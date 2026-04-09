DA LEGGERE: Storia della Bosnia Erzegovina, in uscita il 24 aprile

TITOLO: Storia della Bosnia Erzegovina. Dal primo Novecento a oggi
AUTORE: Alfredo Sasso
EDITORE: Morcelliana Scholé
PAGINE: 272
COSTO: 22 euro
Un altro bellissimo volume della Morcelliana Scholé sulla storia contemporanea dei Paesi dell’Europa centro-orientale. Un altro libro scritto da un amico. E come si fa a essere imparziali? Non si può, e non lo saremo. Storia della Bosnia Erzegovina. Dal primo Novecento a oggi, in uscita il prossimo 24 aprile, è l’ultima fatica di Alfredo Sasso. ricercatore in Storia contemporanea presso l’Università di Torino e l’Istituto di Studi politici dell’Università di Losanna, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso nonché tra i padri fondatori di East Journal cui ha lasciato indimenticate playlist balcaniche, infinite discussioni sulla storia bosniaca e archivi di ricordi per sempre immagazzinati nelle nostre jugosfere cardiache. Quindi, state pronti ai blocchi di partenza che il libro è in uscita. Ajde!