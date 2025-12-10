CINEMA: ‘Franz’ di Agnieszka Holland in anteprima nazionale a Trieste

Franz, il film della cineasta polacca Agnieszka Holland dedicata all’autore boemo Franz Kafka, avrà la sua anteprima nazionale in apertura al Trieste Film Festival. L’Associazione Alpe Adria l’ha annunciato, insieme ad altre anticipazioni della trentasettesima edizione del TSFF, dal 16 al 24 Gennaio 2026. Il festival ha già presentato film di Agnieszka Holland in precedenza, in particolare The Green Border nell’edizione 2024. Benché Franz non abbia finora goduto dello stesso successo o ottenuto riconoscimenti particolari, resta uno dei film cechi più attesi della stagione 25-26.

Come è consuetudine presso l’evento, all’apertura del festival seguirà, a metà, la serata d’apertura dei concorsi con un’altra anteprima nazionale: La scomparsa di Josef Mengele (The Disappearance of Josef Mengele) di Kirill Serebrennikov, cineasta russo da anni esule. Il suo film, presentato fuori concorso all’ultima edizione di Cannes, segue la fuga del gerarca e chirurgo nazista, responsabile di crimini indicibili ad Auschwitz. Il film rappresenta una svolta particolare nella filmografia di Serebrennikov, meno “esuberante” rispetto al suo precedente Limonov, e verrà disrtribuito nelle sale italiane già dal 29 Gennaio. Il regista sarà presente al festival nel quadro di una masterclass. Non è l’unico ospite d’onore: ci sarà anche l’ungherese Ildikó Enyedi con Silent Friend, il film di chiusura del TSFF, uno dei migliori presentati a Venezia quest’anno.

Benché la selezione del concorso del TSFF non sia ancora svelata, nelle scorse settimane il festival ha anche annunciato il focus della sezione “Wild Roses”, dedicata a cineaste donne, con un focus nazionale specifico per ciascun anno. Nel 2026, sarà la Slovenia ad essere oggetto della selezione, presentando opere come Little Trouble Girls (presentato già in sala come La Ragazza del Coro), Fantasy, e molti altri. Si conferma, già dalle prime avvisaglie, un anno particolarmente postivo per il festival — il più grande festival italiano dedicato al cinema centro-orientale.