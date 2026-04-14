ROMANIA: Donald Trump investe in Transilvania

Il presidente americano ha scelto la Romania per un nuovo progetto residenziale di lusso. Sorgerà accanto alla discarica di Cluj-Napoca.

Di Elena Esposito

La Trump Organization ha messo gli occhi sulla Transilvania. La notizia, già circolata sui media rumeni e ungheresi, è stata ripresa nelle ultime settimane anche dal New York Times. La patria letteraria del conte Dracula, come la definisce il quotidiano statunitense, potrebbe diventare anche la patria di nuovi investimenti nel settore degli immobili di lusso.

A luglio dello scorso anno la multinazionale statunitense guidata da Eric Trump, figlio del presidente, aveva annunciato una partnership con la rumena SDC immobiliare, con sede a Cluj-Napoca.

Nel capoluogo della Transilvania, dove lo sviluppo immobiliare è rimasto a lungo fermo, gli investimenti dei Trump si inseriranno nell’ambito del progetto Transilvania Smart City e riguarderanno la costruzione di un complesso residenziale di lusso, con appartamenti, servizi esclusivi, un hotel e un campo da golf. Sebbene i dettagli dell’accordo non siano stati ancora resi pubblici, la SDC Imobiliare, guidata da Stefan Berciu, ha dichiarato che il contratto con la Trump Organization è stato firmato e che a breve verrà dato l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal quotidiano ungherese Népszava, il 19 marzo la commissione urbanistica del comune di Cluj-Napoca ha approvato il piano di investimenti che ammonterà a 500 milioni di dollari.

Transilvania Smart City

Il progetto per la costruzione di “un quartiere moderno e innovativo” nel capoluogo transilvano, con centro commerciale, scuole, cliniche specializzate, spazi verdi, eliporto e perfino un servizio di consegna a domicilio tramite droni, era stato approvato nel 2021 e subito bloccato nel 2023 a causa di un’inchiesta della Direzione nazionale anticorruzione che aveva visto coinvolta anche l’ex ministra del turismo Elena Udrea.

Il cantiere di via Moș Ion Roată 29 è fermo da allora. Rimangono i teloni pubblicitari con i rendering, da cui spuntano le erbacce, e la veduta aerea di Google Earth mostra un accenno di fondamenta e niente di più.

Le ombre sul progetto Transilvania Smart City non si fermano però agli scandali giudiziari. Gli oltre cinque ettari su cui dovrebbe sorgere il complesso si trovano a poca distanza da Pata Rât, la discarica a cielo aperto più grande della regione, e a una serie di insediamenti informali dove vivono circa 3.000 persone, quasi tutte rom.

Un problema abitativo e sociale

I primi insediamenti nelle vicinanze di Pata Rât (che in origine era un deposito di rifiuti sanitari) risalgono agli anni Settanta. Chi vi si era stabilito utilizzava la discarica come fonte di sostentamento, cercando tra i rifiuti oggetti riutilizzabili e rimettendoli in circolazione. Per decenni le autorità di Cluj-Napoca hanno guardato alla comunità con indifferenza e disinteresse, ma all’inizio degli anni 2000 l’area è stata utilizzata per “sistemare” diverse famiglie rom della città.

L’ultima, e più clamorosa, riallocazione forzata nella zona della discarica risale al 17 dicembre 2010 quando il comune di Cluj-Napoca vi ha fatto insediare altre 350 persone, sfrattate dalle case popolari di via Coastei per fare spazio a un nuovo parco pubblico. Ad attendere i nuovi abitanti obbligati c’erano solo poche case modulari, nessun servizio igienico né allacciamenti alla rete elettrica.

Secondo una ricerca dell’Università Babeș-Bolyai, pubblicata nel 2025, le condizioni sanitarie dell’area sono critiche a causa della presenza di sostanze tossiche come l’acido solfidrico, il cui livello supera di molto il limite imposto dalla legislazione nazionale, l’azoto ammoniacale e diversi tipi di cloruri. Al tempo della rilevazione appena quindici abitanti di Pata Rât avevano più di sessantacinque anni.

Investimenti per chi?

Lo sgombero ha dato vita a un movimento di protesta di attivisti per il diritto all’abitare e contro la discriminazione della popolazione rom. Il movimento si era già schierato, nel 2022, contro il progetto Transilvania Smart City e oggi guarda con sospetto i nuovi investimenti che potrebbero ulteriormente esacerbare la crisi abitativa della città.

La mancanza di alloggi sociali, unita a uno sviluppo urbano orientato al profitto privato, ha fatto lievitare i prezzi delle case che sono tra i più alti della Romania. Questo aspetto, insieme alla discreta popolarità di cui – secondo il New York Times – Trump gode nel Paese, e la posizione strategica della città, sono ciò che la rende appetibile agli occhi della multinazionale statunitense. Cluj-Napoca, infatti, vanta il secondo aeroporto più importante della Romania, collegato alle principali città europee, e si trova nel cuore di una regione, la Transilvania, che con la sua storia e la sua cultura da secoli affascina turisti e viaggiatori da ogni parte del mondo.

La sorte della comunità di Pata Rât se il progetto dovesse andare in porto (e dopo l’esperienza della Trump Tower di Belgrado la riuscita è tutt’altro che certa) resta per ora nell’ambito della speculazione. Una volta che il complesso residenziale sarà completato ci sarà ancora posto, a pochi chilometri da appartamenti di lusso e campi da golf, per insediamenti informali tra i rifiuti? Probabilmente no. Rimarrà da capire se le autorità di Cluj-Napoca coglieranno l’occasione per migliorare la vita dei propri cittadini o se sarà solo un pretesto per nuovi sgomberi.

Immagine tratta dal New York Times