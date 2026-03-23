SLOVENIA: Elezioni, paese spaccato ma Janša non riesce a dare la spallata

Le elezioni in Slovenia del 22 marzo hanno visto l’opposizione di Janša aumentare i consensi ma senza riuscire a dare la spallata al premier Golob

Domenica 22 marzo si è votato in Slovenia per le elezioni parlamentari. Il voto ha restituito l’immagine di un paese spaccato in due blocchi quasi perfettamente equivalenti: il partito di governo Svoboda (Libertà) del primo ministro Robert Golob ha ottenuto il 28,6% dei voti, conquistando 29 seggi su 90. Ha vinto a stretto margine sul principale partito di opposizione, il Partito Democratico Sloveno (SDS) di Janez Janša, con il 28% dei voti e 28 seggi, e uno scarto di circa 7800 voti.

Il risultato segnala un calo per Golob, che quattro anni fa era salito alla ribalta come figura nuova della politica, proveniente dal mondo imprenditoriale e portatore di un programma europeista, riformista, liberale e progressista, vincendo con il 34,45% dei voti e ottenendo da solo 41 seggi dei 46 necessari per avere la maggioranza all’Assemblea Nazionale. Allo stesso tempo Janša, pur aumentando i propri consensi rispetto al 24,5% delle elezioni del 2022, non riesce a dare la spallata e tornare al governo.

Il risultato elettorale pone sia Svoboda che il SDS di fronte a notevoli difficoltà: in primo luogo per trovare i numeri necessari per formare una nuova coalizione di governo, e, in secondo luogo, per far sì che questa sia stabile e il più possibile duratura. Qualora emergesse un esecutivo fragile o di minoranza, non è da escludere un ritorno alle urne nel prossimo futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione dello scenario politico in questo piccolo ma centrale paese europeo.

Un parlamento frammentato

Il voto dà vita ad un parlamento frammentato, composto da sette partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% e rendendo complessa la ricerca di una coalizione sia per Golob che per Janša.

Nonostante il risultato stabile, se non positivo, degli altri due partiti di governo, Levica (Sinistra) e i Socialdemocratici (SD), che hanno ottenuto, rispettivamente, il 5,6% e il 6,7%, la coalizione uscente risulta indebolita e non in grado di ripresentarsi come nuova maggioranza stabile.

Per Janša, i numeri sono relativamente più favorevoli, ma comunque ma non sufficienti per raggiungere la maggioranza: gli altri tre partiti in parlamento vicini al SDS sono i cristiano-democratici di Nuova Slovenia (NSi), con il 9,3%, e due novità fra le fila della Camera – i Democratici (DEM), nati da un ex membro del SDS nel novembre 2024, che alla loro prima prova elettorale hanno ottenuto il 6,7%, e Resni.ca, un partito anti-establishment e conservatore, fondato nel 2021 sull’onda lunga della pandemia, incline a narrazioni complottistiche, filorusse ed euro-scettiche, che ha vinto il 5,5% dei voti.

Una campagna elettorale avvelenata

La campagna elettorale è stata caratterizzata da tensioni, polarizzazioni e diverse pratiche scorrette, se non proprio violente e intimidatorie: a fine febbraio, è stato trovato il cadavere di un cane appeso a un cartellone elettorale di Svoboda a Vrhnika, a 20km da Lubiana – un gesto macabro e sconcertante che ha sconvolto il paese.

Verso metà marzo, poi, è trapelata la notizia di sospette operazioni da parte di Janša e del suo partito volte a screditare Golob e Svoboda. La discussa e inquietante rivelazione vedeva protagonista una società israeliana di intelligence privata, la Black Cube, che, secondo le ricostruzioni, avrebbe cercato contatti con figure vicine al governo, filmando discussioni su presunte pratiche di lobbying illegale e uso illecito di fondi statali. Pur essendoci stati contatti fra la Black Cube e Janša, quest’ultimo ha negato di averli impiegati per raccogliere informazioni compromettenti sul governo.

Il materiale circolato a poche settimane dal voto ha avuto un impatto sull’elettorato: fino alla sua divulgazione, SDS era dato in leggero vantaggio nei sondaggi, ma successivamente ha perso progressivamente terreno, arrivando secondo dietro Golob, seppur di poco.

L’episodio ha infiammato la campagna elettorale e spaccato l’elettorato: Janša lo ha presentato come prova della corruzione del governo, mentre Golob ha denunciato il SDS come pronto a giocare sporco coinvolgendo entità straniere per riguadagnare il potere. In una lettera del 19 marzo a Ursula von der Leyen, Golob ha chiesto che la Commissione europea investigasse sull’accaduto, definendolo una “chiara minaccia ibrida contro l’UE”. Un episodio che ha, infatti, messo in allarme le istituzioni comunitarie, in un periodo già oltremodo segnato da crescente preoccupazione per le interferenze straniere nelle elezioni democratiche.

L’ombra dello scenario Orbán su Lubiana

Janša non è nuovo a critiche e controversie: durante il suo ultimo governo (2020-2022), l’Unione Europea aveva sollevato preoccupazioni sul rispetto dello stato di diritto nel paese. Quel governo cadde proprio a seguito di una massiccia mobilitazione conosciuta come la “protesta dei campanelli”, quando migliaia di cittadini si riunirono per settimane davanti al parlamento in bicicletta.

Fra luci ed ombre, Janša rimane un elemento influente, polarizzante e controverso della politica slovena. Attivo fin dal 1990 e fra i protagonisti delle primissime elezioni libere del paese, appena indipendente dalla Jugoslavia, e già tre volte primo ministro, Janša ha costruito nel tempo anni una sorta di culto della personalità, legando sempre più indissolubilmente il nome del suo partito a sé stesso. Negli ultimi anni si è però progressivamente spostato verso posizioni sempre più radicali e nazionaliste.

Proprio contro la prospettiva di un suo ennesimo ritorno al potere si è incentrata la campagna elettorale di Golob, che ha contrapposto la difesa dei valori democratici e liberali alla possibile deriva illiberale della Slovenia sul modello dell’Ungheria di Viktor Orbán, qualora Janša tornasse al governo.

Questa eventualità non sarebbe una paura a vuoto, ma si inserisce in un contesto europeo più ampio, segnato da una crescente affermazione di forze di estrema destra – dalla vittoria di Andrej Babiš in Cechia nell’ottobre 2025, alle prospettive di governo per il Rassemblement National in Francia, fino alla continua crescita di Alternative für Deutschland in Germania, ormai stabilmente tra le principali forze politiche del paese.

In questo quadro, l’ipotesi che la Slovenia possa avvicinarsi al blocco guidato da Orbán e alleati, e, più in generale, a posizioni più euroscettiche e ambigue sul sostegno all’Ucraina, appare una possibilità concreta. Negli ultimi tempi, Janša si è mostrato sempre più affine con il leader ungherese, definendolo di ispirazione per il suo modo di fare politica, e ha espresso apprezzamento per il presidente USA Donald Trump, seguendo in questo le orme di altri partiti nazionalisti di destra in Europa. Una simile virata potrebbe avere ripercussioni significative sugli equilibri all’interno dell’UE.

Foto: BoBo via RTVSlo