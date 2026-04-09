Storia della Bosnia Erzegovina

DA LEGGERE: Storia della Bosnia Erzegovina, in uscita il 24 aprile

Matteo Zola 9 Aprile 2026

TITOLO: Storia della Bosnia Erzegovina. Dal primo Novecento a oggi

AUTORE: Alfredo Sasso

EDITORE: Morcelliana Scholé

PAGINE: 272

COSTO: 22 euro

Un altro bellissimo volume della Morcelliana Scholé sulla storia contemporanea dei Paesi dell’Europa centro-orientale. Un altro libro scritto da un amico. E come si fa a essere imparziali? Non si può, e non lo saremo. Storia della Bosnia Erzegovina. Dal primo Novecento a oggi, in uscita il prossimo 24 aprile, è l’ultima fatica di Alfredo Sasso. ricercatore in Storia contemporanea presso l’Università di Torino e l’Istituto di Studi politici dell’Università di Losanna, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso nonché tra i padri fondatori di East Journal cui ha lasciato indimenticate playlist balcaniche, infinite discussioni sulla storia bosniaca e archivi di ricordi per sempre immagazzinati nelle nostre jugosfere cardiache. Quindi, state pronti ai blocchi di partenza che il libro è in uscita. Ajde!

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Chi è Matteo Zola

Giornalista professionista e professore di lettere, classe 1981, è direttore responsabile del quotidiano online East Journal. Collabora con Osservatorio Balcani e Caucaso e ISPI. Ha realizzato reportage dai Balcani e dal Caucaso, occupandosi di estremismo islamico e conflitti etnici. E' autore e curatore di "La guerra di Indipendenza ucraina" (Morcelliana, 2025) e "Ucraina, alle radici della guerra" (Paesi edizioni, 2022). Tra le principali pubblicazioni in ambito giornalistico c'è "Interno Pankisi, dietro la trincea del fondamentalismo islamico" (Infinito edizioni, 2022) e "Congo, maschere per una guerra" (Quintadicopertina editore, 2015). Dal 2023 è tra gli organizzatori di Estival, il festival dell'Europa centro-orientale di Trento.

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