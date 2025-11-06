BOSNIA: Gli abitanti di Kupres contro la miniera di magnesio

L’Associazione Alpino-Ecologica Stozer, l’iniziativa civica “Giovani per Kupres” e numerosi abitanti di questa cittadina montana bosniaca, con la “Marcia di protesta pacifica per Plazenica”, hanno nuovamente manifestato la loro opposizione alla prevista costruzione di un impianto da parte della società BH Magnezij & Minerali d.o.o. Sottolineano che questo “progetto del secolo” potrebbe causare un inquinamento multiplo del suolo, dell’aria e dell’acqua, non solo sull’altopiano di Kupres e nei comuni limitrofi, ma anche nel bacino idrico adriatico.

Pericolo ecologico

Mentre alcuni vedono progressi e posti di lavoro per diverse centinaia di lavoratori nel progetto di estrazione e lavorazione della dolomite in magnesio, i manifestanti e i firmatari della petizione vedono un pericolo ecologico in quella fabbrica chimica. Non sono contrari allo sviluppo economico, ma affermano che non deve essere in contraddizione con la salvaguardia delle risorse naturali.

“Crediamo che alcune cose non possano essere corrette se sono già state fatte, e crediamo che l’attività mineraria e la costruzione di nuovi impianti debbano essere affrontate con maggiore consapevolezza, perché si tratta di danni che potrebbero durare per due, tre e più generazioni, non solo per la gente di Kupres, ma per tutti coloro che vivono a valle di Kupres”, osserva Nikola Lovrić, membro dell’iniziativa “Giovani per Kupres“.

Hrvoje Čosić di Stozer aggiunge che questo riguarda anche i bacini dei fiumi Vrbas, Pliva, Sturba, Bustrica, Sujica fino a Trebizat e Cetina: “La nostra strategia è il turismo, l’agricoltura e l’allevamento, in armonia con questo paesaggio, che è un giardino dell’Eden, e che deve rimanere tale”.

“Il nostro è un modo per dimostrare insoddisfazione per la passività delle istituzioni che non controllano tali questioni. Un altro problema è il comportamento arrogante degli investitori stranieri nelle nostre comunità locali”, avverte Mijo Dumančić, presidente dell’Associazione Alpino-Ecologica Stozer.

Miseri ricavi per il comune

La tassa di concessione di 1.300 marchi (650 euro) l’anno per lo sfruttamento della dolomite è ben misera, secondo la società civile.

“A Kupres [gli investitori minerari] non sono contribuenti. Se hanno buone intenzioni per queste persone, che inizino a pagare le tasse e a fare affari secondo tutte le possibili disposizioni della Legge sulla Contabilità e tutte le altre disposizioni relative alla normale attività economica civile”, afferma Marko Batinic, economista e partecipante alla marcia.

In precedenza, era stata presentata al consiglio comunale di Kupres una petizione con 4.308 firme, che richiedeva, oltre all’adozione di una decisione contraria alla costruzione della fabbrica di magnesio, anche la risoluzione del contratto di concessione per la cava di Grguljaca.

“Il consiglio comunale ha richiesto al sindaco di condurre uno studio indipendente in modo che i consiglieri potessero ottenere informazioni di prima mano da esperti”, afferma il sindaco di Kupres, Danko Jurić (HDZ BiH).

Una produzione sperimentale?

Lo studio di impatto ambientale, in collaborazione con sei professori universitari, è stato analizzato dal geografo e idrologo Prof. Dr. Muriz Spahic, che ha concluso che è carente e poco trasparente, e che il processo di produzione non è certificato.

“Gli accademici non capiscono perché questo progetto venga fatto a Kupres, quando la maggior parte del magnesio viene ricavata dall’acqua di mare. Sono venuti qui, a mio avviso, per sperimentare perché quella tecnologia non ha ancora preso piede da nessuna parte, né quel processo produttivo è stato ancora sperimentato da nessuna parte. I cittadini di Kupres sono giustamente preoccupati, come lo sono io”, sostiene Juric.

Foto: SarajevoTimes