14 – La Repubblica Ceca oltre Babis, con Andreas Pieralli

Domenica scorsa, Azione dei Cittadini Insoddisfatti, meglio conosciuto come ANO, del magnate e già primo ministro Andrej Babiš, è arrivato primo partito nelle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca con il 34,5% dei voti. Ha vinto, ma non ha la maggioranza per governare da solo, come avrebbe voluto il suo leader e possibile premier per la seconda volta. La cifra mancante potrebbe arrivare da alcuni partiti minori di destra più o meno radicale – un’ipotetica coalizione che sta suscitando preoccupazioni nell’Unione Europea per un orientamento euroscettico e un cambio di rotta nel sostegno all’Ucraina.

Della direzione politica che potrebbe prendere Praga all’indomani del voto, ne abbiamo parlato con Andreas Pieralli, giornalista, traduttore italo-ceco, e firma storica di East Journal.

