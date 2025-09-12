BOSNIA: Il Museo nazionale e la Haggadah in solidarietà con Gaza

“Come istituzione che si occupa della tutela del patrimonio culturale, storico e naturale, dobbiamo denunciare la cancellazione mirata dell’identità culturale e religiosa dei musulmani e dei cristiani della Palestina”, conclude la dichiarazione. “sfruttare” e “politicizzare” un testo sacro ebraico. L’eco delle polemiche è arrivata anche sulla stampa italiana – Anna Momigliano ne ha scritto sul demonizzare la Bosnia Erzegovina tramite accuse di antisemitismo – come nello strano caso della L’annuncio ha suscitato aspre critiche da parte di gruppi ebraici fuori dalla Bosnia, ma anche del leader secessionista serbo-bosniaco Milorad Dodik , che hanno accusato il museo di. L’eco delle polemiche è arrivata anche sulla– Anna Momigliano ne ha scritto sul Corriere della Sera , senza attendere di sentire il museo sarajevese. Queste polemiche sono legate al tentativo politico dila Bosnia Erzegovina tramite accuse di– come nello strano caso della Conferenza dei rabbini europei a giugno. La posizione del direttore del Museo nazionale Mirsad Sijarić, direttore del Museo nazionale, ha rivelato a Nidžara Ahmetašević per Middle East Eye che l’istituzione ha persino ricevuto minacce, ma ha affermato di sentire l’obbligo morale di fare qualcosa. “Per noi del museo, il silenzio del mondo è diventato insopportabile. Quindi, abbiamo fatto il possibile: abbiamo alzato la voce”, ha detto a MEE. “Abbiamo già preso iniziative in passato per esprimere solidarietà, ma questa volta, dato il radicale deterioramento della situazione in Palestina – non solo a Gaza – abbiamo ritenuto di dover rispondere pubblicamente. Come museo alle prese con croniche difficoltà finanziarie, avevamo opzioni limitate. Ma alla luce di tutto ciò che stava accadendo, i nostri problemi sembravano molto meno importanti.”

La decisione di porre l’Haggadah di Sarajevo al centro di questa azione è stata deliberata, dato il peso storico e simbolico del manoscritto. “Sapevamo che la scelta dell’Haggadah avrebbe sollevato molti interrogativi”, ha detto Sijarić. “Ma la domanda più importante è come rispondere a eventi che stanno radicalmente rimodellando il mondo e minando il diritto, gli standard e i valori internazionali”.

Le autorità della Bosnia Erzegovina hanno denunciato le azioni dell’esercito israliano a Gaza come “genocidio, come lo è stato a Srebrenica“, nelle parole del membro della presidenza tripartita Željko Komšić ad aprile. Il Paese ha anche votato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la fine dell’occupazione illegale dei territori palestinesi da parte di Israele.

Ma secondo Sijarić non basta. “La Bosnia non è uno Stato potente, in nessun senso. Ma dobbiamo prendere una posizione chiara e inviare il messaggio che siamo contro il male”, ha affermato.