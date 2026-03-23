BALCANI: Aderire all’UE senza passare dal “via”, la proposta di Vučić e Rama

In una insolita “alleanza” il presidente serbo Aleksandar Vučić e il primo ministro albanese Edi Rama hanno proposto alla Commissione Europea, tramite le pagine di un noto giornale tedesco, un nuovo modello di adesione “parziale” all’Unione Europea. Un accesso velocizzato all’UE e ai suoi mercati, ma senza potere politico all’interno delle istituzioni di Bruxelles.

La formula proposta da Vučić e Rama è accelerata poiché prevede una adesione quasi immediata (entro il 2027-2028) nei settori chiave dell’UE: ovvero Mercato Unico e Area Schengen. È limitata poiché questi potenziali nuovi membri accettano di non avere peso politico all’interno dell’Unione Europea. I primi fruitori di tale modello potrebbero essere proprio quei paesi balcanici che da anni sono candidati per l’adesione, ma in realtà, se presa sul serio, la proposta sarebbe estendibile anche al di fuori della regione.

I due leader, nel testo scritto a quattro mani e pubblicato sulle pagine del quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, definiscono questa come una formula che «non graverebbe sull’architettura decisionale dell’UE, […] ma potrebbe portare benefici tangibili ai cittadini» e, sempre secondo i due leader, rafforzerebbe la posizione economica e geopolitica dell’Unione. Gli autori sottolineano anche che i paesi balcanici vedono nella prospettiva dell’adesione il motore più forte per le riforme, gli investimenti e la riconciliazione e ciò rappresenta per l’Europa «una nuova linea strategica per gli investimenti volti a rafforzare l’Unione». Allo stesso tempo, però, Vučić e Rama invitano l’UE ha non sottovalutare le preoccupazioni di alcuni Stati membri circa l’efficace funzionamento dell’UE con un numero maggiore di membri: «Le preoccupazioni circa il processo decisionale e l’equilibrio istituzionale sono legittime, non siamo ingenui.»

Un modello simile a questo in realtà esiste già ed è valido per paesi come Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, i quali però hanno scelto di non essere coinvolti politicamente per ragioni di sovranità e inoltre, nessuno di loro ha problemi di scarsa democraticità del sistema. Diversa sembra essere invece la situazione a Belgrado e Tirana e a livello politico la preoccupazione è quella di trasformare i cittadini dei Balcani in europei di seconda classe, tutto ciò al solo scopo di preservare il potere dei loro leader.

La reazione di Bruxelles

Fino ad oggi non è ancora arrivato un commento ufficiale da parte della Commissione Europea e ciò non sembra andare a favore dei due leader balcanici. A Bruxelles in molti temono di creare in questo modo una forma di “adesione di serie B” che potrebbe minare l’unità politica dell’Unione. Un argomento che a Bruxelles è fragile da ormai molti anni e sui cui si sono spesi anche leader politici importanti come il presidente francese Emmanuel Macron. Quest’ultimo infatti nel 2022 propose la CPE, una specie di “anticamera” dell’UE in cui includere gli stessi paesi balcanici, ma anche Ucraina, Moldova e Regno Unito. Sull’adesione della Serbia però lo stesso leader francese è sempre rimasto sulle posizioni iniziali: senza riforme e senza risolvere il nodo Kosovo, l’adesione resta congelata.

La proposta di Vučić e Rama è arrivata a solo due settimane di distanza dalle dichiarazioni di Marta Kos, attuale Commissaria europea per l’Allargamento, la quale aveva avvertito che l’UE avrebbe bloccato il percorso di adesione dei cosiddetti “cavalli di Troia“. Un riferimento abbastanza esplicito a quei paesi la cui politica è in qualche modo influenzata dal Cremlino, con la stessa Serbia in particolare che potrebbe rientrare in questa categoria. A questo problema, l’adesione accelerata proposta dai due leader balcanici pone una soluzione drastica poiché ai nuovi membri non sarebbe concesso peso politico.

Il processo di adesione in corso

Serbia e Albania sono candidati per l’adesione da molti anni, Tirana è più avanti nel processo, ma entrambi i leader hanno grossi problemi con la libertà di stampa e con la gestione della corruzione. La Serbia è diventata candidata ufficiale per l’adesione all’UE nel 2012 e nel 2014 ha aperto i negoziati. Dal 2017, quando Vučić ha preso il potere, il percorso di adesione si è però quasi completamente arenato e a peggiorare questa situazione è arrivato il conflitto in Ucraina e le recenti proteste studentesche esplose dopo il crollo della pensilina alla stazione di Novi Sad. Manifestazioni e cortei che spesso sono stati repressi dalla polizia in modo molto violento. Ad oggi la Serbia ha discusso con la Commissione Europea 22 dei 35 capitoli, ma i negoziati sono quasi fermi dal 2021 e i capitoli chiusi fino a questo momento sono soltanto 2.

Sicuramente migliore la situazione dell’Albania, con Rama che ha più volte annunciato l’obiettivo dell’adesione entro il 2030. Il paese è candidato dal 2014, ma i negoziati veri e propri sono iniziati solo nel luglio 2022. Nell’ultimo anno, Tirana ha aperto tutti i 6 cluster negoziali (composti al loro interno dai 35 capitoli negoziali) e al momento sta lavorando per ottenere il rapporto positivo riguardo le riforme della giustizia (IBAR).

Proprio sul tema giustizia pesa però la lunga vicenda giudiziaria della ex vicepremier Belinda Balluku, accusata di aver favorito illegalmente alcune aziende nella concessione di contratti multimilionari, ma sempre protetta dalla maggioranza di governo. Sebbene la Corte Costituzionale l’aveva sospesa dall’incarico già a novembre scorso, la rimozione definitiva da parte di Rama è arrivata solo il 26 febbraio e pochi giorni dopo la maggioranza di governo ha bloccato in Parlamento la richiesta di arresto da parte della SPAK. Una vicenda che ha nuovamente messo in cattiva luce la figura del primo ministro, spesso accusato dalle opposizioni di non combattere a sufficienza la corruzione e non rispettare il ruolo della magistratura.

Le prospettive

Come sintetizzato in modo molto chiaro dal Centro per le analisi delle politiche Europee (CEPA), l’impressione generale è che con questa proposta, sebbene interessante sotto molti punti di vista, i due leader balcanici vogliano soprattutto «avere la botte piena e la moglie ubriaca, ovvero accedere al mercato unico senza frenare le loro tendenze autoritarie».

Una preoccupazione che al momento sembra essere condivisa anche da molti degli attuali Stati membri che per i paesi balcanici sembrano preferire il percorso di adesione ordinario.

Foto: RTSH