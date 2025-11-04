MONTENEGRO: Niksic sarà Capitale Europea della Cultura 2030

Nikšić, la seconda città del Montenegro, è stata scelta come Capitale Europea della Cultura 2030, come annunciato dalla giuria della Commissione Europea durante una cerimonia tenutasi presso la Casa della Cultura Europea a Bruxelles. Nikšić ha gareggiato con la città ucraina di Leopoli per il titolo 2030 nella categoria dei paesi EFTA/SEE.

Nikšić è la terza città dei Balcani occidentali a ottenere il titolo di Capitale Europea della Cultura, dopo Novi Sad (2022) e Skopje (2028). Condividerà il titolo con Leuven, in Belgio, e con una città cipriota, Larnaka o Lemesos, che sarà annunciata a dicembre.

In risposta alle crescenti divisioni e tensioni globali, la città di Nikšić ha costruito la sua candidatura attorno al tema della “Città Aperta” e al concetto di čojstvo (“essere umano”). Attraverso un ricco programma culturale, l’anno del titolo sarà un’opportunità per dimostrare che apertura e solidarietà possono guidare una trasformazione positiva, dalla creatività e dall’apprendimento alla resilienza e al benessere collettivo.

La ministra della cultura e dei media Tamara Vujović ha descritto il premio come un riconoscimento eccezionale della cultura montenegrina, della creatività e dei valori europei che essa sostiene, nonché una testimonianza della forza locale. “Oggi Nikšić è diventata un simbolo di successo, unità e maturità culturale del Montenegro. Il titolo di Capitale Europea della Cultura conferma che il nostro potenziale culturale, la nostra identità e la nostra creatività possono competere fianco a fianco con i migliori d’Europa”, ha affermato Vujović.

Il Commissario europeo alla cultura, giovani e sport, Glenn Micallef, si è congratulato con Nikšić, “città della resilienza e del rinnovamento” e con un “ricco passato industriale e una vivace scena creativa”.

Come Capitale Europea della Cultura (ECoC), la città avrà nuove opportunità di sviluppo e potrà attrarre investitori e turisti; il titolo potrà lasciare una solida eredità, come già in altri casi. Situata lontano dalle mete turistiche dell’Adriatico, le offerte culturali di Nikšić includono, tra gli altri, il Monastero di Ostrog, abbarbicato nella roccia; la Fortezza ottomana di Bedem, oggi sede di concerti, il lago Krupac, il palazzo di Re Nikola (oggi sede dello Zavičajni Muzej) e la Cattedrale.

Pur accogliendo con favore il titolo, ci sono anche voci che esprimono dubbi sul sindaco della città. Secondo il commentatore di CDM Ljubomir Filipovic, Marko Kovačević resta “una figura polarizzante… che si identifica apertamente come nazionalista serbo, ammiratore di Vladimir Putin ed erede della tradizione cetnica in Montenegro”, e che resterà con tutta probabilità alla guida di Nikšić fino a oltre il 2030.

Foto: Janusz Recław, CC BY-SA