SERBIA: Vučić conferma dieci sindaci, ma perde voti quasi ovunque

In Serbia si sono tenute elezioni amministrative in dieci comuni, soprattutto nel nord del paese. Il Partito Progressista Serbo (SNS) del Presidente Aleksandar Vučić ha vinto in tutti i comuni, ma ha anche perso voti ovunque, anche in quelle città considerate “roccaforti” e pur facendo uso di minacce e aggressioni.

Le elezioni presidenziali e parlamentari in Serbia sono in programma per il prossimo anno, ma lo scorso 29 marzo, in dieci municipalità si sono tenute le elezioni amministrative per rinnovare i consigli comunali, che hanno interessato circa 250.000 elettori.

L’SNS di Vučić ha vinto ovunque, ma in otto dei dieci comuni ha visto calare in modo netto i consensi rispetto al 2022. Gli studenti, che ormai da più di un anno sono protagonisti di vaste proteste contro il governo, si sono presentati in tutti i comuni con liste autonome e solo in alcune località erano in coalizione con altri partiti di opposizione. In generale hanno ottenuto buoni risultati ovunque e a Kula hanno addirittura sfiorato la vittoria arrivando ad ottenere il 47% dei voti. Nella cittadina a nord di Belgrado erano presenti oltre 700 osservatori internazionali per monitorare che non ci fossero irregolarità e il distacco tra le due coalizioni è stato minimo. La Lista degli Studenti ha già annunciato che farà ricorso per brogli. Altro risultato particolarmente interessante si è registrato a Knjaževac dove l’SNS ha perso circa il 20% dei voti. Il dato dell’affluenza è stato più alto del normale: in sei comuni ha superato il 70% e in altri tre il 60%.

Irregolarità e episodi di violenza

Sebbene questa tornata elettorale riguardasse città relativamente piccole, queste elezioni per il governo erano il primo test dopo la nascita ufficiale della Lista degli studenti, il movimento di protesta nato a seguito del crollo della pensilina alla stazione di Novi Sad, tragedia avvenuta il 1° novembre 2024 e costata la vita a 16 persone. Per l’SNS e per il presidente confermare questi sindaci è diventato un obiettivo da centrare ad ogni costo, anche utilizzando metodi intimidatori o in certi casi addirittura violenti.

Di fronte a molti dei seggi aperti durante le ore del voto erano presenti numerosi poliziotti e i cosiddetti ćaci, persone spesso incappucciate e armate di manganello, formalmente supporter del Governo, in realtà ultras calcistici, criminali, ex militari o addirittura criminali di guerra. Secondo quanto riportato anche da OBCT questi attivisti erano in possesso delle liste degli elettori e consegnavano del denaro alle persone che usciti dal seggio confermavano il loro voto. Oltre a casi di voto di scambio ci sono stati però anche casi di gravi violenze ai danni di cittadini e giornalisti accusati di sostenere la Lista degli Studenti.

In particolare l’organizzazione non governativa CRTA ha riscontrato casi di messa in pericolo della segretezza del voto e atti organizzati di influenza sugli elettori. Tutti episodi provati da numerosi video e foto e che sono arrivati fino a Bruxelles. L’attuale Commissaria EU all’Allargamento, Marta Kos, ha pubblicamente condannato la vicenda e la Commissione Europea sta valutando la sospensione dei finanziamenti destinati a Belgrado. Una cifra che si aggira attorno a 1,5 miliardi di euro.

La repressione messa in atto dal governo contro i movimenti di protesta studenteschi ha interessato l’intero paese e non solo i comuni dove si votava. A Belgrado qualche giorno prima del voto la Polizia ha fatto irruzione nel rettorato dell’Università di Belgrado sequestrando documenti e server e facendo pressioni sul rettore Vladan Đokić. Formalmente l’operazione faceva parte dell’indagine riguardo la morte di una studentessa venticinquenne caduta dalla finestra della Facoltà di Filosofia, ma è stata vissuta da molti come un atto di pressione politica verso l’Università e verso il Rettore, vicino alle istanze degli studenti.

Cosa aspettarsi per le elezioni politiche?

La percentuale di elettori coinvolti a questa tornata elettorale è bassa (4% degli aventi diritto) per poter essere presa come dato valido per le prossime elezioni politiche, tuttavia Vučić ha sempre ottenuto parte dei propri voti proprio nelle campagne e nelle città più piccole. Al netto della vittoria, questo turno elettorale ci dice che l’SNS ha perso moltissimi voti e che il movimento politico nato dalle proteste degli studenti ha certamente attratto una parte di elettori, ormai stanchi del sistema clientelare attorno a Vučić e al suo partito.

Anche alla luce delle elezioni in Ungheria, dove l’alleato di Vučić Viktor Orbàn ha subito una pesante sconfitta, la Serbia registra un primo, ma interessante cambio di passo a livello elettorale. Se questo sarà il preludio ad un prossimo cambio al governo del paese è difficile da pronosticare, ma sicuramente la strada intrapresa dagli studenti sembra essere quella giusta.

Foto: European Western Balkans