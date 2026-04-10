UNGHERIA: Vincere non basta. Come funziona il sistema elettorale voluto da Orbán.

Gerrymandering e voti residui in un sistema elettorale misto, uninominale e proporzionale.

Da BUDAPEST – È iniziato il conto alla rovescia per le elezioni ungheresi, su cui si gioca una partita internazionale. Orbán, la cui popolarità all’estero ha superato quella dello storico calciatore Ferenc Puskás, è riuscito nell’intento di convogliare su di sé l’ endorsement di Putin, Trump e Xi-Jiping . Non male per un piccolo paese dell’Europa centrale. L’avversario Péter Magyar punta invece sul desiderio di cambiamento di una parte della società. Non sarà facile, considerato il sistema elettorale in vigore.

Il sistema elettorale ungherese

199 sono i seggi in Parlamento, ne servono 100 per governare, 133 (i due terzi) per modificare la Costituzione e varare quelle leggi dette cardinali perché regolano materie fondamentali come il sistema elettorale, la giustizia, la banca centrale. Secondo i sondaggi indipendenti ( Medi án e 21 Research Institute ), TiSza di Péter Magyar otterrebbe 129 seggi, FiDeSz 64 e Mi Hazánk, il partito di estrema destra, 6. Un risultato importante, ma non decisivo.

Il sistema elettorale ungherese è misto. Maggioritario puro (senza ballottaggio) per i collegi uninominali per i quali sono in ballo 106 seggi, proporzionale per i partiti che superano la soglia del 5% per un totale di 93 seggi.

La particolarità del sistema magiaro però si basa sul meccanismo dei voti residui (töredékszavazat), che vengono recuperati e trasferiti ai rispettivi partiti per la ripartizione proporzionale. Esistono due tipologie di voti residui: i voti del candidato perdente (quelli effettivamente ricevuti dagli elettori) e i voti in eccesso del candidato vincitore, ovvero tutti i voti ottenuti oltre al minimo necessario per battere il secondo classificato, cioè la differenza tra i voti ricevuti e i voti del secondo classificato più uno. Ciò vuol dire che in un collegio con tre o più candidati i voti residui del vincitore si calcolano rispetto al secondo arrivato, non rispetto alla maggioranza assoluta e possono determinare un grande quantità di voti al livello proporzionale anche senza una vittoria schiacciante in termini assoluti.

Altra novità del sistema ungherese è il gerrymandering, in base al quale le circoscrizioni elettorali vengono ridisegnate per ottenere vantaggi politici. La nuova mappa elettorale del paese, messa a punto da Orbán due anni fa, vede le provincie rurali storicamente in mano a FiDeSz, la capitale Budapest in gran parte ad appannaggio di TiSza, e le città medie come Győr, Miskolc, Debrecen, Pécs, Szeged, oggi più che mai incerte dopo le contestazioni dei giorni scorsi .

Non bisogna poi dimenticare i circa 500000 ungheresi residenti all’estero che votano per posta, e anche gli elettori autorizzati a votare fuori dal comune di residenza, il cosiddetto voto turistico. Non sono grandi numeri, è vero, ma in un sistema elettorale di questo tipo possono diventare decisivi.

L’importante è assicurarsi più collegi uninominali possibili. Chi ne vince di più riceve anche più voti residui nella ripartizione proporzionale. E potrebbe creare un effetto valanga.

Per i due avversari, dunque, vincere non basta, serve un ampio margine.

Foto: hvg.hu