21 – Speciale Capodanno: Recap 2025 di East Calling

redazione 25 Marzo 2026

Vi siete persi le ultime puntate di East Calling? Non temete! Le trovate tutte su Spotify e sul nostro sito.

East Calling Speciale
East Calling
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Vi riproponiamo oggi una puntata di qualche mese fa – ma quanto mai attuale. In questa puntata speciale di fine anno abbiamo posto una semplice domanda ad alcuni degli ospiti della seconda stagione del podcast: cos’è successo dall’ultima volta che ci siamo sentiti? In un tempo in cui il bombardamento mediatico rappresenta ormai la normalità, riprendere i fili delle storie di quest’ultimo anno è un dovere, oltre che l’unico modo per avere una comprensione reale di ciò che ci circonda.

Abbiamo parlato – o meglio, riparlato – con Giorgio Fruscione della Serbia e delle proteste, con Andreas Pieralli della Repubblica Ceca e del nuovo governo e con Oleksiy Bondarenko, di Ucraina, guerra e presidenza. Infine, facciamo il punto su due storie e due paesi di cui avevamo parlato nella stagione di East Calling: Romania e Moldavia.

Questa è la seconda stagione di East Calling, il podcast scritto e prodotto da East Journal. Per commentare questa puntata o suggerire nuovi argomenti, scrivici a [email protected].

Ciao!

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