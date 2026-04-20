MACEDONIA DEL NORD: Arrestato l’ex vice premier Artan Grubi per corruzione

Lo scorso febbraio è stato arrestato l’ex vice primo ministro della Macedonia del Nord, Artan Grubi, mentre attraversava il valico di frontiera di Blace per rientrare nel paese dal Kosovo.

Grubi, figura di primo piano dell’Unione Democratica per l’Integrazione (DUI), per anni maggior partito della comunità albanese della Macedonia del Nord, ha ricoperto il ruolo di vice premier nel governo tra il 2020 e il 2024. Considerato uno degli uomini più influenti della politica macedone, soprattutto all’interno della comunità albanese, la sua carriera è stata improvvisamente travolta da accuse di abuso di potere e corruzione legate alla gestione della Lotteria di Stato.

Le accuse

Il caso di Grubi rappresenta uno degli scandali politici più rilevanti degli ultimi anni in Macedonia del Nord. Attualmente in stato di fermo, era ricercato sulla base di un mandato di arresto internazionale emesso nell’ambito di un’indagine penale su presunti casi di corruzione, abuso di potere e violazioni delle leggi sugli appalti pubblici. La sua recente cattura, dopo oltre un anno di latitanza, segna una svolta significativa non solo sul piano giudiziario, ma anche ovviamente nel dibattito politico nel paese.

Il suo nome era infatti emerso in relazione a queste accuse nel 2024 e nel dicembre dello stesso anno gli Stati Uniti lo avevano etichettato come persona non grata, a causa del suo coinvolgimento in casi di corruzione. Tuttavia, Grubi riuscì a sottrarsi alla giustizia, dando inizio a un lungo periodo di latitanza.

Le indagini nei suoi confronti si inseriscono in un’inchiesta più ampia che coinvolge diversi funzionari governativi e che riguarda presunte irregolarità nell’assegnazione di contratti pubblici per milioni di euro. In particolare, i magistrati sospettano che decisioni prese durante il suo mandato abbiano causato un danno economico significativo allo Stato stimato in oltre 8 milioni di euro.

Conseguenze politiche

Nonostante l’arresto, il caso continua a suscitare controversie. Alcuni partiti, in particolare l’Unione Socialdemocratica (SDSM), hanno criticato le morbide modalità della detenzione affermando che queste facciano parte di un accordo tra la DUI (attualmente all’opposizione) e il partito conservatore VMRO-DPMNE (principale partito di maggioranza). Infatti, dopo più di un anno di latitanza e dopo aver trascorso appena 24 ore in carcere, è stato trasferito agli arresti domiciliari e gli sono stati confiscati i documenti di viaggio. Nonostante Grubi si sia consegnato volontariamente alla polizia di frontiera, queste misure sono giudicate insufficienti da molti e rischiano di contribuire solamente ad aumentare la distanza tra politica e cittadini.

Il caso Grubi può essere inserito in un contesto più ampio di lotta alla corruzione nei Balcani occidentali, una delle principali condizioni richieste dall’Unione Europea nel processo di integrazione dei Paesi della regione. Negli ultimi anni, nonostante la Macedonia del Nord abbia avviato diverse riforme in questo ambito, diversi casi di corruzione hanno attraversato il paese, coinvolgendo attori politici di varia provenienza. La stessa latitanza di figure di primo piano, come l’ex premier Nikola Gruevski, rifugiatosi in Ungheria nel 2018 per sfuggire alla giustizia dopo una condanna per abuso di potere, evidenzia quanto ancora molto debba essere fatto.

Dal punto di vista politico, l’arresto di Grubi rappresenta sicuramente anche un duro colpo per la DUI, partito storicamente influente e spesso determinante nella formazione dei governi. Negli ultimi anni, tuttavia, la DUI risulta indebolita dall’emergere di nuove formazioni politiche albanesi, come la coalizione VLEN, che ne hanno eroso il consenso tra gli albanesi della Macedonia del Nord fino a sostituirla nell’attuale maggioranza, in coalizione con la VMRO-DPMNE. Impatto negativo che potrebbe riguardare anche la SDSM, dato che le accuse a Grubi riguardano proprio gli anni di governo socialdemocratico, nati in seguito agli scandali dei governi di centro-destra.

Sebbene le prossime elezioni parlamentari siano previste per il 2028, quindi ancora lontane, la vicenda potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri interni e sulla fiducia degli elettori verso i partiti politici, gia’ troppe volte colpita dal susseguirsi di scandali di corruzione che coinvolgono attori politici di diversi schieramenti.

Foto: BalkanWeb