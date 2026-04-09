Tra Cechia e Slovacchia è ricominciata la relazione speciale

Il bilaterale di Nova Horka ha segnato per Cechia e Slovacchia un ritorno al passato. Tanta collaborazione ma anche qualche voce critica.

Lo scorso 31 marzo, dopo anni di rumoroso silenzio, i governi di Praga e Bratislava si sono incontrati di nuovo presso il Castello di Nova Horka, a pochi chilometri da Ostrava, ripristinando la prassi delle consultazioni di buon vicinato. Il ceco Andrej Babis e lo slovacco Robert Fico hanno mostrato unità d’intenti su svariati temi; una sintonia che ha portato alla firma di un memorandum di cooperazione, ma anche alle accuse di alcuni osservatori legati agli interessi di Kiev e di Bruxelles.

Il memoradum: i dossier sul tavolo

L’ultima volta era successo nella primavera del 2023 a Trencin, Slovacchia del nord; i primi ministri in carica erano Petr Fiala da una parte ed Eduard Heger dall’altra. Dopo quell’appuntamento il ciclo degli incontri bilaterali ceco-slovacchi, regolare dal lontano 2012, era stato interrotto per volontà unilaterale di Praga. Con l’insediamento del governo Fico a Bratislava infatti, le divergenze tra i due paesi si erano ampliate fino all’incomunicabilità, soprattutto sui temi legati alla guerra d’Ucraina.

La recente elezione di Andrej Babis in Cechia però ha ricomposto rapidamente la frattura; la ripresa dei colloqui di buon vicinato era fra le promesse elettorali del leader di ANO, oltre che un desiderio del suo omologo Slovacco. Secondo Fico l’incontro di Nova Horka è stata l’occasione per fare un vero e proprio inventario delle relazioni reciproche, e per approfondire questioni sempre più scottanti come la pace globale, la sicurezza energetica e l’immigrazione clandestina. La giornata ha portato alla firma di un memorandum di cooperazione rafforzata che evidenzia il ritorno dell’antica simbiosi.

Il documento prevede un’intima condivisione delle risorse e degli spazi fisici. Per lo stoccaggio del gas naturale, per esempio, i due paesi utilizzeranno lo stesso deposito nel villaggio di Dolni Bojanovice, a pochi chilometri da Brno. Nel campo della difesa poi, come annunciato dal ministro slovacco Kalinak, l’aviazione ceca sorveglierà lo spazio aereo dei vicini fino alla fine dell’anno, quando gli F-16 slovacchi saranno abilitati allo scopo.

Sui rifornimenti energetici infine, Babis e Fico si sono detti disposti ad assecondare più attivamente le esigenze della controparte: Praga soffre il rincaro del carburante anche a causa del provvedimento del “doppio prezzo” (per acquirenti locali e transfrontalieri) emanato dal governo slovacco, mentre Bratislava chiede più sostegno nella campagna per la riparazione dell’Oleodotto Druzhba, indispensabile per il suo approvvigionamento.

Le reazioni: pragmatici e detrattori

Molti i commenti a margine dell’incontro, sia dalle opinioni pubbliche dei due paesi, sia da osservatori esterni interessati alle ricadute internazionali. Grande soddisfazione emerge, ovviamente, dalle parole dei protagonisti. Babis ha sottolineato come Cechia e Slovacchia restino i maggiori partner commerciali l’una dell’altra, e che la ripresa del dialogo non fosse più rimandabile. Fico ha rincarato la dose aggiungendo che negli ultimi anni il rapporto bilaterale aveva sofferto a causa di eccessive ingerenze dell’Unione Europea. In generale le reazioni positive hanno a che fare col pragmatismo di due governi che, nonostante gli screzi su temi rilevanti come la politica energetica e il sostegno all’Ucraina, non possono rinunciare a collaborare.

Ma c’è anche una prospettiva critica, che guarda invece a questo riavvicinamento con preoccupazione, quasi propedeutico alla condivisione, su scala regionale, di modelli politici euroscettici e illiberali. Il conflitto scoppiato proprio nelle ultime settimane tra il governo ceco e alcuni media locali indipendenti (Seznam Zprávy, Novinky.cz e Právo), ha suscitato paragoni con situazioni analoghe denunciate non solo in Slovacchia, ma anche nell’Ungheria di Orban.

Visegrad: il prossimo obiettivo?

Il prossimo incontro di buon vicinato si terrà in Slovacchia, sia per rispetto dell’alternanza sia per onorare il turno di presidenza del Gruppo di Visegrad, che a partire dal prossimo luglio passerà nelle mani di Bratislava. Dopo aver rinnovato con successo i rapporti bilaterali quindi, il prossimo passo potrebbe essere quello di ricompattare la formula a quattro, giunta due mesi fa al 35esimo compleanno con qualche ruga di troppo. Se gli ultimi avvicendamenti politici in Cechia e Polonia hanno fatto parlare molti di rinascita del V4, indizi di segno opposto invitano alla prudenza. Alcuni dossier sensibili continuano ad aprire crepe nel blocco centro-europeo, non più granitico da almeno un decennio.

Lo dimostra la dura polemica, ingaggiata anch’essa in concomitanza con il meeting di Nova Horka, che ha coinvolto il presidente ceco Petr Pavel e il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjarto: pomo della discordia la pubblicazione di messaggi riservati tra Mosca e Budapest sull’aggiramento delle sanzioni europee. La guerra di Putin in Ucraina, con le sue delicate implicazioni energetiche, rimane un fattore di divisione fra i quattro di Visegrad, e l’atteggiamento di Pavel rivela divergenze interne allo stesso governo ceco sulla postura internazionale del paese, nel contesto regionale così come in quello globale.

Foto dal profilo FB di Robert Fico