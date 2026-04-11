UNGHERIA: Péter Magyar è davvero un’alternativa?

Péter Magyar è il candidato dell’opposizione ungherese, indicato largamente in testa nei sondaggi egli è “l’uomo nuovo” della politica ungherese. Ma puzza di vecchio.

L’ascesa di Péter Magyar rappresenta il terremoto politico più significativo in Ungheria dalla salita al potere di Viktor Orbán nel 2010. In poco meno di due anni, Magyar è passato dall’essere un oscuro funzionario governativo a diventare il leader dell’opposizione, portando il suo partito, Tisza (Tisztelet és Szabadság, Rispetto e Libertà), a insidiare seriamente l’egemonia del Fidesz nelle elezioni parlamentari dell’aprile 2026. In caso di vittoria, promette di liberare il Paese dalla corruzione e riportarlo all’interno dell’orbita europea. Magyar si descrive infatti come un liberale e un europeista, anche se permangono alcune ombre sulle sue intenzioni. A Bruxelles già si fregano le mani, tuttavia la sua vittoria non è scontata a causa del sistema elettorale ungherese, ampiamente ridisegnato sulla base delle convenienze del partito di Orban, con circoscrizioni disegnate ad hoc e una ripartizione dei voti residui nei collegi uninominali che avvantaggia il governo.

Da dove arriva Magyar?

Prima di diventare un oppositore del governo, Magyar era perfettamente integrato nei gangli del potere. E’ stato un fedele servitore del sistema orbaniano e la sua carriera politica è progredita parallelamente a quella dell’ex moglie, Judit Varga, su cui torneremo tra un attimo. Dopo la laurea in giurisprudenza e le prime esperienze nei tribunali di Budapest, Magyar ha trascorso quasi un decennio al centro della diplomazia ungherese nell’UE, prima come diplomatico e poi come supervisore dei rapporti governo ungherese e Parlamento Europeo: dal 2015 al 2018, è stato l’uomo incaricato di gestire le delicate relazioni legali e politiche tra l’esecutivo di Orbán e le istituzioni europee. Al suo ritorno in Ungheria, Magyar è stato inserito nel circuito delle nomine governative per la gestione di enti strategici per poi sedere nel consiglio di amministrazione della MBH Bank, la banca nata dalla fusione degli istituti di credito vicini a Orban. Insomma, Magyar era un boiardo di Stato. La stessa cosa vale per la moglie, Judit Varga, ministro della Giustizia fino al 2024. Una felice coppia di regime.

La rottura con Orban

Il 2 febbraio 2024, venne rivelato che la presidente della Repubblica, Katalin Novák, aveva concesso la grazia nell’aprile 2023 a un criminale coinvolto in un caso di pedofilia. Lo scandalo portò alle dimissioni di Novák e del ministro della Giustizia, Judit Varga, che aveva controfirmato la grazia. A quel punto, Magyar è caduto sulla via di Damasco: dopo aver lasciato i propri incarichi, ha cominciato a denunciare la “cupola” orbaniana, dichiarandosi pentito di averne fatto parte. Una conversione credibile?

Una visione politica ambigua

Magyar ha compreso che, per avere successo, doveva occupare quegli spazi politici rimasti senza un’effettiva rappresentanza. Si dichiara un “conservatore deluso”, un liberale di destra, un europeista deciso a restaurare lo stato di diritto e a smantellare il “regime ibrido” costruito da Orban, garantendo l’indipendenza della magistratura e dei media pubblici. Insomma, il candidato perfetto per Bruxelles. Tuttavia, se lo guardiamo più da vicino, ci accorgiamo che Magyar dice di voler mantenere una posizione ferma sulla sovranità nazionale e sul controllo dei confini, restando piuttosto freddo rispetto all’invio di aiuti militari all’Ucraina.

La criticità maggiore risiede però nella natura estemporanea della sua ascesa. Il suo partito è una costruzione artificiale, senza una solida struttura democratica interna e completamente dipendente dal suo leader, un “one man show” carismatico e populista dietro cui non sembra esserci un consistente e trasparente progetto politico. A queste ambiguità si sommano le accuse di violenza domestica mosse dall’ex moglie, Judit Varga. Magyar ha sempre negato, parlando di una campagna di fango orchestrata dai servizi segreti.

Cambiare tutto per non cambiare niente

Il rischio di gattopardismo è evidente. Magyar proviene dal retroterra culturale e politico di Fidesz, è stato membro dell’élite orbanista, ha attinto alla mangiatoia delle nomine governative. Egli è un prodotto dell’orbanismo e credere alla sua conversione risulta difficile. L’indomani delle elezioni, l’Ungheria potrebbe trovarsi con un orbanismo senza Orban: altrettanto corrotta, altrettanto oligarchica, ma compiacente verso Bruxelles abbastanza da evitare grane. La campagna elettorale populista di Magyar gli ha fin qui consentito di nascondere queste contraddizioni. Le urne ci diranno se gli ungheresi preferiranno la copia o l’originale.