DK) e il Partito del Cane a Due Code (MKKP) .

Le operazioni di voto si svolte in tutto il paese senza incidenti. Nessuna traccia di interferenze dal Cremlino e, soprattutto, nessuna traccia di provocatori, che invece si erano visti in gran numero al comizio di chiusura di Orbán, accanto alla statua di Santo Stefano, nel Castello.

Le dichiarazioni a caldo

Il primo a parlare è stato Viktor Orbán. Alle 21:29 davanti al suo pubblico, riunitosi nel centro congressi Bálna a Budapest, ha riconosciuto la sconfitta: «Il risultato elettorale è comprensibile e chiaro, e per noi doloroso». Ha inoltre annunciato che Fidesz continuerà il suo lavoro dai seggi dell’opposizione. Vengono così smentiti definitivamente i sospetti di un mancato riconoscimento dei risultati elettorali.

Alle 22:45 Péter Magyar dal palco di piazza Batthyány, con alle spalle il suggestivo parlamento illuminato, ha esordito con un: «ce l’abbiamo fatta!». Ringraziando i suoi sostenitori, Magyar ha anche aggiunto che «da oggi questo paese torna a vivere» e «tornerà ad essere un alleato forte, che difende gli interessi ungheresi, perché il posto del nostro Paese era, è e sarà sempre in Europa». Lavorerà per essere il presidente di tutti gli ungheresi, ma chiede senza mezzi termini le dimissioni delle più alte cariche dello Stato, compresa quella del presidente dell’Ungheria, e l’assunzione di responsabilità di quanti hanno derubato il paese e fomentato l’odio.

Chi è Péter Magyar

45 anni, avvocato della Budapest-bene con illustre parentela (è pronipote dell’ex presidente Ferenc Mádl), Magyar è stato lo spin doctor (emarginato e frustrato da FiDeSz) della sua ex moglie Judit Várga, ex ministra della Giustizia dimissionaria in seguito al primo scandalo di pedofilia. Era il febbraio 2024 e con un’intervista alla testata giornalistica indipendente Partizán ha svuotato il sacco iniziando l’opera di smantellamento del sistema orbaniano.

L’ungherese medio, diffidente per natura, non ha subito creduto nelle sue potenzialità. Ma il carisma personale, una squadra fenomenale di volontari e la crisi profonda (economica, sociale, morale) in cui è sprofondato il paese gli ha dato ragione. Magyar ha saputo coniugare il senso di responsabilità degli ungheresi e la loro voglia di cambiamento. Ha saputo parlare soprattutto alla generazione zeta, vero motore del cambiamento.

Puzsér Robert, una delle voci mediatiche più ascoltate e organizzatore del concerto che venerdì ha riempito all’inverosimile la piazza degli Eroi e la via Andrássy a Budapest, lo ha definito “bontógolyó” , la sfera d’acciaio usata per demolire gli edifici. Un picconatore, insomma.

Saprà anche costruire? Europeista per necessità, è pronto a chiedere lo sblocco dei fondi europei congelati, indispensabili per arginare il deficit pubblico che già a marzo è arrivato a 9 miliardi di euro, oltre l’80% del deficit annuale dello scorso anno.

In politica interna ha insistito sull’importanza di riallinearsi agli standard democratici ripristinando l’indipendenza della magistratura e la libertà giornalistica e accademica. Rendere più snello il ministero degli Interni riattivando i ministeri della salute, dell’istruzione e dell’ambiente è un altro punto cruciale del suo programma. In politica estera è in linea con la Nato e ha anche auspicato il rinsaldamento della cooperazione con gli altri tre paesi di Visegrád (Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia) con uno sguardo verso l’Austria e la Croazia.

Rimangono però tre principali nodi da sciogliere. I tre milioni di indigenti (un terzo della popolazione totale) hanno bisogno in tempi rapidi di uno stato sociale che funzioni effettivamente. I diritti civili vanno riconosciuti a tutti, anche alla comunità LGBTQ+ per la quale Magyar non ha mai speso una sola parola in tutta la campagna elettorale, non partecipando nemmeno al Pride del giugno 2025. Il petrolio e gas russo rimangono l’unica fonte di approvvigionamento energetico del paese. Un rischio concreto per la piena autonomia politica.

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Foto: Corriere della Sera